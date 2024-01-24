Но давайте задумаемся – а что дальше? Представим, что мы навели порядок в миграционной политике, закрыли коррупционные схемы и вывезли большинство мигрантов из России. Проблема исчезнет? Эти толпы куда-то пропадут?

Нет, они скопятся на границе, радикализуются ещё больше и будут прорываться через границу всеми правдами и неправдами. Все безработные таджики, узбеки, киргизы, а также кавказцы всё равно будут рваться в Россию за деньгами и жизненным пространством.

Придётся строить стену, как США с Мексикой? Но у нас граница со странами Азии гораздо больше, она бесконечна как степь. К тому же это поставит крест на ЕАЭС с его открытыми границами, на евразийский интеграции, на русском мире как цивилизации.

Но главное – это не решит проблему. Стена и там не помогает остановить миграцию, а у нас тем более. В этом приграничье, где скопятся сотни тысяч молодых и голодных мужчин, тут же вырастет криминал, торговля людьми, оружием и пропаганда исламизма, терроризма. Через несколько лет придётся к границе армию выдвигать, чтобы их сдержать?

В общем, мы повторим все миграционные ошибки Запада с его метаниями из крайности в крайность. При этом надо понимать, что у нас в отличие от Запада общее географическое пространство с народами Азии, мы сами полу-Азия. И отгородиться не получиться, как бы мы ни пытались.

Между тем, большая Азия – это наша судьба и наше пространство. Его ни в коем случае нельзя отдавать в страхе перед мигрантами! В таком случае мы потеряем не только Азию, но и самих себя, Россию.

Наоборот, Евразию надо заново осваивать, окультуровать, цивилизовывать – но не по принципу белого господина, а с нашей русской добротой. Главным инструментом нашего освоения густонаселенного мегарегиона должна стать русская культура – всеобъемлющая и отзывчивая, способная вместить в себя другие культуры. То есть русские должны воспитать из этой враждебной толпы близких и понимающих нас людей.

Да, это чрезвычайно трудно и потребует огромных усилий, мудрости и тяжёлой творческой работы. Многое за 30 лет упущено, и с каждым годом это делать всё труднее. Но если подойти к этому с душой и системно, если не смотреть на Азию враждебно, а использовать все наработки наших мудрых предков, то это возможно. При этом мягкая сила вовсе не исключает жёсткий ответ на преступления и волну насилия со стороны мигрантов. Но одними полицейскими мерами такую цивилизационную угрозу не решить.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Выдворение мигрантов-преступников из России – это правильно, но недостаточно для решения проблемы в целом.

2. Если просто выдворять мигрантов, они скопятся на границах, радикализируются и будут любыми способами проникать в Россию.

3. Полностью закрыть границы невозможно из-за их огромной протяженности и негативных последствий для интеграционных процессов в Евразии.

4. Нужен комплексный подход – не только ужесточение миграционной политики, но и активная работа по интеграции мигрантов с помощью русской культуры и традиционных ценностей.

5. Россия не должна отгораживаться от Азии, а наоборот, должна взаимодействовать с ней и оказывать цивилизующее влияние.

Вывод:

Проблему нелегальной миграции и преступности мигрантов нельзя решить только выдворениями. Нужен комплексный и системный подход, включающий работу с мигрантами и их интеграцию в российское общество.

Опыт СССР показывает, что интеграция стран Азии в единое экономическое и культурное пространство с Россией приносила пользу всем участникам союза. Развитие промышленности, науки, образования, медицины в советский период позволило значительно повысить уровень жизни в регионе. Распад СССР привёл к деградации этих стран.

Чтобы избежать нового витка дестабилизации, Россия должна вернуться к политике интеграции и сотрудничества со странами Азии, опираясь на лучшие традиции советской эпохи. Но при этом необходимо сохранять собственные ценности и высокие стандарты, жёстко пресекать нарушения закона. Только комплексный подход позволит превратить постсоветскую Азию в цветущий сад, а не в источник угроз.