Общее у всех этих проблем одно — ни одна из них не решается одним простым росчерком пера
События, подобные утреннему удару ВСУ по рынку в Донецке, ожидаемо вызывают вопросы к причинам такого положения дел. На наш взгляд, здесь крайне важно подходить комплексно и избегать упрощений.
Как показывает практика, часто они ведут к сильному искажению картины мира, где самые тяжелые проблемы можно по волшебству и без особых усилий решить нажатием на кнопку. Что как минимум мешает адекватной оценке ситуации и принятию верных решений.
▪️Например, после начала СВО оказалось, что одно попадание «Калибра», внезапно, не может снести до основания более-менее крепкие здания чисто с точки зрения физики. Поэтому и серия ударов по мостам на Днепре или Бексидскому туннелю не принесли ожидаемых результатов.
▪️Или тогда же выяснилось, что для блокады побережья нужно заблаговременно решить проблемы флота. Иначе можно понести потери в корабельном составе в боях за один маленький остров, а потом вынужденно уйти на удаленные базы из-за угроз с моря и воздуха.
▪️Ну а по мере попыток «выключить электричество» на т.н. Украине пришло понимание, что для этого нужны более точные и — главное — многочисленные средства поражения. Которые, опять же, надо было предварительно заказать у промышленности еще до постановки задачи.
❗️Общее у всех этих проблем одно — ни одна из них не решается одним простым росчерком пера. В каждом случае нужна усердная и последовательная работа, сопряженная с адекватным восприятием реальности. В противном случае получится очередное скакание на граблях и разочарование от несоответствия завышенных ожиданий результатам.
Ответом же на обстрел Донецка могут стать успехи по отодвиганию линии фронта от города, в том числе — в Авдеевке. Где сейчас идут очень тяжелые бои, в которых угрозу нашим наступающим бойцам тоже представляют не абстрактные, а вполне конкретные вещи, вроде роев FPV-дронов.
#Донецк #Россия #Украина
@rybar
Комментарий редакции
Ключевые тезисы данной статьи:
- После начала специальной военной операции выяснилось, что один ракетный удар не может полностью уничтожить прочное здание, поэтому серия ударов по мостам и туннелям не дала ожидаемого результата.
- Для эффективной морской блокады нужно заблаговременно решить проблемы флота, иначе возможны потери кораблей и вынужденный уход на удаленные базы.
- Для отключения электроэнергии на Украине требуются более точные и многочисленные средства поражения, которые нужно было заказать заранее.
- Ни одну из этих проблем нельзя решить одним росчерком пера, для каждой нужна последовательная работа и адекватное восприятие реальности.
Вывод: решением обстрела Донецка могут стать успехи по отодвиганию линии фронта от города, но это требует упорных боёв в условиях серьёзных угроз, таких как дроны противника.
Вывод не верен. Решением вопроса должны быть войска на западной границе 404.
Как минимум на границе Львовской,Волынской и Ивано-франкосвкой области.