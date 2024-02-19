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«Путинский летающий Аурус». В России взялись за Ту-324 (+ АНОНС КНИГИ «НЕ НОЮ!»)

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В России началась работа над возрождением проекта Ту-324 – ещё одного регионального самолёта, который потеснит иностранные модели. Правда ли, что такое поручение дал лично Владимир Путин и что выпускаться самолёт будет на деньги «Газпрома» под маркой Aurus? Разберём в этом выпуске, а заодно проанализируем, как обстоят дела у автомобилей Aurus и когда появятся бюджетные версии этой марки. Также расскажем о новом подвиге недели и анонсируем первую книгу нашего проекта. Сразу после краткой сводки позитивных новостей.

Ранний доступ к книге «Не ною!»: https://sponsr.ru/nenoyu

Комментарий редакции

Основными темами выпуска являются:

1. Возрождение проекта регионального пассажирского самолета Ту-324. Планируется, что новый самолет будет производиться на средства "Газпрома" под маркой "Аурус".

2. Развитие проекта по созданию российских премиальных автомобилей "Аурус". Ожидается выход новых моделей, а также расширение производства.

3. Разработка нового авиационного двигателя СМ-100, который может использоваться на обновленном Ту-324.

4. Подвиг полицейского из Пермского края, который помог пострадавшему, потушил пожар и задержал преступника.

5. Анонс книги проекта о борьбе с нытьем.

Вывод: основные темы выпуска связаны с развитием авиастроения и автопрома в России, а также с примерами героизма и позитивных инициатив.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LjjsXhjk1ww
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