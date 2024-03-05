Мы снова и снова задаем вопрос: зачем компьютерные игрушки вообще называют спортом? В чем суть киберспорта как таковая? Ну получают некий суррогат самореализации сотни, может, несколько тысяч "спортсменов", которые деньги смогут заработать на этом.

А миллионы детей, которым сулят мечты и надежды, которых на эту приманку самореализации поймали, просто приобретают игровую зависимость и ломают свою жизнь навсегда. Эти кибер-"спортсмены" – прямой аналог чернокожих рэпперов, рекламирующих наркотики в своих песнях.

Они – живая вывеска успеха и реклама цифровой наркоты. Они деньги зарабатывают, а миллионы детей, которые никуда, конечно, не пробьются, сломают себе судьбы и угробят себе здоровье.

А страна получит молодежь, не способную ни на какую серьезную интеллектуальную деятельность и не готовую к серьезному физическому труду. Потому что компьютерные игры гробят не только физическое, но и психическое здоровье.

Кстати, вполне вероятно, что эта идея с фиджитал-спортом окажется отличным инструментов для уничтожения реального спорта. Представьте себе: приходит ребенок в секцию бокса, а его сразу за компьютер сажают…

И логика эта уже выстраивается. Если присмотреться к тому, какие дисциплины были представлены на фиджитал-играх, то станет видно, что из мира спорта взято несколько спортивных игр. А все остальные представляют собой дисциплины, связанные с компьютерными играми или программированием.

Пройдет время, и спортивные дисциплины сойдут на нет, а останутся только компьютерные.

Комментарий редакции

Стратегические игры, в которых основную роль играют интеллектуальные способности, а не физическая активность, существовали всегда в человеческой культуре. Это такие игры, как шахматы, различные настольные игры с использованием костей или карт и т.п. Их нельзя относить к физической культуре или спорту в прямом смысле, но они развивают важные умственные навыки – логическое мышление, стратегическое планирование, концентрацию внимания.

В то же время физические упражнения и активные виды спорта способствуют развитию тела, физической силы, ловкости, выносливости. Важно поддерживать баланс между интеллектуальной и физической деятельностью для гармоничного развития личности.

Главное, чтобы любые игры или виды деятельности приносили пользу человеку, а не вред. Физические нагрузки не должны быть чрезмерными и разрушительными для здоровья. Интеллектуальные игры, включая компьютерные, не должны порождать нездоровую зависимость и оторванность от реальной жизни.

Во всем необходим здравый и сбалансированный подход. Умеренность и осознанность в выборе занятий – вот ключ к развитию гармоничной личности, способной совмещать интеллектуальную и физическую активность во благо своему здоровью и здоровью общества.