Среди научных открытий сделанных после миллениума самым важным является открытие независимого красноярского учёного Авака Авакяна, сделанное им на Кольском полуострове. Авак изначально был ребенок индиго, учился в советской школе и в музыкальном училище. Стал выдающимся музыкантом ещё в юном возрасте, гастролировал в Японию, общался со стариком Сузуки. Писал фуги для органа в добаховском стиле и работал органистом в Органном зале. Красноярский орган разобрали и продали, Авак занялся наукой. Химией, естествознанием, историей. Занесён в книгу рекордов Гиннеса по разделу объема знаний естественных наук. Являясь человеком конфликтным, не дружил с офисной наукой, но консультировался в ведущими специалистами естественных наук Красноярского края. Я публикую на сайте открытия Авака Авакяна по брошюре, которую издавал с ним вместе небольшим тиражом. Добавлю, что в массовой культуре его открытия не популярны, однако для людей, действительно стремящихся к получению научного и изотерического знания, они крайне важны. На заставке геоглифы - руны Кольского полуострова, открытые Аваком Авакяном, ниже его текст.

В результате поездки на Кольский полуостров в город Кировск Мурманской области в 2004 году (я находился там с 20 по 27 июля) мною был обнаружен комплекс исполинских рунических знаков (геоглифов) на ландшафте в Хибинах. Знаки следующие: юр, са, сакаеру, две свастики, два мйольнира, три тришулы, иса, принадлежит Сатурну, начертание Юпитера (один из этих знаков — тришулу на Поачвумчорре — обнаружил не я, а Юрий Павлович Светогоров на Интернет–фотографии). Знаки огромные, размеры некоторых — сотни метров.

Для выяснения природы этих обнаруженных геоглифов я повторно приехал в Кировск в июле 2007 года и исследовал их вблизи. Природа бoльшей части этих геоглифов подобна природе рисунков на плато Наска. «Наскаподобные» геоглифы сформированы из водорастворимого белого высола, проступающего сквозь лавиноопасную осыпь камней, подобную щебёнке, покрывающей плато Наска. Дожди этот высол смывают, делая белые геоглифы неразличимыми на склонах; однако, через считанные часы после дождя высол проступает вновь точно на прежнем месте. Максимальное сходство по структуре с рисунками на плато Наска имеет свастика, обнаруженная мною на горè Южный Кукисвумчорр (размер этой свастики приблизительно пол. километра; это самый крупный из «наскаподобных» геоглифов). Главное отличие этих геоглифов от рисунков на плато Наска в том, что Хибинские руны находятся на очень крутых склонах гор, осыпи камней на которых нередко обновляются лавинами. Однако, несмотря на лавины, форма рисунков не меняется. Ручьёв, которые бы приносили этот высол в руны, я не обнаружил, но констатировал, что там, где имеются ключи, участки с капающей водой и ручейки, бегущие из тающего на вершинах гор снега, — вокруг этих водных источников высола нет.

Откуда берётся этот высол? Ответ на этот вопрос мне удалось найти благодаря обнаружению мною в 2007 году следов частых ударов грозовых молний в эти руны. В руне «Са», находящейся на горè Кукис, я обнаружил много берёзок, покалеченных ударами молний, и сделал заключение, что стрелы грозного Перуна являются одной из главных причин незарастания этих геоглифов растительностью (вокруг руны «Са» густая тундра). В центре вышеупомянутой свастики на Южном Кукисвумчорре я обнаружил мелкие камешки магнетита (Fе 3 O 4 ), крепко облеплявшие магнит, которым я исследовал горные породы. Магнетит — это результат попаданий грозовых молний в гётит (HFеO 2 ), находящийся в этой свастике (гётит образуется при выветривании эгирина NaFeSi 2 O 6 , являющегося базовым минералом этой горы; при попадании молнии в гётит, он дегидратируется под воздействием высокой температуры в гематит Fе 2 O 3 ; растения и лишайники, покрывающие камни, обугливаются, а получившийся уголь при высокой температуре молнии частично восстанавливает железо в гематите из трёхвалентного в двухвалентное, отчего и возникает магнетит Fе 3 O 4 ; в этих условиях возможно и полное восстановление до металлического желèза). Центр этой свастили оказался единственным из исследованных мною в Хибинах местом, где я обнаружил магнитный минерал. Обнаружение следов грозовых молний в «наскаподобных» геоглифах позволило мне определить природу этих геоглифов. Рассол обладает электропроводностью, не меньшей, чем электропроводность металлов. Это позволило мне сделать заключение, что эти руны являются трещинами в склонах гор, по которым рассол из недр выходит на поверхность. Эти заполненные рассолом трещины являются природными «заземлёнными громоотводами», стимулирующими удары молний в эти геоглифы. Форму рун имеют трещины выхода рассола в горах, что и обусловливает стойкость и неизменность этих рисунков и говорит об их глубокой древности.

