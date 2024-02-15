Роботы идут! Новости российских технологий: Пиксель, ЭвоКарго, Экзоскелет
В России запускают серийное производство роботов «Пиксель», которые наведут порядок на наших улицах, а во Владимирской области приступили к работе беспилотники Evocargo N1. Также рассказываем о старте серийного выпуска экзоскелета, который помогает рабочим переносить тяжести и сохранять здоровье. Приятного просмотра!
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Запуск серийного производства российско-белорусского робота-уборщика "Пиксель".
2. Использование беспилотных электрических грузовиков Evocargo N1 на промышленных предприятиях.
3. Производство российской компанией TEN group экзоскелета для рабочих с грузоподъемностью до 60 кг.
Вывод:
В России активно развиваются и внедряются передовые технологии в области робототехники и механизации труда. Это позволяет повысить производительность и облегчить тяжелый физический труд в промышленности и на производстве. Внедрение таких технологий особенно актуально в условиях нехватки рабочих кадров.