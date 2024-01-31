Дархан. Документальный фильм о древнем искусстве бурятских ювелиров-дарханов (1982)
О возрожденном в наши дни древнем искусстве бурятских ювелиров-дарханов.
Новосибирсктелефильм 1982
Автор сценария – И. Малашина
Режиссер – Юрий Малашин
Оператор – Анатолий Руднев
#дархан #ДокументальныйФильм #бурятия
Комментарий редакции
Основные темы фильма:
- История и традиции дархана – древнего бурятского ювелирного искусства. Рассказывается о его происхождении, значении для бурятской культуры.
- Современное состояние дархана. Говорится о возрождении этого ремесла в 20 веке, создании школы дарханов, известных современных мастерах.
- Творческий процесс создания ювелирных украшений в традициях дархана – на примере работы конкретного мастера.
- Традиционные мотивы и символика в бурятских ювелирных украшениях.
Вывод: данный фильм посвящен бурятскому народному ювелирному искусству дархану – его истории, современному состоянию, значению в бурятской культуре. Рассказывается о традициях этого ремесла, известных мастерах, символике украшений.