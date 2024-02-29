В России 2024 год объявлен Годом семьи. А ещё в 2023 году АНО "Сообщество практиков образовательного семьеведения" подготовило доклад "Путь в Россию — страну семей. Концептуальные подходы к становлению института семьи как субъекта развития общества". Целью доклада было обоснование переориентации демографической и семейной политики Российской Федерации на новые ключевые показатели — рост числа семей и семейных граждан вместо показателей рождаемости и продолжительности жизни.

В докладе, представленном здесь в сокращённом виде, раскрываются и обосновываются три главных тезиса.

1. Необходимость смены вех в демографической политике: переход от ориентации не только на числовые валовые показатели рождаемости-смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения к достижению также и оптимальных показателей роста числа семей и семейных граждан, то есть к показателям не просто количества, а демографического качества населения РФ.

2. Основное условие новой демополитики — институциональное изменение общества и запуск новой, семейно-демографической политики на основе этих институциональных изменений, а не просто совершенствование старой социальной политики. Новая семейно-демографическая политика должна опираться на новую институциональную структуру общества.

3. Усовершенствованная демографическая политика РФ, проводимая под девизом "Россия — страна семей!" и опирающаяся на закреплённые в национальном законодательстве институциональные изменения в обществе, становится наряду с гарантированной обороноспособностью ключевым механизмом обеспечения международной привлекательности и конкурентоспособности нашей страны в условиях глобального демографического кризиса.

Стратегическая национальная программа "Россия — страна семей: 2026–2062" должна включать в себя следующие цели и задачи:

— изменения в Конституции и отраслевом законодательстве;

— государственную семейно-демографическую политику;

— становление слоя семейных граждан как среднего класса общества.

Инициатива направлена на практическое воплощение, претворение в жизнь формулы В.В. Путина о том, что наша национальная идея и образ будущего — благополучная среднедетная семья и что для этого будущего необходимы благосостояние семей, безопасность и стабильное поступательное развитие страны.

Миссия национальной инициативы "Россия — страна семей!" — это решение общенациональной задачи возвращения институтам брака и семьи, родительства и детства того положения в российском обществе, которое они заслуживают в силу своего значения для его будущего, а также преображение России к 2062 году в страну, где уровень семейных граждан — взрослых и детей — составляет более 70% населения при доминировании среднедетных семей (супругов с тремя-четырьмя детьми).

Наше общество проходит кризисный этап своего развития. Он носит всеобъемлющий, многосторонний и многоуровневый характер. Кризис института семьи стал проявлением кризиса общества в целом.

Нынешний кризис институтов брака и семьи в России имеет глубокие исторические корни. В числе его наиболее важных предпосылок нужно назвать:

— разрушение института частной собственности, приведшее к утрате мужчинами положения хозяина и главы семейства — мужа и отца;

— введение института расторжения брака;

— феминизацию общества: символическая "отмена отца" введением возможности прерывания беременности по решению женщины, уничижение понятия рода, фамилии, продвижение культа матери и поддержка культа детей, вызвавшие исчезновение культа супруга и отца;

— нарушение межполового равновесия как последствие Второй мировой войны;

— феминизацию национальной экономики: политика массового вовлечения женщин в трудовые отношения, "вытягивание" женщин из семейства на работу по найму через политику создания детских садов, интернатов, школьных групп продлённого дня, развития поликлинической медицины и т. п., рост числа амбивалентных и "женских" профессий и вакансий в общем объёме сферы труда и занятости.

Причины (действующие источники) кризиса института семьи заключаются в его состоянии де-юре:

— нет законодательного (конституционного) закрепления положения семьи в обществе как его основы;

— нет определения семьи;

— институт семьи не сформирован законодательно как субъект права и иных отношений в обществе.

Разрешение институционального кризиса состоит в полной перезагрузке института семьи и в запуске социального транзита России к статусу страны семей.

Кризисное состояние институтов брака и семьи в общем виде проявляется в том, что общество и власть уже в значительной мере отказались от понимания семьи согласно отеческому преданию и поддерживают несемейные (квази-, псевдо-, парасемейные) виды общежития взрослых и детей в качестве социальных приоритетов.

