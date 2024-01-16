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Встреча во ВГИКе. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Проблемы современного кино и телевидения. Участники обсуждали падение уровня современных фильмов и сериалов, отсутствие в них глубоких смыслов, положительных героев.

2. Влияние религии и Евангелия на культуру. Участники согласились, что библейские сюжеты и образы оказали огромное влияние на мировую литературу и искусство. Отмечалось, что современные сценаристы и режиссеры мало знакомы с Евангелием.

3. Поиск нового героя для кино и литературы. Обсуждались возможные варианты положительных персонажей в современном контексте.

4. Воспитание подрастающего поколения. Участники говорили о важности приобщения детей к чтению Библии и евангельских сюжетов.

5. Нравственные проблемы современного общества. Затрагивались темы одиночества, отсутствия положительных образцов для подражания.

Вывод: в целом в беседе поднимались острые проблемы духовного кризиса в современном обществе и искусстве. Участники видят выход в возвращении к традиционным духовным ценностям, приобщении к православной культуре и Евангелию. Обсуждение носило конструктивный характер поиска путей преодоления кризиса.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=geJVpU9aEZk
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1470 1174
    Valeriy Bondarik 43 мин. назад

      .,.&–pRRRivet–&.,.

      ПРИВЕТствую Вас – уважаемые…
      (“ХЛОПают-в-ладоши–”ОКОРМЛЯЕМЫЕ”…)
      * Главные НОвости в России – УМЫШЛЕННО -
      “БАЗАРами” с ПОПами ОТВЛЕКАЕМЫЕ…
      * “базары” С ЭТИМИ “слугами” – НАВЯЗЫВАЕМЫЕ !
      *** Страна – СОТНИ МИЛЛИОНОВ $$$ – ТЕРЯЕТ!
      * а “народная” власть ЭТО – “базарами” ПОПов СКРЫВАЕТ… :-(
      &&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&^Z^Z^Z^^Z^Z^

      ! Ложь ПОВСЕМЕСТНАЯ – и Народ в России – Это УЖЕ Понимает!!!
      ! и РАДИ ОБМАНа страны – ПОПов НА “арену” ВЫПУСКАЕТ… :-(
      … но – “СВЯТО” русью – ВСЁ “это” ПРИКРЫВАЕТ !!! :-(
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 16_1_24.

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