Архиважно, что обнаруженные руны очень чёткие; горы не измазаны пёстрой картиной высолов. «Наскаподобные» руны являются единственными белыми участками на склонах (не считая редких ледников), резко контрастируя по цвету с монотонно тёмными склонами гор, на которых эти руны находятся. То есть эти геоглифы отличаются от фона, на котором находятся, геохимически, что исключает возможность ошибочной интерпретации их формы.

Об отношении древних людей к природным нечеловекотворным знакам на горах нам сообщает ВетхоЗаветная книга «Исход», предписывая изготавливать менору, жертвенник и скинию по назиданию: — «видишь, КАК ПОКАЗАНО ТЕБЕ НА ГОРÈ, — вот так и делай!» [Исход: 25–40; 26–30; 27–8]. Японцы называли природные силуэты из снега на горах — «Юкигата» («Yukigаtа») и считали их знамениями; например, — появилось на горè снежное очертание белой лошади, — сие — знамение богов, что пришло время сеять рис. Из этого я сделал вывод, что в древности знаки, начертанные на горах природными феноменами, считались чудотворными знамениями свыше, и именно их воспроизведение людьми породило письменность. Обнаруженные Хибинские рунические геоглифы имеют чёткую однозначную форму древних религиозных символов и составляют основу рунических азбук. Кроме того, они находятся в регионе возникновения руники и представляют собой наидревнейшие варианты начертания этих символов, из чего я сделал заключение, что эти природные Хибинские знаки — это первые руны — оригинал, породивший рунику.

В своих публикациях я использую наиболее известные названия обнаруженных знаков. Это НЕ означает, что эти символы порождены разными религиозными традициями. Все эти знаки присутствуют во всех культурах, но если тришула Шивы известна почти всем, то сокол Рюрика и молния Тешуба — лишь очень небольшому кругу узких специалистов (хотя эти три символа — это одно и то же). Поэтому этот трезубец я именую тришулой и т.д..

Обнаруженные мною Хибинские геоглифы — не единственный природный Кольский объект, сопряжённый с древними религиями. Местные саамы с незапамятных времён почитают находящееся в соседних горах Ловозёрах на склоне горы Куйвчорр природное стометровое изображение чёрного капюшона–балахона без лица и находящееся рядом с ним природное чёрное изображение бегущего оленя. Капюшон–балахон — это изображение саамского бога Куйвы (Куйву и оленя не я обнаружил).

Обнаружение Хибинских рунических геоглифов стало результатом моей огромной религиоведческой работы длиною в жизнь. Во время написания этих строк в России весьма популярна гипотеза жившего в XIX веке ректора Бостонского университета доктора Уильяма Уоррена, который отождествил межрелигиозный мифологический образ Мировой Горы — Пупа Земли — с географическим Северным полюсом, высказав предположение, что «колыбель человечества, Эдем изначальной традиции, находился на Северном полюсе, в области, затопленной во время Всемирного Потопа». Известно, что древний индейский город Теотиуакан и его пирамиды ориентированы на северо–восток с отклонением от оси Север–Юг на 15,5°. Чтобы объяснить, почему этот город ориентирован не на полюс, многие последователи гипотезы У. Уоррена предположили, что во время Всемирного Потопа полюса сместились. На пути вектора направления, которое указывает Теотиуакан, находится остров Гренландия, и Русское Географическое Общество отправляло экспедицию на поиски Мировой Горы в Гренландию, опираясь на гипотезу, утверждающую, что Теотиуакан ориентирован на допотопный Северный полюс.

