Главная » Видео, История, Невероятное в мире

Заполярная Раса Год пришедший с Севера

35 1


https://tamtravel.ru/murmanskaya-oblast/stati-o-turisme-v-murmanskoj-oblasti/trifonov-monastyr-obitel-kolskogo-krestitelya/
https://wiki5.ru/wiki/Ovayok_Territorial_Park
https://vk.com/wall-136226240_160391
Бусти https://boosty.to/historipi

Комментарий редакции

1. Автор высказывает сомнения в традиционной версии происхождения празднования Нового года 1 января – якобы по указу Юлия Цезаря. По его мнению, эта дата не имеет астрономического смысла.

2. Автор предполагает, что праздник Нового года был принесен в Европу северными народами, пришедшими из-за Полярного круга.

3. Для северных народов конец полярной ночи и восход нового солнца после долгого периода тьмы был важным событием, обозначающим начало Нового года.

4. Это событие происходит примерно 14 января по новому стилю, что соответствует 1 января по юлианскому календарю.

5. Таким образом, по мнению автора, дата Нового года 1 января связана с древним астрономическим праздником северных народов, отмечавших конец полярной ночи и начало удлинения светового дня.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5I_6E9DHomU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru