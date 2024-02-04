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Дмитрий Кедрин. Зодчие

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Исполняет Дмитрий Назаров.

Как побил государь
Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель, —
Гласит летописца сказанье, —
В память оной победы
Да выстроят каменный храм…

Источник видео: http://tvkultura.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KJIkSnhX-yM
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1741 1665
    Сан Саныч 39 мин. назад

      Наверное, так правильно. Когда не вымарывают роли артистов “до того, как”, запутавшихся или осознанно принявших не ту сторону. ИИ и технология “дипфейк” может изменить голос и внешность на экране, можно вообще не показывать какое (просто из-за личности, которая читает стихи), но – зачем это нужно? Иначе ведь возникнет подобие Львовщины.

      Нужно быть великодушными. Сожалеем только, что Панин оказался дегенератом. Назаров – посмотрим его эволюцию (колоритный был артист). Юра Шевчук – у того всегда было “особое мнение”, плюс сейчас обида по этническому признаку (но песни душевные).

    • 1741 1665
      Сан Саныч 29 мин. назад

        Хотя по москвичам и “царской милости” жёстко прошёлся.

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