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Роботы идут! Новости российских технологий: Пиксель, ЭвоКарго, Экзоскелет

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В России запускают серийное производство роботов «Пиксель», которые наведут порядок на наших улицах, а во Владимирской области приступили к работе беспилотники Evocargo N1. Также рассказываем о старте серийного выпуска экзоскелета, который помогает рабочим переносить тяжести и сохранять здоровье. Приятного просмотра!

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Запуск серийного производства российско-белорусского робота-уборщика "Пиксель".

2. Использование беспилотных электрических грузовиков Evocargo N1 на промышленных предприятиях.

3. Производство российской компанией TEN group экзоскелета для рабочих с грузоподъемностью до 60 кг.

Вывод:

В России активно развиваются и внедряются передовые технологии в области робототехники и механизации труда. Это позволяет повысить производительность и облегчить тяжелый физический труд в промышленности и на производстве. Внедрение таких технологий особенно актуально в условиях нехватки рабочих кадров.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zbbGI1Uok0k
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