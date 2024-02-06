В студии физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Россия обладает огромным потенциалом в энергетической сфере – до 190 млрд кубометров газа в год технически можно поставлять на западные рубежи.

2. Для реализации концепции энергетической сверхдержавы необходим переход от поставок сырья к поставкам технологий и оборудования, позволяющих использовать эти ресурсы.

3. В энергетической сфере первым эшелоном должны стать государственные компании, а не частные. Только государство способно решить масштабные научно-исследовательские и инженерные задачи.

4. Необходимо развитие транспортной инфраструктуры, в частности на Дальнем Востоке и в Арктике, для экспорта энергоресурсов.

5. Требуется возрождение отраслей промышленности, связанных с энергетикой – судостроения, машиностроения, ж/д транспорта.

Вывод: Борис Марцинкеви считает, что Россия обладает колоссальным энергетическим потенциалом, который нужно реализовывать через активную роль государства в научно-технической и промышленной сферах, развитие инфраструктуры, возрождение ключевых отраслей промышленности. Это позволит России стать подлинной энергетической сверхдержавой.