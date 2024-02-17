Банановая дипломатия
Посол РФ подтвердил, что Эквадор пересмотрел свое решение о передаче старой советской техники и вооружений США для их последующей передаче Украины.
В ходе переговоров с президентом Нобоа стороны пришли к новому компромиссу. Эквадор останавливает передачу вооружений, а Россия возобновляет доступ эквадорских бананов на российский рынок.
Проблемы по линии Роспотребнадзора стремительно исчезли.
Банановая дипломатия в деле. В данном случаее МИД отработал очень хорошо. Опыт помидорных санкций против Эрдогана пригодился.