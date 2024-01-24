Мигрантов-преступников выдворяют из России – это правильно и хорошо
Но давайте задумаемся – а что дальше? Представим, что мы навели порядок в миграционной политике, закрыли коррупционные схемы и вывезли большинство мигрантов из России. Проблема исчезнет? Эти толпы куда-то пропадут?
Нет, они скопятся на границе, радикализуются ещё больше и будут прорываться через границу всеми правдами и неправдами. Все безработные таджики, узбеки, киргизы, а также кавказцы всё равно будут рваться в Россию за деньгами и жизненным пространством.
Придётся строить стену, как США с Мексикой? Но у нас граница со странами Азии гораздо больше, она бесконечна как степь. К тому же это поставит крест на ЕАЭС с его открытыми границами, на евразийский интеграции, на русском мире как цивилизации.
Но главное – это не решит проблему. Стена и там не помогает остановить миграцию, а у нас тем более. В этом приграничье, где скопятся сотни тысяч молодых и голодных мужчин, тут же вырастет криминал, торговля людьми, оружием и пропаганда исламизма, терроризма. Через несколько лет придётся к границе армию выдвигать, чтобы их сдержать?
В общем, мы повторим все миграционные ошибки Запада с его метаниями из крайности в крайность. При этом надо понимать, что у нас в отличие от Запада общее географическое пространство с народами Азии, мы сами полу-Азия. И отгородиться не получиться, как бы мы ни пытались.
Между тем, большая Азия – это наша судьба и наше пространство. Его ни в коем случае нельзя отдавать в страхе перед мигрантами! В таком случае мы потеряем не только Азию, но и самих себя, Россию.
Наоборот, Евразию надо заново осваивать, окультуровать, цивилизовывать – но не по принципу белого господина, а с нашей русской добротой. Главным инструментом нашего освоения густонаселенного мегарегиона должна стать русская культура – всеобъемлющая и отзывчивая, способная вместить в себя другие культуры. То есть русские должны воспитать из этой враждебной толпы близких и понимающих нас людей.
Да, это чрезвычайно трудно и потребует огромных усилий, мудрости и тяжёлой творческой работы. Многое за 30 лет упущено, и с каждым годом это делать всё труднее. Но если подойти к этому с душой и системно, если не смотреть на Азию враждебно, а использовать все наработки наших мудрых предков, то это возможно. При этом мягкая сила вовсе не исключает жёсткий ответ на преступления и волну насилия со стороны мигрантов. Но одними полицейскими мерами такую цивилизационную угрозу не решить.
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Выдворение мигрантов-преступников из России – это правильно, но недостаточно для решения проблемы в целом.
2. Если просто выдворять мигрантов, они скопятся на границах, радикализируются и будут любыми способами проникать в Россию.
3. Полностью закрыть границы невозможно из-за их огромной протяженности и негативных последствий для интеграционных процессов в Евразии.
4. Нужен комплексный подход – не только ужесточение миграционной политики, но и активная работа по интеграции мигрантов с помощью русской культуры и традиционных ценностей.
5. Россия не должна отгораживаться от Азии, а наоборот, должна взаимодействовать с ней и оказывать цивилизующее влияние.
Вывод:
Проблему нелегальной миграции и преступности мигрантов нельзя решить только выдворениями. Нужен комплексный и системный подход, включающий работу с мигрантами и их интеграцию в российское общество.
Опыт СССР показывает, что интеграция стран Азии в единое экономическое и культурное пространство с Россией приносила пользу всем участникам союза. Развитие промышленности, науки, образования, медицины в советский период позволило значительно повысить уровень жизни в регионе. Распад СССР привёл к деградации этих стран.
Чтобы избежать нового витка дестабилизации, Россия должна вернуться к политике интеграции и сотрудничества со странами Азии, опираясь на лучшие традиции советской эпохи. Но при этом необходимо сохранять собственные ценности и высокие стандарты, жёстко пресекать нарушения закона. Только комплексный подход позволит превратить постсоветскую Азию в цветущий сад, а не в источник угроз.
“Совсем недавно, в ноябре 2023 года президентом был подписан Указ № 872, которым были внесены изменения в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Насколько важна была подобная поправка и что она даёт, я подробно рассказал в одной из предыдущих статей, здесь же коротко напомню, что в госпрограмме впервые появилось понятие “репатриант”, благодаря чему представители народов, издревле проживающих только на территории России (не имеющих своих отдельных стран проживания за пределами РФ) и республик, входивших в состав Российской Федерации и нынешней России – то есть наши истинные соотечественники – получат господдержку и возможность возвращаться в Россию из любых стран мира, причём не приезжая для этого в Россию и не проходя здесь круги бюрократического ада.
ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Реклама
Анализы по програме Москвы бесплатно
Впервые в Москве, выделены квоты на бесплатное обследование для жителей города
Забронировать бесплатное местоПрограмма бесплатные анализыУзнать большеКонтакты
vetclinic.turbo.site
Перейти на сайт
Но самое главное, что репатрианты смогут выбирать самостоятельно регион для переселения и не будут подпадать под квоты, о которых речь пойдёт в статье чуть ниже.
