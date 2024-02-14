На недавнишних выборах президента Аргентины, победу одержал Хавьер Милей. Этот случай на первый взгляд кажется уникальным, из ряда вон выходящим событием. Открыто объявлявший себя анархокапиталистом, он уже на протяжении последних пяти лет появлялся на публике с радикально правой риторикой, обвиняя во всех бедах страны левых, коммунистов и государство, предлагая приватизировать всё вплоть до улиц и открыть тотальную свободу рынку во всех сферах, например, в торговле органами. Как такое стало возможным? Инфантильность аргентинцев? Усталость от кризиса? Подтасовка? Отсутствие нормальных кандидатов? Какое будущее ждет Аргентину? Давайте разбираться в этом видео.

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Прощай, государство! Либертарианец Хавьер Милей избран президентом Аргентины

https://www.imemo.ru/publications/policy-briefs/text/proshtay-gosudarstvo-libertarianets-havyer-miley-izbran-prezidentom-argentini

Красильщиков В.А. Латинская Америка: прощание с зависимостью / Мировая экономика и международные отношения, 2015. №2. С.85-94 DOI:10.20542/0131-2227-2015-2-85-94

Красильщиков В.А. Латинская Америка сегодня – Россия завтра (оптимистический вариант будущего России) / Мир России. 2002. №1. С.57-96

Яковлев П. Импортозамещение в Аргентине: цели и результаты // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т60. №5. С.20-25

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Комментарий редакции

В данной лекции рассматривается история развития экономики Аргентины и обстоятельства избрания президентом страны Хавьера Милея. Ключевые тезисы:

1. Аргентина в XIX веке переживала период экономического подъема благодаря экспорту сельскохозяйственной продукции. Однако отсутствие развитой промышленности привело к кризису в 1930-х годах.

2. Попытки импортозамещения и индустриализации при Пероне в 1940-50х годах успеха не имели из-за политической нестабильности, роста внешнего долга и инфляции.

3. Период военной диктатуры 1976-1983 гг. привел к массовым репрессиям и не решил экономических проблем страны.

4. Неолиберальные реформы 1990-х снизили инфляцию, но сохранили структурные проблемы экономики и социальное неравенство.

5. Милей был избран на волне разочарования в традиционных партиях и обещаний радикальных экономических реформ. Однако его меры жёсткой экономии вызвали массовые протесты.

Вывод: экономические проблемы Аргентины уходят корнями в историю, попытки их решения при смене политических режимов не приводили к успеху. Избрание Милея – очередная попытка радикального выхода из кризиса, последствия которой пока неясны.