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Величайшая Иллюзия Госдолг США

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https://quote.ru/news/article/645e58c89a7947668c1aadf6
https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/ofitsialnye-mirovye-zapasy-zolota-dostigli-rekordnogo-urovnya/#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5,1965%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%2038.347%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD.
Бусти https://boosty.to/historipi

Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции:

1. Государственный долг США составляет огромную сумму в 34 триллиона долларов. Однако это чисто внутренний долг, который легко можно погасить, просто "стерев несколько нулей".

2. В отличие от других стран, у США нет внешнего долга в иностранной валюте. Поэтому США всегда могут расплатиться по внешним долгам своей собственной валютой – долларами.

3. Доллар может исчезнуть, только если этого захочет правительство США и те, кто за ним стоит. Поэтому госдолг США не приведет к краху доллара.

4. Переход на золотой стандарт невозможен по техническим причинам. Все мировые запасы золота оцениваются лишь в 2 триллиона долларов. Этого недостаточно для 100 триллионов долларов в мировой финансовой системе.

5. При переходе на золотой стандарт возникнет новый финансовый центр с неограниченной властью, который будет контролировать выпуск виртуальных "золотых" денег.

Вывод: существующая мировая финансовая система основана на доминировании доллара США. Заменить ее, например на золотой стандарт, крайне сложно по техническим причинам. Любые глобальные изменения финансовой системы могут произойти, только если этого захочет правительство США и силы, стоящие за ним.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EaYIwpWTGIA
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