Главная проблема, вставшая сейчас перед всеми великими военными державами, это осознание проблемы позиционного тупика и вариантов выхода из него. Пока престарелые эксперты, никогда не видевшие настоящую войну рассуждают о лихих атаках силами бронетанковой дивизии «как при дедах», нормальные люди рассуждают, как сосредоточить ударные группировки численностью больше батальона, в условиях технического равенства с противником, уступая ему в силах космической разведки и открытого для беспилотных разведывательных летательных средств противника воздуха.

Добавим к этому наличие высокоточных дальнобойных ударных средств ( ствольной, реактивной артиллерии, а также тактических ракет).

В данном случае, как мы видим, сосредоточение крупных сил даже в ближних тылах, не говоря уже о рубеже атаки, чревато очень большими потерями ещё на этапе развёртывания, а минные поля, ПТУРы, массовые налёты дронов, способны привести просто к катастрофическим потерям, при минимальном результате.

Атака же малыми силами, до 10 единиц брони и одной-двух рот пехоты, в свою очередь точно также попадает под массированный удар дронами, но в силу своей малочисленности, такой ударный кулачок зачастую даже не доходит до передовых оборонительных рубежей противника.

Единственный на данный момент выход ( это решение безусловно временное), это атака малых групп пехоты, буквально по 10-20 человек, при поддержке артиллерии и ББМ, действующих своим огнём практически на предельных дистанциях или с закрытых огневых позиций. Кто первый сообразит, как решить вышеперечисленную проблему, тот сможет задавать тон в военной науке на десяток лет вперёд.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В настоящее время великие военные державы столкнулись с проблемой позиционного тупика и ищут пути выхода из него.

2. Сосредоточение крупных сил чревато большими потерями из-за технического превосходства противника в разведке и вооружении.

3. Атаки малыми силами также неэффективны из-за уязвимости перед ударами дронов.

4. Временным решением являются атаки очень малых групп пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники.

5. Тот, кто найдет решение данной проблемы, сможет определять военную науку на долгие годы.

Вывод: В условиях технического паритета с противником традиционные способы ведения боевых действий крупными силами становятся неэффективными. Необходим поиск новых форм и методов ведения войны с учетом возросших возможностей разведки и высокоточного оружия.