Обществу необходима смена ориентиров в демографической политике: от сосредоточения на имеющем вторичный характер кризисе рождаемости и смертности к преодолению первичного кризиса — кризиса институтов брака и семьи, — и одновременно устранение основных причин текущего кризиса института семьи.

Выход из институционального кризиса состоит в полной перезагрузке института семьи, в сбросе текущих и в определении новых настроек этого института в соответствии с первичными установками отеческого предания.

Необходимо поставить задачу смены существующего демографического тренда к бессемейному обществу и начать социальный транзит России к статусу страны семей путём развития, перезагрузки и перезапуска института семьи, придания ему институциональной субъектности, опирающейся на модель демографического стандарта семьи, на положение института семьи в обществе, постулированное и закреплённое в Конституции страны.

Существует предубеждение, что на рост числа семей (супругов с детьми) нет мер государственного воздействия в силу неэтичности такого подхода, а также в силу того, что изменение баланса между семейным образом жизни и другими формами общежития взрослых и детей — это естественный процесс в развитии общества. Это ложный или ошибочный взгляд. Семья как социальный институт подлежит целенаправленному развитию со стороны общества.

Нашему обществу необходима идея смены вех в демографической и семейной политике. Нужна концепция или даже доктрина семейно-демографической политики, то есть демографической политики, поддерживающей институт семьи, которую можно также считать семейной политикой с демографическими целями.

Необходимо введение понятия "демографический стандарт семьи" как основного понятия такой концепции сразу в двух отношениях: что среднедетная семья и семейность гражданина — это две социальные нормы, связанные друг с другом.

Ориентация новой демополитики на показатели качества населения означает ориентацию на демографические показатели состояния института семьи. Потому что это — ориентированность на источники социальности, которыми являются браки и возникающие на их основе семейства. Народ и как популяция населения, и как общество граждан сохраняет себя и возможности своего развития, если его основу составляют семейства как изначальные источники и первичная основа всякой последующей социальности.

Таким образом, требование демографического качества населения означает прежде всего ориентацию на некий уровень числа семейств. Другое требование гласит, что постоянную основу общества составляют семейные граждане, взрослые и дети, в масштабе более 70% общей численности населения. Это означает, что превалирующая основа общества — не просто семейства, но семейства именно среднедетные.

Самые популярные сегодня демографические показатели имеют своим источником показатели по институтам брака и семьи. Поэтому показатель фертильности — даже не демографический, а статистически-медицинский, существует только в режиме постфактум и по природе своей не может и не должен быть целевым показателем в каких-либо планах развития. Показатель рождаемости имеет сегодня валовый смысл, безразличный к источнику рождаемости. В то время как нашему обществу категорически показано увеличение рождаемости именно в семьях. Обществу нужно не просто увеличение числа граждан, а рост числа граждан через институт семьи, рождений в семьях. То есть, во-первых, нужен рост числа семейств, так как они составляют класс стабильности в обществе. Во-вторых, нужен рост числа граждан, живущих в этих семействах.

Нужно в короткий срок создать и предоставить обществу модель устойчивости структурного баланса класса стабильности, основу для дальнейших расчётов его динамики, стоимости поддержания и развития. Главным двуединым демографическим показателем является количество семей и семейных граждан и соотношение между двумя этими основными величинами. Именно оно должно быть в средоточии внимания государственной политики.

Для планов развития страны, обретения ею подлинного величия важно не просто количество граждан, а количество именно семейных граждан. Инициатива "Россия — страна семей!" включает два требования: построить субъектность института семьи — правовую, экономическую, политическую, культурную, технологическую, образовательную, здравоохранительную, оборонно-безопасную и за счёт этого достичь цели создания среднего класса общества из семьянинов, через достижение уровня семейных граждан в более чем 70% от всего населения при доминировании среднедетных семейств.