Я считаю гипотезу У. Уоррена ошибочной. Изучая древние религии, я обнаружил, что, указывая направление к райской родине человечества, они указывают НЕ на Северный полюс, а точно на Кольский полуостров, часто называя его по историческим именам и даже описывая характерные черты его рельефа. Японская религия Синтоизм называет родину человечества «Ёми–но куни», то есть «Страна Ёми», а это — историческое древнее название Финляндии. Народы северо–востока Евразии (нанайцы и ульчи) указывают, что эта страна (нанайцы называют её «Буни», ульчи — «Були») находится на краю запада. Тибетская религия Юнгдрунг Бон (коренная религия Тибета) указывает, что райская страна находится на краю северо–запада от горы Кайлас. Евреи, арабы, иранцы, греки, римляне и ирландцы указывают на край севера. Библейский Бог Саваоф живёт [8–18] «на горè Сион», а горà Сион находится [13–5] «в отдалённой стране на краю неба» (отдалённой от Израиля), [14–13] «на краю севера», [9–2] «в стране тени смертной», где «народ ходит во тьме», а над горой Сион — [4–5] «блистание пылающего огня во время ночи». Это цитаты из книги пророка Исаии — центрального пророка Ветхого Завета. Индейцы майя указывают на край северо–востока за Атлантическим океаном и называют райскую страну — «Хибальба». В термине «Хибальба» явственно прочитывается название Кольских гор «Хибины», явственно прочитывающееся и в названии Мировой Горы в древнегерманской мифологии — «Химингбйорг», и в названии горы, в которой синтоистский бог Идзанаги погребает (это описано в Кодзиках) богиню смерти Идзанами — «Хиба–но–яма». Жители Востока называли райскую страну «Химбала». Именно этот термин у более поздних авторов преобразовался в «Шамбхала». На Руси райскую страну называли — «Беловодье». Название «Беловодье» дожило до наших дней — Белое море (то есть страна Беловодье находится за Белым морем, и, следовательно, это — Кольский полуостров). В Исламе существует принцип КИБЛЫ. Кибла — это направление к главному святилищу религии. Принцип киблы состоит в том, что мусульмане должны молиться только повернувшись лицом к первосвятилищу, которым в Исламе является храм Кааба, и в том, что все храмы Ислама мечети ориентированы на Каабу, то есть указывают направление к Каабе. Пирамиды — это храмы Мировой Горы, которые уподоблены ей по облику. У древних пророков не было компаса, и киблы на географический полюс нигде никогда не было. Как и нет ни одного факта, свидетельствующего, что географическая ось Земли смещалась, да ещё и столь радикально, после постройки Теотиуакана. Проследив направление, которое указывают пирамиды Египта и Теотиуакана, я нашёл место, в котором векторы их кибл соединяются. Это место — горный массив Хибины на Кольском полуострове!!!

Топонимы этого Хибинского комплекса (названия гор, озёр, рек, долин) тотально коррелируют с описаниями окрестностей Мировой Горы в древних религиях. Коррелируют и взаимное расположение гор, и их формы, и их различия по высоте. Например, индийская мифология повествует, что на южном склоне Мировой Горы (которую индусы называют Меру) находится Мировое Древо — Древо Жизни. Это древо называется «Джамбу» (в переводе — «Розовая Яблоня») и оно является одновременно и древом, и рекой, текущей с вершины горы Меру до подножия. Эта река несёт воды в озеро Анаватапта, которое находится с южной стороны Мировой Горы. Вытекающую из рая реку и индийская, и арабская, и древнерусская традиции называют Белой Молочной рекой. А Мировая Горà — горà Меру — имеет форму двускатной крыши, подобную форме горы Кайлас. Одного взгляда на гору Юкспорр и озеро Большой Вудъявр достаточно, чтобы понять эти описания. Юкспорр имеет форму двускатной крыши; на его южном склоне имеется русло с вершины до подножия, имеющее форму дерева, по которому весной талая вода мчится в озеро Большой Вудъявр, находящееся с южной стороны Юкспорра; а из этого озера вытекает река, и ныне называющаяся «Большая Белая»!!! Русло на Юкспорре очерчено высолом и выглядит как ярко–белый рисунок дерева с вершины до подножия. Хибинские геоглифы «надписывают» религиозную семантику объектов, на которых находятся. На Юкспорре находится руна Юр (Eur), являющаяся древнейшим начертанием Мировой Горы. Одно из значений этой руны — лук со стрелой (эта руна имеет форму лука со стрелой). Похожую форму лука имеет японский иероглиф Сакаеру, начертанный природой на Юкспорре недалеко от руны Юр. Термин «Сакаеру» является видоизменением термина «Сакура»; этот иероглиф обозначает цветущее Мировое Древо. На Руси иероглифу Сакаеру подобна старокириллическая буква Юс малый. А саамский термин «Юкс» обозначает лук; соответственно, термин «Юкспорр» означает — «Лукообразный горный пик». Это позволило мне выявить семантиколингвистический круг: «Юкспорр»–«Юкс»–«Юс»–«Юр». А на другом склоне Юкспорра находится огромный знак — начертание Юпитера — руна верховного Бога. На основании всего этого я однозначно отождествляю Юкспорр у Кировска с Мировой Горой, описанной в религиях, в частности, под названиями: Олимп, Каф, Меру, Сумеру, Алатырь–горà, Сион.

