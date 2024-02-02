Заполярная Раса Год пришедший с Севера
https://tamtravel.ru/murmanskaya-oblast/stati-o-turisme-v-murmanskoj-oblasti/trifonov-monastyr-obitel-kolskogo-krestitelya/
https://wiki5.ru/wiki/Ovayok_Territorial_Park
https://vk.com/wall-136226240_160391
Бусти https://boosty.to/historipi
Комментарий редакции
1. Автор высказывает сомнения в традиционной версии происхождения празднования Нового года 1 января – якобы по указу Юлия Цезаря. По его мнению, эта дата не имеет астрономического смысла.
2. Автор предполагает, что праздник Нового года был принесен в Европу северными народами, пришедшими из-за Полярного круга.
3. Для северных народов конец полярной ночи и восход нового солнца после долгого периода тьмы был важным событием, обозначающим начало Нового года.
4. Это событие происходит примерно 14 января по новому стилю, что соответствует 1 января по юлианскому календарю.
5. Таким образом, по мнению автора, дата Нового года 1 января связана с древним астрономическим праздником северных народов, отмечавших конец полярной ночи и начало удлинения светового дня.
Ясно все мы потомки белых ходоков. А чё неплохая такая теория, пора захватывать Европу.