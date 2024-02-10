Александр Фраучи играет на гитаре Федора Шаляпина (1987)
Концертная программа из Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И.Глинки, посвященная гитаре.
Заслуженный артист РФ Александр Фраучи рассказывает об инструменте и исполняет на гитаре произведения:
Вариации на тему русской народной песни “Пряха” (композитор Михаил Высотский)
“На заре ты ее не буди” (композитор Александр Варламов)
Вариации на тему русской народной песни “Тонкая рябина” (композитор Александр Иванов-Крамской) и другие.
А.Фраучи играет на гитаре, принадлежавшей Ф.И.Шаляпину, и хранящейся в Доме-музее певца
Главная редакция музыкальных программ, 1987 г.
#гитара #АлександрФраучи
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