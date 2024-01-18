Война против всех, или Как Адам Смит пороки оправдывал
Возникновение Либерализма. Склонность к сребролюбию. Разрушение традиционных ценностей. Оправдание порока в работах Адама Смита. Зло двигатель экономики. Оправдание зла: с чего начинается современная экономическая наука. Война всех против всех. Переход от этики к понятию «естественное право». Как вернуть человеколюбие и милосердие? Кризис экономического образования.
Эксперт:
профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Юрьевич Катасонов
Ведущий: Александр Пастухов, шеф-редактор проекта Точка Сборки.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы:
1. Традиционные ценности в современном мире разрушаются. Раньше традиционные ценности лежали в основе хозяйствования.
2. Экономический либерализм пришел на смену христианским ценностям. Отцы церкви предупреждали об опасностях сребролюбия.
3. Адам Смит сформулировал основы экономического либерализма, хотя изначально был преподавателем этики. Его идеи повлияли на развитие капитализма.
4. Показатель ВВП не отражает реальное благосостояние людей. Рост ВВП может достигаться за счет развития пороков.
5. Современная экономика оторвана от этики, культивирует потребительство и эгоизм.
6. Необходимо возродить традиционные ценности и нравственные основы хозяйствования.
Вывод: беседа посвящена критике современного экономического либерализма, который, по мнению собеседников, разрушает традиционные ценности. Они призывают вернуть этику и нравственность в экономику.