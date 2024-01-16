Встреча во ВГИКе. Отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Проблемы современного кино и телевидения. Участники обсуждали падение уровня современных фильмов и сериалов, отсутствие в них глубоких смыслов, положительных героев.
2. Влияние религии и Евангелия на культуру. Участники согласились, что библейские сюжеты и образы оказали огромное влияние на мировую литературу и искусство. Отмечалось, что современные сценаристы и режиссеры мало знакомы с Евангелием.
3. Поиск нового героя для кино и литературы. Обсуждались возможные варианты положительных персонажей в современном контексте.
4. Воспитание подрастающего поколения. Участники говорили о важности приобщения детей к чтению Библии и евангельских сюжетов.
5. Нравственные проблемы современного общества. Затрагивались темы одиночества, отсутствия положительных образцов для подражания.
Вывод: в целом в беседе поднимались острые проблемы духовного кризиса в современном обществе и искусстве. Участники видят выход в возвращении к традиционным духовным ценностям, приобщении к православной культуре и Евангелию. Обсуждение носило конструктивный характер поиска путей преодоления кризиса.
.,.&–pRRRivet–&.,.
ПРИВЕТствую Вас – уважаемые…
(“ХЛОПают-в-ладоши–”ОКОРМЛЯЕМЫЕ”…)
* Главные НОвости в России – УМЫШЛЕННО -
“БАЗАРами” с ПОПами ОТВЛЕКАЕМЫЕ…
* “базары” С ЭТИМИ “слугами” – НАВЯЗЫВАЕМЫЕ !
*** Страна – СОТНИ МИЛЛИОНОВ $$$ – ТЕРЯЕТ!
* а “народная” власть ЭТО – “базарами” ПОПов СКРЫВАЕТ… :-(
&&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&^Z^Z^Z^^Z^Z^
! Ложь ПОВСЕМЕСТНАЯ – и Народ в России – Это УЖЕ Понимает!!!
! и РАДИ ОБМАНа страны – ПОПов НА “арену” ВЫПУСКАЕТ… :-(
… но – “СВЯТО” русью – ВСЁ “это” ПРИКРЫВАЕТ !!! :-(
_ _ _ _ _
Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
=====
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 16_1_24.
Пока На Прямой Диалог не Выходишь!
Декларации в Которых,Есть, Не Плохие Мысли Валера.Многого не Стоят!!!!
Кто Ты?