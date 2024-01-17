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Про алгоритным подборка агентуры на территории РФ

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Про алгоритмы подборка агентуры на территории РФ

Внимание!

Враг автоматизирует алгоритмы подбора агентуры на нашей территории!
Идёт массовая рассылка сообщений через мессенджеры и даже сайты знакомств. Вначале работает бот, запрашивает "нейтральные" вопросы.
Далее при наличии интереса вступает живой сотрудник противника и начинает заниматься выведыванием и прямой вербовкой наших граждан.

А это уже – статья 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации, "государственная измена".

Что делать?
▪️Сомнительным контактам не отвечать нигде
▪️Блокировать боты противника, в том числе кнопкой "остановить бот".
▪️При массовой атаке на ваш аккаунт – выставлять настройки секретности, менять имя пользователя (которое на английском с символом @ вначале)

Не пытайтесь "развести" или "пошутить" с противником, знайте: даже факт якобы Вашего согласия помогать врагу (шутки ради) – уже уголовно наказуемое деяение (ст. 275.1 УК РФ (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7779b95c817f5cb02245b23805fa1ad08efa11d5/))

Не играйте в контрразведчиков, но и не перегружайте органы обращениями в отношении анонимных аккаунтов. Тактика врага органам ясна, борьба идёт за живых людей.

Хотите помочь общему делу? Вы большой молодец и спасибо Вам! Есть военкоматы, сборы на фронт, волонтеры, окопные свечи (без шуток, критически важны).

Но шпионские игры оставьте парням с уставшими лицами. Война идёт. Не до шуток.

Разошлите родственникам и знакомым, предупредите.

https://t.me/dva_majors – цинк

Прочитал сам – перешли другому.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8898870.html
Метки: Интернет, контрразведка, манипуляция сознанием, разведка, социальные сети, спецслужбы, шпионаж
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