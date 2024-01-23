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Бетховен. Увертюра из музыки к трагедии Гете “Эгмонт”. Дирижер Юозас Домаркас (1977)

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Увертюра из музыки Людвига ван Бетховена к трагедии Иоганна Вольфганга Гете “Эгмонт”. Играет Большой симфонический оркестр ЦТ и ВР. Дирижер – народный артист СССР Юозас Домаркас.

Фрагмент программы “Час Большого симфонического оркестра. Музыка Л.Бетховена”
Главная редакция музыкальных программ, 1977 г.

#бетховен #эгмонт #БольшойСимфоническийОркестр

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ew7EGOcTNzk
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