События, подобные утреннему удару ВСУ по рынку в Донецке, ожидаемо вызывают вопросы к причинам такого положения дел. На наш взгляд, здесь крайне важно подходить комплексно и избегать упрощений.

Как показывает практика, часто они ведут к сильному искажению картины мира, где самые тяжелые проблемы можно по волшебству и без особых усилий решить нажатием на кнопку. Что как минимум мешает адекватной оценке ситуации и принятию верных решений.

▪️Например, после начала СВО оказалось, что одно попадание «Калибра», внезапно, не может снести до основания более-менее крепкие здания чисто с точки зрения физики. Поэтому и серия ударов по мостам на Днепре или Бексидскому туннелю не принесли ожидаемых результатов.

▪️Или тогда же выяснилось, что для блокады побережья нужно заблаговременно решить проблемы флота. Иначе можно понести потери в корабельном составе в боях за один маленький остров, а потом вынужденно уйти на удаленные базы из-за угроз с моря и воздуха.

▪️Ну а по мере попыток «выключить электричество» на т.н. Украине пришло понимание, что для этого нужны более точные и — главное — многочисленные средства поражения. Которые, опять же, надо было предварительно заказать у промышленности еще до постановки задачи.

❗️Общее у всех этих проблем одно — ни одна из них не решается одним простым росчерком пера. В каждом случае нужна усердная и последовательная работа, сопряженная с адекватным восприятием реальности. В противном случае получится очередное скакание на граблях и разочарование от несоответствия завышенных ожиданий результатам.

Ответом же на обстрел Донецка могут стать успехи по отодвиганию линии фронта от города, в том числе — в Авдеевке. Где сейчас идут очень тяжелые бои, в которых угрозу нашим наступающим бойцам тоже представляют не абстрактные, а вполне конкретные вещи, вроде роев FPV-дронов.

#Донецк #Россия #Украина

@rybar

Комментарий редакции

Ключевые тезисы данной статьи:

- После начала специальной военной операции выяснилось, что один ракетный удар не может полностью уничтожить прочное здание, поэтому серия ударов по мостам и туннелям не дала ожидаемого результата.

- Для эффективной морской блокады нужно заблаговременно решить проблемы флота, иначе возможны потери кораблей и вынужденный уход на удаленные базы.

- Для отключения электроэнергии на Украине требуются более точные и многочисленные средства поражения, которые нужно было заказать заранее.

- Ни одну из этих проблем нельзя решить одним росчерком пера, для каждой нужна последовательная работа и адекватное восприятие реальности.

Вывод: решением обстрела Донецка могут стать успехи по отодвиганию линии фронта от города, но это требует упорных боёв в условиях серьёзных угроз, таких как дроны противника.