В представлении о демографическом качестве населения важны показатели уровней брачности и семейности. Их снижение само по себе, а тем более устойчивая, то есть многолетняя непрерывная тенденция к снижению этих уровней даже в условиях без войн, эпидемий и катастроф — это свидетельство кризиса институтов брака и семьи в обществе. Эти институты являются основополагающими человеческими учреждениями. На них опираются родительство, детство, родство и далее все остальные институты — политические, хозяйственные, культурные, образовательные, здравоохранительные, информационные, оборонные и т. д. Поэтому кризис институтов брака и семьи свидетельствует, в свою очередь, о кризисном состоянии общества в целом. Ни один другой отраслевой кризис не имеет такого значения для перспектив общества, как этот. Роль институтов брака и семьи является определяющей для социально-политической стабильности, если под ней понимать не застойность, а непрерывность развития. Во-первых, потому, что самыми заинтересованными людьми в поступательном развитии общества оказываются как раз состоящие в законном браке и имеющие детей граждане. Во-вторых, хотя для современного способа построения экономики выгоднее потребители-одиночки, эта выгода не может быть стратегической, так как затяжной кризис институтов брака и семьи на длинных временных отрезках ведёт к сокращению числа потребителей.

Чтобы народонаселение не стагнировало, чтобы оно развивалось и как популяция, и как общество, оно должно расти. Вопрос о том, как обеспечить рост демографического качества населения, решается путём развития институтов брака и семьи — такого глубокого преобразования этих институтов, что можно говорить об их современном перезапуске на новой институциональной основе.

Угроза кардинального изменения демографической картины в РФ в перспективе ближайших двух-трёх десятилетий заключается в рассемейнивании общества, потере обществом института семьи де-факто, переходе к бессемейному типу общества.

А среднедетная семья — это не только ценность сама по себе, как и любая другая малодетная или многодетная семья, но в неменьшей степени — это ещё и политэкономическая основа развития общества. Каждый получивший базовое образование и квалификацию гражданин — это прямой источник вклада в общий объём ВВП, а также фактор обороноспособности и расселения по территории страны. Семейства граждан с их домохозяйствами — ведущие экономические субъекты, проявляющие себя как через устойчивое потребление благ, так и их общественное производство. Весьма значительный экономический вклад в развитие общества вносит родительское попечение и организованное воспитание детей в семье. Поэтому в системе отраслей экономики целесообразно выделять особую "родительскую промышленность" (индустрию), чтобы в её рамках организовать оценку и оплату обществом и государством семейного родительского труда вплоть до законодательного утверждения семейного родительства как особого вида общественно-государственной службы, требующей возмездности от общества. Экономическая продуктивность семьи — домохозяйственная и внешнепредпринимательская — поддерживает экономические показатели развития общества на уровне, необходимом для его стабильности. Баланс этот носит естественный характер по причине, что слой семейных граждан — это социальный класс, в наибольшей степени заинтересованный в таком балансе и выигрывающий от него.

Экономическая продуктивность семьи, понимаемая как один из принципов развития экономики, сглаживает и в значительной мере устраняет расщепление общества по доходам. Институт семьи вносит определяющий вклад в создание общей и потребительской стоимости рабочей силы, профилактирует профессионально-кадровую деградацию населения, чреватую общей социальной деградацией и деиндустриализацией. В XXI веке ведущим фактором, субъектом и базой создания экономической стоимости/ценности в планетарном масштабе станет институт семьи — прежде всего, среднедетные и многодетные семейства как экономически эффективные единицы.

Как политэкономия, так и прагматическая экономика института семьи требует развития с акцентом на средне- и многодетном семействе как на приоритетном и превалирующем типе семейности в обществе. В рамках определения инструментов политико-экономического проектирования позитивных программ развития разного рода индустрий и экономики в целом с основой в виде семейно-демографического стандарта (супруги с тремя-четырьмя и более детьми) представляется важным введение понятия семейно-демографического капитала, который мог бы стать развитием и расширением потенциала и функционала такого ныне действующего инструмента, как материнский капитал. Это движение может привести в перспективе к возникновению в России и в ряде сочувствующих её семейно ориентированной экономике стран нового планетарного центра генерации богатства на основе управления качеством демографического капитала в отдельных странах и в человечестве в целом. Такую прикладную междисциплинарную проектно ориентированную область исследований можно было бы обозначать как геодемографию или геофамилиадемографию. Признаки социально-культурной и культурно-антропологической катастрофы, которые можно уловить в современном развитии человечества, требуют опережающего развития семейно-демографического капитала как, с одной стороны, альтернативы промышленному и финансовому капиталам, а с другой — возможной новой формы снятия противоречий и кооперации промышленного и финансового капиталов в обществах завтрашнего дня.

