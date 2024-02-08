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Интервидение

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В странах БРИКС сейчас активно продвигается тема организации "Интервидения", более широкого аналога Евровидения. Само название из советских времен, когда существовал конкурс с аналогичным названием.
Первый обновленный конкурс будет проведен в РФ уже в 2024 году, ближе к концу года. Тему активно курирует МИД РФ и в нее уже вовлечен Китай.
Насколько представительным окажется мероприятия увидим уже по факту. Если стран 20 для начала соберут, уже будет нормально.
Решение правильное – из организаций и мероприятий связанных с старым разваливающимся миропорядком, где Россию хоть как-то пытаются дискриминировать, необходимо выходить и создавать действенные аналоги под обновляемое мироустройство.

Комментарий редакции

Вместо того, чтобы унизительно пресмыкаться перед западными культурными институтами, России пора возродить собственные традиции и ценности, почерпнув вдохновение в многовековой истории.

Играя по навязанным Западом правилам, мы обречены на поражение и унижение. Нас будут несправедливо наказывать и лишать заслуженных наград, как это случалось не раз на европейских состязаниях.

Но мы не станем отчаиваться и роптать на судьбу. Пришло время обратиться к собственным талантам, которыми так богата наша Родина. Пора объединить усилия с друзьями и единомышленниками, чтобы вместе построить новый справедливый мир, где будут царить честь и уважение к великим культурам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8948673.html
Метки: Евровидение, Китай, музыка, Россия
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