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Банановая дипломатия

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Посол РФ подтвердил, что Эквадор пересмотрел свое решение о передаче старой советской техники и вооружений США для их последующей передаче Украины.
В ходе переговоров с президентом Нобоа стороны пришли к новому компромиссу. Эквадор останавливает передачу вооружений, а Россия возобновляет доступ эквадорских бананов на российский рынок.
Проблемы по линии Роспотребнадзора стремительно исчезли.

Банановая дипломатия в деле. В данном случаее МИД отработал очень хорошо. Опыт помидорных санкций против Эрдогана пригодился.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8969768.html
Метки: мид рф, Россия, США, Украина, эквадор, южная америка
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