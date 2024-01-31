Чему учит (коротко)

Картина учит трудолюбию, ответственности, внимательному отношению к товарищам. Есть много эпизодов с учёбой, дружеской помощью отстающим, присутствует описание полезных для детей научных фактов, рассказы о выдающихся достижениях советских граждан. Сами школьники имеют много творческих увлечений – рисование, забота о животных, игры в сыщиков, поделки из дерева. С точки зрения воспитательного посыла картина служит образцом кинематографа про школу.

Мнение (подробно)

Если посмотреть современные фильмы про подростков, то складывается впечатление, что школа – это место для развлечений, романтических отношений с противоположным полом, издёвок над одноклассниками и разборок в стиле «кто главный в обезьяньей стае». Процесс обучения и воспитания обычно либо не показывается совсем, либо присутствует только в виде отталкивающих нотаций и школьных декораций, на фоне которых и происходят основные приключения героев.

При этом взрослые и учителя в большинстве фильмов – не помощники и наставники для детей, служащие проводниками в вопросах познания жизни, а «узурпаторы их свободы», движимые эгоистичными интересами и погруженные в личные интриги. Такое кино формирует разрыв в отношениях детей и родителей, служит демотиватором по части обучения и нередко содержит в себе элементы сексуализации, растления и пропаганды вредных привычек.

Это то, чем современный кинематограф «кормит» подрастающие поколения. Естественно всё это делается под прикрытием «свободы слова» и «правды жизни», на страже которых стоит либеральная идеология, кинокритика и СМИ, под предлогом «отражения реальности» транслирующие свою повестку.

В действительности кино про школьников, конечно, должно быть другим. Картина «Васёк Трубачёв и его товарищи» – это как раз пример классического советского детского кинематографа, помогающего ребёнку сформировать правильные модели поведения в коллективе и прививающие интерес к учёбе, уважение к профессии учителя.

В центре сюжета – простые ребята, которые сталкиваются с типичными ситуациями школьной жизни. У кого-то проблемы с учёбой, у кого-то – с дисциплиной, а кто-то наоборот стремится всё делать идеально и не чувствует, что важнее не столько формальное выполнение своих обязанностей, сколько внимательное отношение к товарищам.

Сердцем коллектива является учитель Сергей Николаевич, который абсолютно заслуженно обладает высоким авторитетом, как среди самих детей, так и среди их родителей. Педагог не только грамотно увлекает детей изучением наук, но и проявляет чуткость и тактичность в решении возникающих конфликтов. Он не стремится быстрее определить, кто прав, или найти виновных, а помогаем ребятам самим осознать совершённые ошибки, признаться в них и вырасти над собой.

В фильме есть много эпизодов с учёбой, дружеской помощью отстающим, присутствует описание полезных для детей научных фактов, рассказы о выдающихся достижениях советских граждан, хорошо показана ответственность каждого за атмосферу в коллективе. Сами школьники имеют много творческих увлечений – рисование, забота о животных, игры в сыщиков, поделки из дерева и так далее. У ребят интересная и насыщенная жизнь без каких-либо аморальных составляющих, в которые обязательно окунает зрителей современное кино.

Хорошо показаны семейные ценности. Есть пример многодетной семьи, в которой старший ребёнок заботится о младших братьях. Есть пример, когда отец-одиночка приводит в дом супругу и зритель может видеть, как она постепенно выстраивает отношения с уже достаточно взрослым ребёнком. Есть общий жизнеутверждающий посыл – возводятся новые дома, люди радостно трудятся, гордятся своей Родиной.

Видимо таким и должно быть кино для детей. Кино суверенной страны, строящей светлое будущее для новых поколений.

Источник: Рецензия на КиноЦензоре

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Современные фильмы про подростков часто показывают школу как место для развлечений и отношений, а не для учебы. Взрослые показаны эгоистичными и погруженными в свои проблемы.

2. Такие фильмы формируют разрыв между детьми и родителями, не мотивируют к учебе и часто содержат негативные элементы.

3. Фильм "Васёк Трубачёв и его товарищи" – пример классического советского кино про школьников, которое помогает детям сформировать правильные ценности.

4. В фильме показаны ответственность, взаимопомощь в коллективе, уважение к учителю, интерес к учебе. Дети имеют полезные увлечения.

5. Показаны традиционные семейные ценности и жизнеутверждающий посыл – люди с оптимизмом трудятся на благо страны.

Вывод:

В статье проводится сравнение современных фильмов про подростков и советского кино на эту тему. Автор считает, что советские фильмы вроде "Васёк Трубачёв и его товарищи" лучше передают правильные ценности и модели поведения для детей, в отличие от современных картин, которые часто несут негатив.