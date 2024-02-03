Отечество или смерть.

Официальное объяснение причины выхода Буркина-Фасо из ЭКОВАС и формирования военного альянса Сахеля.



Уважаемые буркинийцы! Мы только что провели расширенное заседание кабинета министров, которое позволило принять важные решения по международным делам.

Как вы знаете, 28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли историческое решение выйти из Экономического сообщества западноафриканских государств.(ЭКОВАС). Это решение стало ответом на ожидания, озабоченность и законные чаяния населения наших стран, желающего, чтобы их страны необратимо двигались к полному суверенитету. Это тщательно взвешенное решение, которому предшествовал глубокий анализ работы организации и возможных последствий ее выхода.

На протяжении почти десяти лет три страны сталкиваются с преступными группировками, поддерживаемыми, финансируемыми и оснащаемыми их партнёрами. И это происходит при безразличии некоторых соседних стран и субрегиональных организаций, включая ЭКОВАС. Эта ситуация побудила нас создать Альянс государств Сахеля 16 сентября 2023 года.

Деятельность организации очень быстро оказалась плодотворной, способствуя объединению наших людских и логистических ресурсов. Это позволило нам добиться значительного прогресса в сфере безопасности в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

Мы по-прежнему убеждены, что должны взять свою судьбу в собственные руки и дистанцироваться от организации, ставшей марионеткой, за ниточки которой держатся руки империалистов.

Когда ЭКОВАС был создан в 1975 году, на него возлагались большие надежды. Главной задачей было развитие сотрудничества и интеграции с целью создания экономического союза в Западной Африке. Его призвание заключалось в повышении уровня жизни народов, поддержании и укреплении экономической стабильности, отношений между государствами-членами, содействии прогрессу и развитию стран Западной Африки.

К сожалению, после 49 лет работы мы с горечью констатируем, что ЭКОВАС отклонился от своей задачи и радикально отошёл от идеалов своих отцов-основателей и панафриканизма. Более того, организация была превращена в технократический инструмент, который в итоге отдалился от законных чаяний наших народов.

В доказательство этого мы все отмечаем безразличие ЭКОВАС к массовым убийствам наших доблестных людей, к гуманитарному кризису, от которого страдают наши сограждане, и к многочисленным попыткам дестабилизировать наши государства. Столкнувшись с такой ситуацией, у нас не было другого выбора, кроме как взять на себя ответственность за себя, покинув эту организацию, которая больше не отвечает нашим ожиданиям.

Это решение было тщательно обдумано во всех трех странах, и мы знаем, что оно не останется без последствий для наших стран. Но мы стоим на своем, поскольку убеждены, что в рамках Альянса стран Сахеля мы сможем создать жизнеспособную, устойчивую экономическую зону, которая будет прислушиваться к истинным чаяниям наших народов.

Сегодня Альянс – это союз народов Сахеля, движимых суверенным желанием стать хозяевами своей судьбы и построить сахельское пространство мира, безопасности, стабильности и совместного развития для всех.

Я призываю народ Буркина-Фасо, как в родной стране, так и за рубежом , вооружиться мужеством и укрепить ту стойкость, которую он уже продемонстрировал. Никакие жертвы не могут быть слишком велики, когда на карту поставлены наш суверенитет и свобода. Соседним странам и другим государствам я хотел бы сказать, что Буркина-Фасо по-прежнему привержена сохранению уз дружбы и братства, которые мы создавали на протяжении многих лет.

Я призываю всех буркинийцев сохранять мобилизованность и приверженность делу, усилить бдительность и сохранять решимость перед лицом любых попыток остановить наметившийся процесс. Я призываю всех наших сограждан довериться переходным властям и отказаться от любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки. Мы полностью привержены борьбе и уверены в нашей неминуемой победе.

Отечество или смерть – мы победим!

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Решительно встапи на путь борьбы с западным империализмом и их африканскими марионетками, а также спонсируемыми западными империалистами террористами.

В Мали и Буркина-Фасо отмечается российское военное присутствие ("Африканский корпус" + ЧВК "Вагнер")



Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств).

2. Причиной выхода стало безразличие ЭКОВАС к проблемам безопасности и гуманитарному кризису в этих странах.

3. Вместо ЭКОВАС эти три страны создали Альянс государств Сахеля, чтобы самостоятельно решать проблемы безопасности.

4. ЭКОВАС не оправдал надежд и отклонился от задач, которые ставили перед ним основатели.

5. В рамках Альянса страны Сахеля намерены создать экономическую зону, отвечающую интересам их народов.

6. Призывается к консолидации народа Буркина-Фасо и продолжению борьбы за суверенитет.

7. Отмечается военное присутствие России в регионе.

Вывод: данная статья объясняет причины выхода Буркина-Фасо из ЭКОВАС и создания военного альянса с Мали и Нигером. Это связано с неудовлетворенностью политикой ЭКОВАС и стремлением к большему суверенитету. Подчеркивается важность единства народа в борьбе с западным влиянием. Отмечается растущее военное присутствие России в регионе. Не исключено, что благодаря поддержке России, эти страны решились на столь смелый шаг.