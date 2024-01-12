Георгий Семенов. К зиме, минуя осень. Радиоспектакль по одноименной повести
Георгий Семенов. К зиме, минуя осень. Радиоспектакль по одноименной повести
Радиоспектакль по одноименной повести. Ему было одиннадцать лет, ей – на полгода меньше. Они любили друг друга. Ни насмешки сверстников, ни откровенное издевательство и унижение человеческого достоинства не сломили мальчишку. Вместе с его взрослением, ускоренным тяготами военного времени, крепло и взрослело его чувство.
Автор инсценировки и режиссер Левертов Владимир.
Автор музыки Изотов Петр.
#Радиотеатр
Исполнители: Чуваева Ольга, Абдулов Всеволод, Блохин Алексей, Сайфулин Геннадий, Балабанов Сергей, Моравская Лариса, Дмитриева Антонина, Кузина Тамара, Литвинова Наталья, Горюнова Анна
Год производства: 1986