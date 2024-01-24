Кто первый сообразит, как решить вышеперечисленную проблему, тот сможет задавать тон в военной науке
Главная проблема, вставшая сейчас перед всеми великими военными державами, это осознание проблемы позиционного тупика и вариантов выхода из него. Пока престарелые эксперты, никогда не видевшие настоящую войну рассуждают о лихих атаках силами бронетанковой дивизии «как при дедах», нормальные люди рассуждают, как сосредоточить ударные группировки численностью больше батальона, в условиях технического равенства с противником, уступая ему в силах космической разведки и открытого для беспилотных разведывательных летательных средств противника воздуха.
Добавим к этому наличие высокоточных дальнобойных ударных средств ( ствольной, реактивной артиллерии, а также тактических ракет).
В данном случае, как мы видим, сосредоточение крупных сил даже в ближних тылах, не говоря уже о рубеже атаки, чревато очень большими потерями ещё на этапе развёртывания, а минные поля, ПТУРы, массовые налёты дронов, способны привести просто к катастрофическим потерям, при минимальном результате.
Атака же малыми силами, до 10 единиц брони и одной-двух рот пехоты, в свою очередь точно также попадает под массированный удар дронами, но в силу своей малочисленности, такой ударный кулачок зачастую даже не доходит до передовых оборонительных рубежей противника.
Единственный на данный момент выход ( это решение безусловно временное), это атака малых групп пехоты, буквально по 10-20 человек, при поддержке артиллерии и ББМ, действующих своим огнём практически на предельных дистанциях или с закрытых огневых позиций. Кто первый сообразит, как решить вышеперечисленную проблему, тот сможет задавать тон в военной науке на десяток лет вперёд.
Старше Эдды
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. В настоящее время великие военные державы столкнулись с проблемой позиционного тупика и ищут пути выхода из него.
2. Сосредоточение крупных сил чревато большими потерями из-за технического превосходства противника в разведке и вооружении.
3. Атаки малыми силами также неэффективны из-за уязвимости перед ударами дронов.
4. Временным решением являются атаки очень малых групп пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники.
5. Тот, кто найдет решение данной проблемы, сможет определять военную науку на долгие годы.
Вывод: В условиях технического паритета с противником традиционные способы ведения боевых действий крупными силами становятся неэффективными. Необходим поиск новых форм и методов ведения войны с учетом возросших возможностей разведки и высокоточного оружия.
Одно оружие не победит. Оценки современных типа экспертов идут на основе у кого лучше и больше оружия.
По законам природы выживает не более сильный а наиболее приспособленный.
Самый главный враг это внутренний. Кто его одолеет тот и победит.
“Здравствуйте, в последнее время от западных политиков стали звучать заявления о подготовке к прямой войне с Россией. То есть по сути к третьей мировой войне. Такое заявление сделал например министр обороны ФРГ Писториус, а также глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, призвав население готовиться к этому. В России же звучат противоположные формулировки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что СВО наоборот предотвратило возможность третьей мировой войны. Такое же заявление сделал председатель Народного Совета ДНР Артем Жога. В этой статье предлагаю разобраться, так будет всё же война с НАТО или нет.
geely-motors.com
РЕКЛАМА
К словам западных политиков стоит отнестись всерьёз – неспроста они столько лет придвигали НАТО к границам России и накачивали наших соседей оружием и русофобией. Их враждебные действия и подготовка к войне видны невооруженным глазом. Причины тоже понятны – США и страны Запада не хотят появления многополярного мира во главе с Китаем и Россией, а также их интересуют российские ресурсы. Зелёная энергетика не смогла решить проблему нехватки ископаемого топлива, а между тем его запасы в Европе стремительно сокращаются – например 1 октября прошлого года у них там закрылось крупнейшее газовое месторождение вблизи г. Гронинген, Нидерланды. При этом дорогой СПГ из США не способен обеспечить европейской экономике конкурентоспособность. С причинами подготовки НАТО к войне с Россией всё вроде бы понятно, слишком подробно останавливаться на этом не буду. Лучше давайте посмотрим, что сделало российское руководство, чтобы эту войну предотвратить.
Статья хоть и про войну, но на самом деле нам нужно обсудить экономику, ведь любая война это противостояние прежде всего экономик враждующих стран. Этому выражению уже много лет, но особенно актуально оно стало сейчас, потому что войны стали технологичнее и дороже. Если раньше достаточно было солдату дать винтовку и отправить его в бой, то теперь в экипировку военных входит много чего – от тепловизоров до беспилотников, а каждое новое поколение истребителей, танков и другой военной техники всё больше напичкано дорогостоящей электроникой и редкоземельными элементами. Во время ВОВ военные заводы могли штамповать тысячи танков и самолётов, а сегодня темпы их производства составляют лишь сотни единиц в год. Один современный истребитель, например F-35, стоит под сотню миллионов долларов, в зависимости от модификации. Война это дорого, и давайте посмотрим, потянет ли Запад настоящую войну с Россией, с масштабным производством современной военной техники, а не то, что мы наблюдали до этого, когда нашим соседям отправляли запасы старого, ранее произведенного оружия, тратясь по сути лишь на логистику.
