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Дархан. Документальный фильм о древнем искусстве бурятских ювелиров-дарханов (1982)

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О возрожденном в наши дни древнем искусстве бурятских ювелиров-дарханов.

Новосибирсктелефильм 1982

Автор сценария – И. Малашина

Режиссер – Юрий Малашин

Оператор – Анатолий Руднев

#дархан #ДокументальныйФильм #бурятия

Комментарий редакции

Основные темы фильма:

- История и традиции дархана – древнего бурятского ювелирного искусства. Рассказывается о его происхождении, значении для бурятской культуры.

- Современное состояние дархана. Говорится о возрождении этого ремесла в 20 веке, создании школы дарханов, известных современных мастерах.

- Творческий процесс создания ювелирных украшений в традициях дархана – на примере работы конкретного мастера.

- Традиционные мотивы и символика в бурятских ювелирных украшениях.

Вывод: данный фильм посвящен бурятскому народному ювелирному искусству дархану – его истории, современному состоянию, значению в бурятской культуре. Рассказывается о традициях этого ремесла, известных мастерах, символике украшений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MdfZUchT2bU
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