Следует прислушаться к мысли великого политэконома Карла Маркса, что человечеству предстоит "переход от производства вещей к производству людей". Другим очевидным следствием политэкономического понимания института семьи является такой инструмент, как неоиндустриально-демографические деньги в качестве счётно-стоимостной формы системной интеграции семейно-демографического, промышленного и финансового капиталов страны. Потребность в таком инструменте вызывается тем, что в ситуации слома глобального демографического воспроизводства именно семья демографического стандарта является главным планетарным дефицитом в производстве и воспроизводстве планетарной стоимости. Под семейства целесообразно эмитировать особые демографические или семейно-демографические деньги как вид проектных денег, к которым также необходимо добавлять индустриально-научные деньги. Это создаст основу российского финансового и кредитно-денежного суверенитета, основанного на независимой демографической, а также научной и индустриально-научной эмиссии на основе российского цифрового рубля, выступая формой народосберегающего и народоумножающего финансового капитала. Таким образом, суверенитет нашей страны может быть обеспечен не только с оборонной, энергетической и технологической сторон, но и с демографической.

Важным ресурсом продвижения России к статусу страны семей может стать механизм целевой "детской" или демографической ренты, при которой четверть доходов от продажи сырья всех типов должна идти в специальный "фонд будущего" на именные счета каждого российского ребёнка от 0 до 25 лет и на текущее обеспечение перспективности и безопасности детства.

Экономическая субъектность семейств является основой для решения ряда стратегических вопросов по урбанизационно-расселенческим и индустриально-трудовым форматам перехода России к статусу страны семей. В частности, это переход от мегаполисной к ландшафтно-усадебной малоэтажной семейно ориентированной урбанизации с опорой на собственный семейный дом в формате "умного дома". Движение России к статусу страны семей предполагает индустриально-постиндустриальный перезапуск народного хозяйства страны на новых принципах солокализации высокооплачиваемого труда членов семейства и места их проживания.

Технологическая перезагрузка института семьи — необходимая основа для формирования "нового феминизма" как особой функции женщины в этом "умном домохозяйстве", возвращения современной женщины в семью и экономического учёта её внутрисемейной деятельности, но уже на новой политэкономической и технологической основе. Политэкономия института семьи и семейности граждан в XXI веке является безоговорочной альтернативой политэкономии так называемой "мальтузианской ловушки", под которой понимается экономический режим, когда рост населения происходит быстрее роста национального производства (богатства), следствием чего якобы является технологический застой, отсутствие роста производительности труда и хроническая бедность населения.

Целью государственной политики на ближайшие 40 лет является появление и укрепление слоя семейных граждан как основного и привилегированного социального класса, как среднего класса общества — класса социальной стабильности со своими политическими, экономическими, культурными интересами. Обеспечение благополучия семейств в целом должно составлять приоритет политики социального государства. На всех уровнях жизни общества и деятельности государственной власти вводится общенациональный принцип familia regula — "семейное правило", то есть рассмотрение всех аспектов жизнедеятельности и жизнеспособности общества с точки зрения обеспечения положения институтов брака и семьи как его основ.

Институциональная субъектность семейств действует на трёх уровнях:

— политические права, свободы и обязательства семейств и семейных граждан;

— экономические (предпринимательские, трудовые, пенсионные, наследственные) права семейств и семейных граждан;

— социальное обеспечение благополучия семейств.

Реализация правовой и иных видов субъектности института семьи предполагает установление соответствующего политического режима, который обеспечивает решение стратегических задач по достижению обществом положения, когда семейность гражданина связана с бо́льшими возможностями в неимущественном и имущественном плане, чем у несемейного или безбрачного совершеннолетнего гражданина.

Такой политический режим руководствуется следующими принципами:

— институт семьи и семейности граждан составляет одну из двух (наряду с правами человека) основ конституционного строя;

— полноценное и разностороннее развитие института семьи, поддержание и развитие его полноразмерной субъектности составляет приоритет государственной политики;

— обеспечение благополучия семейств составляет приоритет политики социального государства;

— семейные граждане составляют социальное большинство в населении;

— семейные граждане составляют средний класс общества;

— семейные граждане обладают особой политической субъектностью; развитый институт семьи, численно превалирующая семейность граждан служит опорой демократии.

