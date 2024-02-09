Чем искусственный интеллект (ИИ) отличается от человеческого мозга? По каким алгоритмам работает? Из-за чего он непригоден для решения творческих задач? Почему сейчас искусственный интеллект вообще не существует и что будет с человечеством, если мы попытаемся создать его в будущем? Сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь поработить наши умы и почему лучше не создавать настоящий искусственный интеллект? Об этом и многом другом беседуют профессор С.В. Савельев и ведущий программы «Два в уме» Никита Рудаков.Эфир на канале RTVI от 29 января 2024 г.

Таймкоды эфира:

00:00 «Два в уме». Искусственный интеллект

01:11 Три факта, которым можно блеснуть в разговоре

04:50 Жадность — двигатель прогресса?

12:01 Почему нейросеть — это не интеллект?

13:50 Чем искусственный интеллект отличается от человеческого мозга?

19:01 Как работает человеческая мысль?

22:27 Про проект OpenWorm и цифровую модель червя-нематоды

31:08 «Как только вы создадите настоящий ИИ, он начнет решать собственные задачи»

33:40 Каким образом можно управлять человеческим интеллектом?

35:06 Нейроинтерфейсы: можно ли человеческий мозг подключить к компьютеру?

48:55 Можно ли искусственный интеллект создать человеческим умом?

49:45 Три источника для саморазвития

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Современные нейросети – это не искусственный интеллект, а лишь имитация его с помощью больших баз данных и быстрых вычислений. Они не могут создавать принципиально новое, только комбинировать уже известное по заданным алгоритмам.

2. Человеческий мозг работает по принципиально другим механизмам, чем компьютер – за счет постоянного морфогенеза, образования новых нейронных связей. Этого пока не удается воссоздать в компьютерных системах.

3. Попытки создания искусственного интеллекта на основе биологических нейронных сетей пока безуспешны, так как не учитывают все особенности работы мозга.

4. Современные дети и подростки значительно уступают по уровню интеллекта своим сверстникам 30-40 лет назад, что связано с широким распространением гаджетов и облегчением мыслительной работы.

5. Развитие общества определяется не экономическими или политическими факторами, а "церебральным сортированием" – отбором наиболее интеллектуальных индивидов, способных создавать новые технологии.

Вывод: несмотря на активное развитие искусственного интеллекта, пока не удается создать систему, которая была бы сопоставима с человеческим мозгом по способности к творчеству и саморазвитию. Для прогресса общества критически важно развивать интеллектуальный потенциал людей.