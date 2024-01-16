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Почему Запад никак не может дать снаряды Украине. Николай Сорокин

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В студии канала «День» – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В США и ЕС идут дебаты о выделении новых пакетов военной помощи Украине на десятки миллиардов долларов. Однако есть политики, которые этому противодействуют.

2. На самом деле проблема не в деньгах, а в том, что на Западе закончились запасы вооружения, которое можно быстро поставить Украине. Всё, что можно было отправить, уже отправлено.

3. США не могут отдать Украине всё оружие, так как часть нужно оставить на случай других конфликтов (например, против Ирана). Кроме того, требуется время на производство нового оружия.

4. Попытки добиться одобрения новых пакетов помощи – это попытка замаскировать отсутствие реальных запасов оружия. Запад блефует.

Вывод: Николай Сорокин считает, что на самом деле Запад не может существенно нарастить военную помощь Украине в краткосрочной перспективе из-за исчерпания запасов оружия. Дискуссии о новых пакетах помощи – лишь попытка это скрыть и создать видимость поддержки.

Источник: https://rutube.ru/video/b497707adb44da02b724f5798f9cd462/
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