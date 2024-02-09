Главная » Видео, История, Литература, Творчество

В. Жуковский “Светлана”

35 0

Сегодня исполняется 241 год со дня рождения Василия Андреевиа Жуковского.

Он известен как один из основоположников русского романтизма. Он – мастер элегий, романсов и баллад. Его переводы поэзии и прозы, в частности «Одиссеи», по праву считаются классическими. Именно Жуковский реформировал русскую поэзию, введя в неё новые размеры.

Литературная и общественная деятельность Жуковского оказала огромное влияние на русскую культуру. Он был наставником А.С. Пушкина, а также воспитателем великой княгини, а затем императрицы Александры Федоровны.

Благодаря поэтическому таланту Жуковского и его преданности России, он создал текст государственного гимна «Боже, Царя храни!».

Его творчество по-прежнему актуально и востребовано.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j_C08bYZcx0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Василий Жуковский. "Светлана" / Библейский сюжет / Телеканал Культура
Семинар Светлены в Жуковской палате ремесел
СВЕТЛЕНА: Как вырастить ребенка в городских условиях
Неволина Н.А. (Светлена): Закаливание детей и взрослых с помощью стихий природы
Неволина Н.А. (Светлена): Воспитание детей в славянской традиции

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru