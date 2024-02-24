Комментарий редакции

ВОДОРОД. Идеальное топливо будущего? В прошлом году продажи автомобилей на водороде упали на 30%. Разговоры про авто на водороде идут уже давно. Как обстоят дела с самыми экологически чистыми электромобилями? Почему мы все до сих пор не ездим на водороде? Будут ли авто на водороде хорошей альтернативой бензину и дизелю? Расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Основные тезисы беседы:

1. Развитие водородной энергетики в мире идет медленнее, чем ожидалось. Продажи водородных автомобилей в 2023 году даже сократились на 30% по сравнению с предыдущим годом.

2. Лидером по использованию водородных автомобилей в 2023 году стал Китай, где они используются в основном как грузовой и пассажирский общественный транспорт.

3. Цена водорода остается высокой – порядка 20 евро за килограмм, в то время как изначально планировалось снизить ее до 2 евро.

4. В России активно развивается собственное производство компонентов для водородной энергетики – баллонов высокого давления (Росатом), добычи лития для производства аккумуляторов (совместный проект Росатома и Норникеля).

Вывод: развитие водородной энергетики в мире пока существенно отстает от первоначальных планов и ожиданий. Ключевыми проблемами остаются высокая стоимость производства и хранения водорода, недостаточное количество инфраструктуры для использования водородного топлива. Россия активно развивает собственные производственные мощности в этой сфере.