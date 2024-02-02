Комментарий редакции

https://tamtravel.ru/murmanskaya-oblast/stati-o-turisme-v-murmanskoj-oblasti/trifonov-monastyr-obitel-kolskogo-krestitelya/https://wiki5.ru/wiki/Ovayok_Territorial_Parkhttps://vk.com/wall-136226240_160391Бусти https://boosty.to/historipi

1. Автор высказывает сомнения в традиционной версии происхождения празднования Нового года 1 января – якобы по указу Юлия Цезаря. По его мнению, эта дата не имеет астрономического смысла.

2. Автор предполагает, что праздник Нового года был принесен в Европу северными народами, пришедшими из-за Полярного круга.

3. Для северных народов конец полярной ночи и восход нового солнца после долгого периода тьмы был важным событием, обозначающим начало Нового года.

4. Это событие происходит примерно 14 января по новому стилю, что соответствует 1 января по юлианскому календарю.

5. Таким образом, по мнению автора, дата Нового года 1 января связана с древним астрономическим праздником северных народов, отмечавших конец полярной ночи и начало удлинения светового дня.