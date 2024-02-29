Инструментальная пьеса “Протяжная”. Исполняют арфистки Ксения, Ольга и Татьяна Эрдели (1963)
Инструментальная пьеса “Протяжная” в исполнении представительниц российской арфовой династии Ксении Эрдели (арфа), Ольги Эрдели (арфа) и Татьяны Эрдели (арфа).
Композитор Ксения Эрдели
Съемки в павильоне.
ОПФ, 1963 г.
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