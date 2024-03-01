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Королевство в Гималаях. Документальный фильм (1975)

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Авторы фильма путешествуют по индуистскому королевству в Гималаях – Непалу, рассказывают о древнейшей культуре этой страны, национальных обычаях и традициях, экономическом и социальном развитии государства в середине 1970-х годов.

#ДокументальныйФильм

ТО Экран, 1975

Автор сценария – Виталий Ильяшенко

Режиссер – Тофик Шахвердиев

Оператор – Юрий Коровкин

#гостелерадиофонд #непал

Комментарий редакции

Основные сюжеты фильма:

1. Описание Непала как закрытой и изолированной страны, ее столицы Катманду и достопримечательностей. Рассказывается о буддистских и индуистских храмах и памятниках в Катманду.

2. Изменения в Непале во второй половине XX века – открытие страны, установление связей с другими государствами, развитие сельского хозяйства и промышленности. Описывается строительство новых дорог, в том числе с помощью СССР.

3. Развитие образования в Непале. Рассказ о школе, основанной при буддистском монастыре, и о подготовке кадров, в том числе в советских вузах. Деятельность клуба выпускников советских вузов.

4. Традиционные праздники и обряды в Непале. Описание праздника в честь богини Кумари.

5. Природа Непала. Упоминания о горах, рисовых террасах.

Вывод: в выпуске представлены разные аспекты жизни Непала, освещены изменения в стране во второй половине XX века, в том числе при поддержке СССР. Показаны традиции и современное развитие Непала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WSFHV6NiXmw
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