Я рассмотрю здесь лишь европейскую экономику, без США, потому что США и Британия увязли в противостоянии с хуситами и могут начать войну с Ираном, также у них на очереди Китай, для борьбы с которым США и Британией совместно с Австралией был заблаговременно создан альянс АУКУС. Также велики шансы, что в Белый дом вернется Дональд Трамп, к чему европейцы готовятся заранее, считая что Трамп как минимум заставит их самостоятельно вести борьбу с Россией и самим поддерживать наших соседей материально и оружием, а как максимум он может и вовсе вывести США из НАТО. Хотя последнее вряд ли – ведь в Штатах недавно специально под возвращение Трампа приняли закон, запрещающий президенту единолично принимать такое решение. В любом случае европейцы уверены, что им придётся остаться один на один с русскими по причине того, что у США появились другие горячие точки и вызовы их гегемонии. Поэтому имеет смысл рассмотреть именно европейскую экономику и её военный потенциал.
Европейская и российская экономики принципиально отличаются. Россия по многим позициям самодостаточная страна – у нас есть собственный ВПК и куча ресурсов, мы можем производить собственную линейку вооружений из собственной энергии, и сами же можем её заправить топливом и отправить в бой. Благодаря наличию ресурсов нам проще перестроить экономику на военные рельсы. В Европе другая ситуация – им нужно для начала что-то продать, чтобы на вырученные деньги купить газ, нефть, редкоземельные элементы и всё то, что европейцы не добывают на собственной территории, но что необходимо для массового производства современной военной техники и ведения боевых действий. К примеру США на военную кампанию в Ираке потратили в своё время 2 триллиона долларов. Россия на порядок более серьёзный противник, чем Ирак, и сумма тут нужна куда больше, особенно с поправкой на инфляцию с момента войны в Ираке. ЕС в отличие от США не может просто напечатать деньги, потому что евро это не доллар, а заработать деньги для европейцев становится сложно – европейская экономика теряет позиции на мировом рынке. В производстве например автомобилей Китай недавно обогнал Германию. И что теперь продавать немцам, чтобы покупать газ, топливо, редкоземельные элементы и всё, что необходимо для войны? Проблема Европы не только в том, что нет денег. Проблема ещё купить на них то, что необходимо для войны с Россией.
И тут я бы хотел перенестись на минутку на Ближний Восток, где сейчас происходит противостояние США по сути с Ираном, если учесть, что хуситы это иранские прокси и получают оружие, ракеты и беспилотники для стрельбы по американским кораблям и торговым судам они от иранцев. В случае прямого столкновения между США и Ираном персы могут перекрыть Ормузский пролив, через который проходит примерно 20 млн. баррелей нефти в сутки, а основными покупателями являются страны Запада. Даже сейчас, пока этого не произошло, и американцы воюют с хуситами, на Западе уже наблюдаются перебои с поставками нефти и газа из-за проблем с судоходством в Красном море. Торговые суда вынуждены выбирать более дорогой и длинный маршрут, что приводит к перебоям в цепочках поставок и удорожанию товаров, которые импортирует Европа. Неспроста страны ЕС посовещались и всё же согласовали проведение военной операции в Красном море. Им теперь, как и американцам, немного не до наших соседей. И тут нужно пояснить, какая связь между событиями на Ближнем Востоке и СВО.
ЖК Солнечный город в Чите – Своя Школа и Детсад. Парк у дома
sunchita.ru
Подробнее
РЕКЛАМА
Запад надеялся на быструю победу и делал ставку на санкции, однако противостояние с Россией стало затягиваться. Быстрой победы не случилось, и пришлось под недовольное бурчание натовских генералов отправлять снаряды и другое вооружение, предназначенное для обороны стран НАТО, и союзников вне блока – Израиля, Южной Кореи, а недавно и Японии. Её американцы заставили поделиться с нашими соседями противоракетами для комплексов “Пэтриот”. Также не секрет, что на стороне наших соседей воюют наемники, а под видом наемников и действующие военнослужащие, израильские в том числе. Соседи Израиля заметили, что часть своих вооружений и военных евреи отправили к нашим соседям. Вряд ли это инициатива лично Нетаньяху, и скорее всего американцы оказали на него давление, когда увидели, что “контрнаступ” проваливается. Так или иначе, ХАМАС выбрал удобный момент – обороноспособность Израиля была ослаблена. Если проследить всю эту цепочку событий от начала и до конца, то не трудно сделать вывод, что СВО стала толчком к более смелым действиям среди стран и народов, не согласных с текущим положением дел. Сюда же можно отнести и восстание против французов в Африке, претензии Венесуэлы к Гайане, растущее напряжение в Корее, обеспокоенность США по поводу Тайваня, что китайцы могут вернуть остров раньше, чем предполагалось.