Отношение к институту семьи, которое декларирует стратегическая инициатива "Россия — страна семей!", должно сочетать два последовательных подхода и этапа: концептуальное развитие института семьи и перезапуск его на этой новой основе, закреплённой конституционными положениями. Обеспечение роли и положения института семьи как основы общества является первостепенной (приоритетной) задачей законодательной, исполнительной и судебной властей. Институту семьи в его конкретном воплощении в виде обособленных семейств нужно стать субъектом права и субъектом политических, экономических, культурных, технологических, образовательных, здравоохранительных и всех других отношений в структуре жизнедеятельности общества.

Инициатива "Россия — страна семей!" отвечает на существующий в РФ и в целом ряде других стран мира запрос на тему благополучной семьи, идущей на смену кризисной околосемейной тематике (аборты, разводы, бедность, одинокое родительство, сиротство, инвалидность и т. п.), господствовавшей в прошлые десятилетия. Введение празднования Дня семьянина как дня в поддержку российских семейств в их историческом, актуальном и будущем состоянии поддерживает этот новый общественный тренд.

В 2020 году все стали говорить, что мир уже никогда не будет прежним, имея в виду устройство человеческого общества. Начиная с 2022 года заговорили о геополитическом переустройстве мира, имея в виду изменение общемировой (глобальной) структуры международных отношений. Для РФ эти два утверждения сходятся воедино: речь идёт о переустройстве нашего общества в мировом контексте. Это жизненно важное понимание: для того, чтобы сохраниться в мире, традиция в нашем обществе будет существовать и развиваться на новой правовой и технологической основе. Будущее будет таким, каким мы его сами построим, руководствуясь большими идеями. В современном мире Россия воспринимается как альтернатива Западу, разрушающему мировой порядок и устои цивилизации. Доверие стран мира к России будет расти по мере того, как в её обществе станут развиваться институциональные перемены, связанные с положением института семьи. Это будет главным аргументом, что Россия не стремится к собственной гегемонии, но противостоит любым глобальным гегемонистским устремлениям в современном мире. Семья в сосредоточии общества является очевидным символом миролюбия нашей страны в глазах всего мира. Убедительная в своём внутреннем развитии Россия станет источником притяжения для других стран, обществ, народов, которые отвергают для себя безбрачное и бессемейное будущее. Это приведёт к появлению вокруг России интернационала стран, развивающихся в парадигме "страна семей" или стремящихся к этому. Новой большой идеей для мирового развития станут такие ключевые жизнеосновные начала общества, как пол, брак, родительство, детство, родство, которые все интегрируются в едином институте семьи.

Страна семей — это большая идея для мира. Мировую идею снова породила Россия. Страна семей — это новое русское правило. Россия как страна семей — это восстановление нашей страны как экологической ниши для проживающих в ней семей.

У России как нашей общей Родины будущее связано с возвращением ей статуса страны семей. Видение общества, в котором мы хотели бы жить сами и хотим, чтобы жили наши дети и дети наших детей, — это "Россия — страна семей!". И если мы ищем сегодня источник "мягкой силы" для Русской цивилизации, для Русского Мира, то он находится именно в представлении о России как стране семей, которая в этом качестве может стать для всего мира новым Ковчегом Спасения.

В списке национальных интересов нашей страны в гуманитарной сфере первым пунктом стоит защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Тема традиционных духовно-нравственных ценностей в отношениях России с другими странами охватывает вопросы семьи или религии и в целом — российской государственности, национальной идентичности, геополитического позиционирования, взаимоотношений с Западом и с Востоком. Диалог по этим проблемам России с другими странами выстраивается в понимании всеми участвующими сторонами, что "духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать". Эта позиция России, обозначенная В.В. Путиным ещё в апреле 2021 года, придаёт особый смысл, дополнительный вес и значение взаимопониманию обществ и стран в этой сфере. Эти ценности объединяют большую часть населения Земли. Отстаивая ценность семьи, общества защищают себя, своё процветание, суверенитет и территориальную целостность перед внешними угрозами — и, в конечном счёте, своё будущее.

