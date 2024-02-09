Сегодня исполняется 241 год со дня рождения Василия Андреевиа Жуковского.

Он известен как один из основоположников русского романтизма. Он – мастер элегий, романсов и баллад. Его переводы поэзии и прозы, в частности «Одиссеи», по праву считаются классическими. Именно Жуковский реформировал русскую поэзию, введя в неё новые размеры.

Литературная и общественная деятельность Жуковского оказала огромное влияние на русскую культуру. Он был наставником А.С. Пушкина, а также воспитателем великой княгини, а затем императрицы Александры Федоровны.

Благодаря поэтическому таланту Жуковского и его преданности России, он создал текст государственного гимна «Боже, Царя храни!».

Его творчество по-прежнему актуально и востребовано.