Немного об Африке и французах. Американцы хотели доверить лидерство в Европе Макрону, разговоры об этом шли ещё задолго до начала СВО. Когда президентом США был ещё Дональд Трамп, он однажды отправил Меркель, тогдашнему канцлеру ФРГ, белый флаг и сказал, что немцам придётся быстро капитулировать перед русскими, поскольку на тот момент Германия получала 72% энергоносителей из России. Отсюда у американцев родилась идея доверить создание европейской армии французам, поскольку Франция менее зависима от России, её энергетика основана по большей части на работе АЭС, в отличие от немцев, которые АЭС у себя запретили. Французы получали уран из Нигера, но в Нигере случился военный переворот, и больше французы оттуда уран не получают. Поэтому способность Франции производить большое количество современных вооружений теперь вызывает сомнения. А толчком к перевороту в Нигере послужила именно СВО. Мятежники поняли, что французы не отправят к ним карательную миссию, потому что ввязались в противостояние с Россией и отправили туда свои вооружения. Тогда они решились взять власть в свои руки, а французы действительно не начали против них операцию и все угрозы на этот счёт оказались просто блефом.
Теперь поговорим о Китае, и как его позиция ослабила Запад. Китай напрямую не поддерживает Россию, по крайней мере в поставках вооружений, но китайцы были в курсе, что США собираются подключить НАТО к противостоянию с КНР, в дополнение к созданному альянсу АУКУС. А когда началась СВО, в Китае еще более серьезно оценили риски, исходящие от НАТО. Затем Жозеп Боррель прямо сказал, что ЕС собирается направить свой флот в Тайваньский пролив. Во избежание враждебных действий со стороны Запада и заодно, чтобы поддержать Россию, китайцы приняли решение запретить экспорт в западные страны галлия и германия, используемых при производстве чипов и военной техники. Затем китайцы запретили экспорт графита и технологий по изготовлению редкоземельных магнитов и обработки редкоземельных металлов. Данный запрет затронет не только сферу производства электроники, но и работу зеленых источников энергии, например ветряных турбин, на которые последние годы тоже приходится значительная доля выработки электроэнергии в Европе. Также китайцы запретили экспорт беспилотников без специального разрешения властей, а беспилотники играют ключевую роль в современных конфликтах. Так что запреты китайцев значительно ослабили военный потенциал Запада, который во многом сейчас вынужден полагаться на накопленные ранее запасы.
Немного цифр для понимания масштаба проблемы, стоящей перед Западом. На Китай приходится от 60 до 85% рынка редкоземельных металлов, а из России Европа получала 150-200 млрд. кубометров природного газа из более чем 300 млрд. годового потребления. По этим цифрам можно судить, что у военной промышленности Запада сейчас явно не хватает ресурсов для реализации сценария полномасштабного конфликта с Россией. Добавим к этому нефть, поставки которой на Запад теперь под вопросом из-за событий на Ближнем Востоке, а западные танки и другая бронетехника на энергии ветра или солнца ещё ездить не научились. Хотя и с этим видом энергии у европейцев могут вскоре начаться проблемы из-за запретов Китая. Получается нерадостная для европейцев картина, когда для организации войны с Россией не достаёт критически важных ресурсов. Поэтому не факт, что страны НАТО действительно такую войну начнут, хотя подобные планы они определенно вынашивали, но СВО их нарушила.
Когда-то СССР вплоть до самой войны поставлял Германии различные ресурсы, из которых немцы делали танки, на которых потом двинулись на Москву. Гитлер имел пакт о ненападении с СССР, но нарушил его. Западу верить нельзя, и в этот раз наши власти учли ошибки прошлого, сделав так, чтобы европейцы не могли как следует вооружиться и неожиданно напасть. Впрочем, эта работа ещё ведётся. Пока, как видим, в НАТО ещё рассуждают о возможности войны с Россией. Но думаю события этого года окончательно остудят пыл европейцев, особенно если США нападут на Иран, чем спровоцируют нефтяной кризис в западных странах. И если доведут Ким Чен Ына до решения начать войну с Южной Кореей и Японией, откуда поступает электроника и вооружения, в том числе в Европу и в частности в Польшу, которая заказала у Южной Кореи кучу танков, гаубиц и другой военной техники. Но южане могут остановить поставки, если техника понадобится им самим, как России пришлось резко снизить объемы экспорта военной техники из-за личных потребностей на проведение СВО. В итоге хочу сказать, что пока, пожалуй, рано говорить, что третья мировая война окончательно предотвращена, но однозначно можно сказать, что работа над этим ведется в правильном направлении и некоторые положительные результаты уже есть.”
https://dzen.ru/a/ZazAz9wcgx8lLrdZ?share_to=link
Здравствуйте Вам уважаемый предатель.
https://pandoraopen.ru/besedka/comment-page-32/#comment-712282
Я выкручиваюсь в этом Ящике как уж на сковородке.
Придет Машка, я ей все расскажу про твою предательскую лицо
Таки твой коментарий более (на мой взгляд) соответствовал моему «здраствуйте»
Потому и не стал отсебябитину пороть.
Театр военных действий разный , как и противник. Вот это и есть исходное данное для решения “проблемы”.