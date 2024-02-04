Дмитрий Кедрин. Зодчие
Исполняет Дмитрий Назаров.
Как побил государь
Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель, —
Гласит летописца сказанье, —
В память оной победы
Да выстроят каменный храм…
Источник видео: http://tvkultura.ru/
Наверное, так правильно. Когда не вымарывают роли артистов “до того, как”, запутавшихся или осознанно принявших не ту сторону. ИИ и технология “дипфейк” может изменить голос и внешность на экране, можно вообще не показывать какое (просто из-за личности, которая читает стихи), но – зачем это нужно? Иначе ведь возникнет подобие Львовщины.
Нужно быть великодушными. Сожалеем только, что Панин оказался дегенератом. Назаров – посмотрим его эволюцию (колоритный был артист). Юра Шевчук – у того всегда было “особое мнение”, плюс сейчас обида по этническому признаку (но песни душевные).
Хотя по москвичам и “царской милости” жёстко прошёлся.