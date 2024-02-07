Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя призывы западных политиков готовиться к войне России против Североатлантического альянса, предупредил, что в случае прямого столкновения с НАТО ответ Москвы будет асимметричным.

«[Премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, [президент Франции Эммануэль] Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией". И хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается, – пишет он в Telegram. – Причины очевидны. Нужно отвлечь внимание избирателей, чтобы оправдать многомиллиардные траты на опостылевшую бандеровскую "Украину". Ведь гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков умирающей стране, население которой разбежалось по Европе и терроризирует местных жителей. Поэтому каждый день руководители этих стран вещают: нужно готовиться к войне с Россией и продолжать помогать Украине, а потому – нужно выпускать больше танков, снарядов, беспилотников и другого оружия».

Медведев заявил, что «все европейские начальники цинично лгут своим гражданам».

«Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ. НАТО – огромный военный блок, население стран альянса – почти 1 миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов. Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый апокалипсис. Конец всему», – предупредил он.

Замглавы СБ РФ призвал западных политиков «говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов». «Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией», – заключил он.

По материалам Telegram

Комментарий редакции

В своих высказываниях Медведев подчёркивает принципиальную разницу между нынешней ситуацией на Украине и возможным прямым военным столкновением России и НАТО.

Он указывает, что сейчас Запад фактически ведёт войну против России руками Украины, поставляя ей оружие и финансовую помощь, но при этом не участвует в боевых действиях напрямую.

Однако в случае прямого конфликта с НАТО ситуация кардинально изменится – в ход пойдут совершенно иные силы и средства. Из-за несопоставимости обычных военных потенциалов Россия будет вынуждена прибегнуть к ядерному оружию.

По мнению Медведева, многие западные политики не отдают себе отчет в том, насколько опасна игра с огнём, в которую они втягивают мир своими заявлениями о готовности к войне с Россией. Они должны понимать, что война с применением ядерного оружия грозит глобальной катастрофой для всех сторон конфликта.