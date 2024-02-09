Мендельсон. Симфония № 9. Финал. Играет Камерный ансамбль солистов п/у Юрия Башмета (1986)
Финал Симфонии № 9 (“Швейцарская”) Феликса Мендельсона играет Камерный ансамбль солистов п/у Юрия Башмета.
Фрагмент Концерта по трансляции из Большого зала Московской консерватории
Главная редакция музыкальных программ, 1986 г.
#мендельсон #симфония #КамерныйОркестр
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