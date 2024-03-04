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Голливудские киноприёмы «Аполлона-17»

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Что не так с документальным фильмом NASA «Аполлон-17», и были ли всё-таки американцы на Луне? Разбираем техническую сторону вопроса с кинооператором Леонидом Коноваловым. Ведущий — Александр Марков.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Американцы не смогли доставить прах на Луну с аппаратом "Перегрин", и миссия "Артемида" задерживается, что ставит под сомнение их способность высаживаться на Луну.

2. Оператор Леонид Коновалов утверждает, что американцы снимали высадку на Луну в павильоне с использованием кинематографических трюков и макетов.

3. Он анализирует многие кадры и указывает на несоответствия и невозможность некоторых сцен при реальной высадке (падение осколков, движения, отсутствие факела при взлёте и т.д.).

4. Утверждает, что съемки велись на кинопленку со скоростью до 200 кадров/сек, а не телекамерами, как заявлялось.

5. Объясняет, как снимались кадры "вдалеке" с использованием декораций переднего плана и актеров на заднем плане.

6. Приводит примеры нестыковок – отсутствие пыли при взлете, неестественные движения астронавтов из-за веса скафандра и т.д.

7. Утверждает, что реальные телевизионные трансляции с Луны невозможны из-за технических ограничений того времени.

8. Указывает на невозможность освещения больших пространств, какие показаны на кадрах NASA.

Вывод: Исходя из анализа Коноваловым видеоматериалов NASA, он приходит к выводу, что американцы при помощи кинотрюков инсценировали высадку на Луну в павильонах, а не осуществляли реальные пилотируемые полеты на Луну, ставя под сомнение заявления NASA о высадках в 1960-70х годах.

Источник: https://rutube.ru/video/bd68776c42de756e33f3e6401c754cfc/
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