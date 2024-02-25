Потому что война против русских началась в 2014 году. Когда в Одессе сожгли людей за то, что они хотели говорить на русском языке. За то, что они считали Одессу русским городом.

Первый герой нашей СВО это Геннадий Кушнарев, командир Одесской дружины, убитый в Доме Профсоюзов.

Первые погибшие с нашей стороны, это мариупольские милиционеры, которые держали в мае 2014 оборону в отделе и были убиты "Азовом".

Это не политики в Москве сказали, что Донбасс русский. Это в апреле 2014 Валерий Болотов призвал к сопротивлению киевской власти и воссозданию Новороссии.

Война началась десять лет назад. И НАТО включился в неё именно тогда. А два года назад Россия сделала очень трудный выбор.

Можно ведь было не начинать никакую СВО. Посмотреть спокойно, как Киев раздолбает Донбасс, как ВСУ и каратели выйдут на границы России, принять сотни тысяч беженцев. "Азов" в Донецке. Немного позора, возмущения патриотической общественности, ну и всё. В конце-концов, что это меняло, если восемь лет войну против русских мы как бы сами особо не замечали?

Зато, жили бы хорошо. Поездки в Европу, иностранные бренды, никаких санкций, все улыбаются, все хорошо. Жили бы так, впрочем, мы не очень долго. Даже без всякого внешнего воздействия Россия самоуничтожилась бы лет за десять максимум. Страна без целей, без идеологии, без гордости перестаёт быть. И начинается кровавый распад

Таков исторический процесс. Помните, была такая страна СССР, в которую не верила ни армия, ни КГБ, ни партия? И всем нравились американские фильмы и джинсы, а медали деда меняли на видаки? Не отворачивайтесь от зеркала. Так оно и было с нами.

А два года назад, видимо, после всех переговоров с Западом в 2021, возникла ситуация, когда стало ясно: мы или нас. И Украина в это раскладе всего лишь инструмент, которым нас. Были ли варианты договориться? Вероятно. Если бы Запад хотел договориться. Но, с другой стороны, мы сами так долго убеждали, что можем и потерпеть геополитический дискомфорт.

Россия начала СВО. Было всё. Ошибки, разочарования, потеря иллюзий, понимание, что презентация не есть реальность, Мариуполь, Азовсталь, отходы, победы, Херсон, линия Суровикина, Бахмут, новый взгляд на самих себя, трезвый подход к проблемам (не всегда пока что), Авдеевка, наши потери, наши герои, наша вина перед Купянском, стамульские соглашения, волонтеры, окопные свечи, дроны, плетение маскировочных сетей, похороны соседа, одноклассника, мужа, брата.

У каждого из нас своя цепочка образов и смыслов.

Мы, кажется, поняли, как ошибались в оценках себя, Запада.

"Единственное, о чем можно сожалеть, что Россия не начала активных действий на Украине раньше".

Наш Верховный главнокомандующий говорит про 2014, или 2016 год? Или о том, что не нужно было верить Западу и устраивать Минские соглашения? Он сожалеет, что Новороссия в 2014 году не стала Россией и это могло потребовать куда меньших потерь? Я не знаю.

Но знаю, что мы дойдёт до конца. И победим. Будут ошибки. Будет больно. Мы чего-то важного не сделаем вовремя, а потом исправимся. Мы будем молиться о павших, и будем молиться, чтобы Господь помог нашим воинам. Будут дни побед. Будет День Победы.

До него ещё долго. Но вариантов у нас нет. Их десять лет, как нет. Мы просто поняли это немного поздно.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Война на Украине началась не 24 февраля 2022 года, а гораздо раньше, в 2014 году с событий в Одессе и на Донбассе.

2. Западные страны и НАТО были вовлечены в эту войну с самого начала в 2014 году.

3. Россия могла бы не вводить войска на Украину в 2022 году, но тогда она быстро пришла бы к самоуничтожению.

4. Решение о начале СВО было очень трудным, но неизбежным выбором для России.

5. За два года СВО Россия многое поняла о себе, о противнике, допустила ошибки, понесла потери, но продолжит борьбу до победного конца.

Вывод:

Даже если бы Россия в 2022 году не начала специальную военную операцию и позволила Украине захватить Донбасс, это не остановило бы украинские власти – они пошли бы дальше и попытались отобрать Крым, а затем наступали бы и на другие российские территории. Тот, кто выбирает позор, между войной и позором, получает и то, и другое.

Начав эту войну, Россия защитила своих соотечественников в Донбассе и не допустила дальнейшего наступления украинских сил. Это не только внешняя война на Украине, но и внутренняя война России по очищению от позорного прислуживания Западу. Эта война была вынужденной и неизбежной для России, и она будет вестись до полной победы.