Выстраивание в этой сфере взаимодействия России с другими странами и народами происходит в агрессивной идеологической и политической среде, подпитываемой прежде всего Западом. Запад генерирует идеи и поддерживает практики по разрушению традиционных для всех народов, включая и западные, представлений о поле, браке, семье, родительстве. Там процветают травля и дискредитация христианства, других традиционных религий, отстаивающих ценность семьи в традиционном её понимании. Тем самым идёт подрыв вековых основ демографического выживания общества, благосостояния человека, семьи, общества, скатывание их в хаос. Это идеологическое и политическое мракобесие характеризуется девальвацией понятий о верности, жертвенности, целомудрии, необходимых для брака, позиционирование его в сознании молодёжи в качестве простой социальной услуги по желанию, девальвацией родительско-детских отношений, их подменой цифро-сетевым взаимодействием гаджетов, девальвацией супружеской близости и семейного общения, противопоставлением им разного рода увлечений и зависимостей.

Сегодня представления о ценности семьи становятся реальной политической силой, привлекающей ищущие справедливости и благоразумия народы. Очевидно, что в современном многополярном мире народы, подверженные демографическим атакам глобальных игроков, но осознающие проводимые над ними социальные эксперименты, склонны искать точку моральной опоры и образец для подражания. Открывается окно возможностей для России: создав привлекательный образец морально оправданного социального устройства, опирающегося на ведущую роль института семьи в обществе и основанного на духовно-нравственных ценностях, стать флагманом новой международной правовой системы, утверждающей традиционные семейные ценности с новой силой.

Необходимо обособление от общей социальной политики государства его семейной политики и выделение в особое направление государственной семейно-демографической политики, ориентированной на поддержку положительной динамики семейно-демографического поведения населения и объединяющей весь спектр необходимых мер правового, экономического, социального характера. Необходимо принятие на нормативно-правовом уровне стандартной полноразмерной экономической модели института семьи. Государственное планирование и правительственная активность в области экономики на предстоящие 40–50 лет должны стать семьецентричными, то есть ориентированными на основные принципы и потребности достижения целевых показателей государственной семейно-демографической политики, воплощающей конституционное положение об институте семьи и семейности граждан как главном субъекте развития общества в этой перспективе.

В 2025 году заканчивается действие двух Концепций — демографической и государственной семейной политики в РФ. Назрела необходимость по-новому взглянуть на состояние нашего общества и его ключевые кризисные проблемы, к числу которых относится и кризис института семьи и семейности граждан. И выразить этот взгляд в государственном документе иного, чем концепция, уровня — в семейно-демографической доктрине Российской Федерации. В ней нужно закрепить представление о демографическом суверенитете России и определить действия на ближайшие три-четыре десятилетия, а именно: обозначить национальный семейно-демографический стандарт в виде среднедетной семьи и поставить задачу роста числа среднедетных семейств в общем количестве семейств. Семейно-демографическая доктрина должна системно интегрировать принципы и разные стороны содержания субъектности института семьи с точки зрения социально-политического статуса, права, экономики, налоговой, жилищно-градостроительной политики, политики перспективной занятости и индустриализации, других ключевых направлений жизнедеятельности общества.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Необходим переход от ориентации демографической политики на количественные показатели рождаемости и смертности к качественным показателям – росту числа семей и семейных граждан.

2. Для решения демографических проблем нужны институциональные изменения в обществе и новая семейно-демографическая политика.

3. Целью на 40 лет должно стать формирование слоя семейных граждан как основного класса общества, составляющего более 70% населения.

4. Необходимо обеспечить институциональную, экономическую, политическую и иную субъектность семьи.

5. Семья должна стать приоритетом экономической и социальной политики государства.

6. Россия как "страна семей" может стать мировым образцом и источником "мягкой силы".

Вывод:

В статье обосновывается необходимость кардинальных институциональных изменений в российском обществе, направленных на приоритетное развитие института семьи и формирование слоя семейных граждан как основы общества. Это рассматривается как стратегический путь решения демографических проблем и укрепления международных позиций России.