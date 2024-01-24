“Еленовка №2″. Послесловие
1. Самолет сбит ВСУ. Генштаб ВСУ фактически признал это. Ряд украинских источников это также подтвердили.
2. На самолете погибло 74 человека – 6 членов экипажа, 3 сопровождающих и 65 украинских военнопленных.
3. Украина была, как обычно, проинформирована о параметрах обмена, который должен был состояться во второй половине дня.
4. Второй борт, который перевозил еще 80 человек на обмен, развернулся и улетел на аэродром вылета.
5. Обстрел Ил-76 велся с территории Харьковской обл. На обломках машины уже обнаружены следы поражающих элементов.
Тип ЗРК пока неизвестен, работает следственная группа.
6. Пилоты Ил-76 совершили подвиг, отвернув гибнущую машину от жилых районов. Должны быть представлены к госнаградам посмертно.
7. Убийство ВСУ украинских военнопленных повторило ситуацию с убийством украинских военнопленных в Еленовской колонии в 2022 г.
8. Украинская пропаганда сегодня жидко обделалась, путаясь в показаниях, металась между радостью и попытками скрыть причастность к совершенному преступлению. Сегодня это было весьма наглядно.
9. Будущие обмены военнопленными безусловно будут осложнены данным военным преступлением.
10.Украина должна быть признана государством-террористом. Начать надо с СБУ и ГУР МОУ.
Продолжим .
11. Откуда список перевозимых в/пленных у мадам Симоньян и действителен ли он ?
12. А это “установка” для УкроСМИ на 18-00 (мск) : “Сообщения ,как и чем перевозят в/п от РФ в адрес Украины не было” :
“Вину за то, что был сбит самолёт с украинскими пленными, полностью возложат на РФ, которая, как заявил ГУР, не предупредила Украину о способе транспортировки пленных и не просила обеспечить безопасность воздушного пространства в Белгородской области (хотя РФ утверждает, что предупреждала Украину о маршруте транспортировки пленных самолетом).”-Strana.ua”.
Вывод : Могут сбивать ЛЮБОЙ самолёт на территории РФ вблизи территории Украины. Начхать на красные линии любой толщины и цвета. Волать к ООН безполезно.
Еленовка, но не Еленовка, почему? Прежде всего надо понять почему удар был нанесен по Еленовке? Похоже на месть белых людей аборигенам, плохо служили хозяевам, до освобождения Азовстали ни один иносранец не дожил, не взирая на всякие гражданства.
ИЛ 76, версии разные, от попытки убийства переговорщиков до приступа тупости, и все же какую то цель они преследовали. Как по мне боится бандерштат своих бывших пленных, боится их мыслей, и вопросов, за что их ведут умирать? Да, их было всего 65 человек, но они могли приехать в свои семьи, и расказать что враг не тот с кем они воюют, этого нельзя было допустить.
Да сигнал простой. Никаких переговоров, обменов и контактов. От кураторов через клоуна для всех желающих замутить перемирие.
С каких это пор военнопленных стали возить на самолетах?
Что за привилегии такие. Можно было и на поезде.
Всегда возили самолётами. Предыдущий раз – 3 января. Схема: на самолёте до Белгорода, дальше на границу автобусами. Была договорённость не использовать другие летательные аппараты и ракеты в этот день.
Это проще, чем 500 км везти “спецпассажиров” на автобусах или поездом.
Кстати. Адекватные бойцы и командиры с обеих сторон иногда договариваются об обмене телами погибших и не стреляют в это время.
Какие договоренности и с кем. )
Лоханулись по полной. Впредь наука будет.
Про лохов когда-то очень доходчиво писал Сергеев. Попросите – повторит.
Смысл: лучше быть лохом, чем подлецом и негодяем.
По моему здесь задача поставлена что русские плохие.
Если бы такое сделали русские то они были бы подонки.
Если такое сделаи украинцы то русские лохи.
Здесь бесполезно говорить о смысле о традициях и о военных преступлениях.
Видео было нормальное. Хотя, не все поймут правильно.
Как то не подходит в этот стиль
Надо признавать свои проколы и недомыслие, а виновных привлекать к ответу.
Напрасно Вы так. Там хоть как-то пытаются договориться. Не всегда получается – гады мешают. Хорошо, когда получается договориться.
Виновные в Лондоне. Привлеките их к ответу.
Госдеп США призвал Россию и Украину расследовать крушение Ил-76, а в ООН выразили сожаление.
“Капитан Очевидность”.
Это, Руса, не ко мне.)) Но я думаю, что причины разные. Например , срочность. Ненадёжность другой стороны и пр. байда.