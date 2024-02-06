Шостакович. Фортепианный квинтет. Святослав Рихтер, Квартет им. А.Бородина (1983)
Фортепианный квинтет соль минор, соч. 57 Дмитрия Шостаковича исполняют Святослава Рихтер и Государственный квартет им. А.Бородина в составе: Михаил Копельман (1-я скрипка), Андрей Абраменков (2-я скрипка), Дмитрий Шебалин (альт), Валентин Берлинский (виолончель).
Запись по трансляции из Большого зала Московской консерватории
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#шостакович #квинтет
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