Согласно древним религиям, в райской стране находится «трещина между мирами» — врата между Миром Яви и Миром Нави; причём, разные религии идентично описывают местонахождение этих врат. Древнеиндийское повествование Калачакра–тантра называет эти врата мандалой калачакры (колеса времени). Эти врата находятся на ПОДНЯТОМ ГОРНОМ ПЛАТО, именуемом Райской Каабой (Ислам), Ёмотсу Хирасака (Синтоизм), плоской возвышенностью со шкурой, разделяющей миры (Нагвализм), поднятым плато Шамбалы (Буддизм). Кельты называют эти врата зàмком Артура в Аваллоне с чашей Грааля в центре этого зàмка. Китайцы называют эти врата Нефритовым Дворцом — «Обителью Всех Духов»; буддисты — вратами Небесной Шамбалы. Описание этих врат есть и в Библии: это Небесный Иерусалим Апокалипсиса. И кельты, и Иоанн Богослов однозначно указывают, что этот феномен возникает во время грозы. В июле 2004 года я заснял VHSC–видеокамерой процесс возникновения на плато Кукисвумчорр километровой архичёткой световой мандалы калачакры. Я указал на идентичность этого феномена и феномена так называемых «кругов на полях». В результате Интернет–поиска, я обнаружил, что эта же фигура точно на этом же месте склона Кукисвумчорра «попадала в кадр» (но оставалась незамеченной) на фотографиях, сделанных разными людьми в разные годы во время грозы. Обнаружение «играющих роль электропроводки» заполненных рассолом полостей в недрах этих Кольских гор позволило мне объяснить как феномен «кругов на полях» (и, следовательно, феномен этой мандалы), так и мистические феномены, породившие религии и почитание этого комплекса как первосвятилища. Я объяснил эти феномены электростатическим взаимодействием вышеописанных «жил» рассола с грозовой электростатикой, на основании чего указал, что эта заснятая мною мандала является природным Филадельфийским экспериментом, отчего её и называли мандалой колеса времени.

Кого в древности называли народом богов? А кого во время написания этих строк в Индии называют живыми богами? Шаманов, экстрасенсов, а не конструкторов Хай–Теха!! А с чего начинаются мифологии и религии? С видèний и мистических феноменов. Медициной установлено, что воздействие на человека электростатикой подобно небольшому сотрясению мозга. Даже труднообнаруживаемая зона с повышенной электростатикой порождает на автотрассах видение призраков, а воздействие магнитного поля на височные доли головного мозга, согласно исследованиям канадского профессора Лаурентианского университета доктора нейрологии Майкла Пёрсингера, вызывает у человека религиозное чувство.

Арабские, персидские и среднеазиатские географы IX–XII веков называли Древнюю Русь — КУЯВИЯ; именно от древнего названия Руси «Куявия», по мнению историков, произошло название столицы Древней Руси города КИЕВ. Готский историк VI века Иордан называл славян СПОЛАМИ. Вышеописанные открытия позволили мне сделать заключение, что термин «Куявия» произошёл от саамского имени бога смерти «Куйва», и что термин «Сполы» произошёл от саамского названия Северных сияний «Сполохи». На основании своего религиоведческого анализа я считаю Куйву с оленем на Куйвчорре природным подлинником, от которого производен образ Артемиды с оленем (олицетворяющим брата Артемиды Аполлона), запечатлённый в скульпторе «Диана Версальская»; кроме того, с ним сопряжён образ «Косматой» — божества смерти в облике капюшона–балахона.

Изображение Куйвы и оленя на Куйвчорре НЕ внесено ни в один из реестров. Я считаю, что Куйва с оленем, как и вышеописанные Хибинские геоглифы, должны приобрести официальный статус объектов историкогеографического наследия и занять своё достойное место в реестре ЮНЕСКО и подобных ему реестрах как природный объект религиозного культа историкогеографического наследия, сопряжённый с возникновением мифологий, религий, религиозных символов и письменности.

Антологическая подробная статья об этом открытии:

http://znanye.wordpress.com/2010/10/23/hybyny/

Фильм:

http://www.eniology.ktk.ru/The_cradle_of_the_mankind_in_the_Kola_peninsula.avi

Коментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автором статьи Аваком Авакяном в 2004 и 2007 годах на Кольском полуострове были обнаружены древние геоглифы - огромные рисунки на склонах гор в виде рунических знаков.

2. Эти геоглифы имеют сходство по структуре с рисунками в Наске и образованы высолами, выходящими на поверхность по трещинам, заполненным рассолом.

3. По мнению автора, геоглифы являются результатом ударов молний в эти "заземленные громоотводы".

4. Форма и расположение геоглифов соответствует описаниям мифологической Мировой Горы в разных религиозных традициях.

5. Автор считает, что эти геоглифы являются первоисточником рунических азбук и породили религии и письменность.

6. Автор проводит лингвистические параллели между названиями географических объектов Кольского полуострова и религиозными понятиями.

7. По мнению автора, Кольский полуостров является местом зарождения мифологий и религий, а шаманы были "народом богов".

Вывод: в статье излагается гипотеза автора о том, что древние геоглифы на Кольском полуострове послужили источником для формирования религиозных представлений и письменности в разных культурах. Эта гипотеза обосновывается сходством геоглифов с религиозными символами и лингвистическим анализом.