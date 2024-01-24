Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
В Госдуме в первом чтении приняты поправки к закону о фейках о ВС РФ, которые предусматривают конфискацию имущества распространителей фейков.
В первую очередь этой дубинкой будут бить по голове тех персонажей, кто сидит за рубежом и поливает грязью армию и страну, при этом имея активы и недвижимость в России. В рамках принимаемых поправок, лафа у таких персонажей заканчивается.
Впрочем, рядовых распространителей фейков о ВС РФ это тоже касается. Могут прийти приставы и отобрать боевой диван.
С интересом жду начала правоприменительной практики – там столько чудесных кандидатов-пробников есть для обновленного закона.
В вагоне ехал официально кот героя СВО. У кота было официально нижнее место в плацкарте и все разрешения на перевозку. Ночью кот решил погулять по вагону. Его отчим спал. Проводница на остановке решила что кот запрыгнул в вагон погреться сам, и выдворила кота из вагона. Его отчим был очень сильный герой и объявил кота в розыск хотя трое суток не прошло. Кота нашла милиция замерзшего на стоянке поезда.
Кто в этом виноват ? Кот который не показал свой билет у проводницы ? Отчим который спал ? Или проводница которой показалось что кот без билета ?
У виновного за фейк о коте нужно конфисковать имущество.
Суров ты chu!!
Суворов.