Да, пока в этой госпрограмме присутствует формулировка из-за которой всё-таки (но это не точно, покажет практика) осталась некая лазейка, которая при помощи коррупционной составляющей может быть использована гражданами Средней Азии с целью получения статуса участника этой государственной программы, но думаю, что в связи с непрекращающейся на протяжении нескольких лет работой по выявлению групп граждан, занимающихся незаконной легализацией иностранных граждан в России и пресечению их деятельности (здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь), коррупционную составляющую удастся нивелировать.
А теперь я расскажу, как затруднилось получение гражданства с конца прошлого года для мигрантов из Средней Азии и Закавказья.
1. В 2023 году был принят и вступил в силу новый закон “О гражданстве Российской Федерации”, который закрыл все возможности по получению гражданства РФ в упрощенном порядке – после получения статуса РВП (разрешение на временное проживание), минуя статус ВНЖ (вид на жительство).
То есть теперь мигрант, захотевший стать гражданином РФ, должен сначала получить статус РВП, минимум после восьми месяцев пребывания в этом статусе он может подавать прошение на ВНЖ, и только по прошествии 5 лет после получения этого статуса и непрерывной жизни в России он сможет претендовать на гражданство РФ.
Казалось бы, да, затруднили получение гражданства, но всё равно у иностранных граждан из республик Средней Азии и Закавказья есть возможность становиться гражданами РФ, пусть и через более длительный срок.
Однако хочу вас обрадовать, ибо наткнулся на интересную информацию.
2. Как я уже сказал, для того чтобы стать гражданином РФ сначала необходимо получить разрешение на временное проживание (РВП), а вот с ним-то у мигрантов с каждым годом возникает всё больше проблем, ибо правительство начало регулярно сокращать квоты на выдачу РВП, а следовательно сокращать количество потенциальных граждан РФ.
И на данный момент по сравнению с 2015 годом квоты снизилась в 10 раз!
Давайте посмотрим, как это происходило:
2012 год – 105807 разрешений;
2013 год – 105 000 разрешений;
2014 год – 95 880 разрешений;
2015 год – 151 175 разрешений;
2016 год – 125 900 разрешений;
2017 год – 110 880 разрешений;
2018 год – 90 360 разрешений;
2019 год – 83 480 разрешений;
2020 год – 60 270 разрешений;
2021 год – 39 325 разрешений;
2022 год – 18 955 разрешений +резерв 5 685;
2023 год – 13 535 разрешений + резерв 4 060;
2024 год – 10 595 разрешений + резерв 3 178;
Таким образом, вкупе с сокращением возможности по упрощенному получению гражданства, количество новых граждан РФ из стран Средней Азии, Закавказья и других будет значительно сокращаться, а с учётом гонений на русских, которое началось во многих странах Запада, а особенно в Прибалтике и Финляндии, можно утверждать, что количество репатриантов увеличится, и этнический баланс в России будет восстанавливаться, причём ещё раз напомню, что количество репатриантов будет возрастать вне зависимости от количества выделяемых квот.
Слабым местом, напомню, остаётся формулировка, что такое “соотечественник” в законе от 1999 года N99-ФЗ “О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом”, в результате чего соотечественниками признавались не только представители наций и народностей, проживающих только в России, но и чуждых нам народов только потому, что их предки проживали на территории бывшего СССР, и это делалось зачастую при помощи коррупционных методов и при поддержке этнических диаспор, что позволяло переселяться в Россию чуть ли не целым таджикским кишлакам, в то время как истинные соотечественники – русские, не имевшие в России такую же поддержку русской диаспоры (которой, как вы знаете, нет) постоянно испытывали на себе бюрократические препоны.
Не далее как вчера было сообщено, что русская семья из Киргизии с шестью детьми (Мария беременна сейчас седьмым ребёнком) с большим трудом, но наконец получила гражданство РФ по этой госпрограмме.
На фото: Слева направо Мария, Афанасий, Тимофей, на руках Ивана Татьяна. Справа налево девочки – Вера, София, Елизавета. Фото: Личный архив
И это было сделано только после вмешательства военного корреспондента Александра Коца, за что ему огромное спасибо. А вот ещё несколько счастливых историй возвращения семей наших истинных соотечественников более ранних лет – ссылка.
Надеюсь, что теперь с появлением понятия “репатриация” количество таких семей, получающих гражданство РФ будет кратно большим!
На этой оптимистичной ноте я пока и закончу. Слежу за этой темой, а вы…”
https://dzen.ru/a/Za_ccElpfTkjFu24
Стиль ник марины. Ау.
Зайди по ссылке и в коментариях “аукни”.
Национальная безопасность коренного населения России:
лоббисты мигрантов бросили вызов русским
http://spbpalata.ru/?p=13635