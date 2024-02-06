Я кошатник
Про фронтовых котов.
Я кошатник.
Я кошатник. Это верно.
Мне, когда бываю хмур,
Успокаивает нервы
Их душевное мур-мур.
Символ дома, символ мира
И ночные сторожа.
Кто уставших нас и сирых
Согревает в блиндажах?
Даже иглы-коготочки
По-китайски лекарь наш
Колет нам по нужным точкам
Или сделает массаж.
С самой лучшей из мелодий,
С поволокой нежный взор,
Кошка вечером заводит
Свой загадочный мотор.
Нюша — бархатные уши.
Как подушечка саше
Духовитым тёплым плюшем
Прижимается к душе.
И пахнёт в землянке домом.
Ничего, что далеко,
Удивительно знакомо
Разливается покой.
Ай да киска. Ай да Нюша.
Не даёт она совет,
Но и так врачует души
Наш военный душевед.
Не узнать, что будет завтра.
Но одно я знаю лишь —
Кошка мне готовит завтрак —
Свежепойманную мышь.
Посмотрела с укоризной:
”Раз явился на войну,
То не будь таким капризным.
Ешь, солдатик, свежину”.
Я кошатник. Это правда.
Кошки чудо хороши.
Я бы им давал награду
“За спасение души”.
(с) Юрий Волк
@Master_kungfu
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