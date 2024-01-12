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Георгий Семенов. К зиме, минуя осень. Радиоспектакль по одноименной повести

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Георгий Семенов. К зиме, минуя осень. Радиоспектакль по одноименной повести

Радиоспектакль по одноименной повести. Ему было одиннадцать лет, ей – на полгода меньше. Они любили друг друга. Ни насмешки сверстников, ни откровенное издевательство и унижение человеческого достоинства не сломили мальчишку. Вместе с его взрослением, ускоренным тяготами военного времени, крепло и взрослело его чувство.

Автор инсценировки и режиссер Левертов Владимир.
Автор музыки Изотов Петр.

#Радиотеатр

Исполнители: Чуваева Ольга, Абдулов Всеволод, Блохин Алексей, Сайфулин Геннадий, Балабанов Сергей, Моравская Лариса, Дмитриева Антонина, Кузина Тамара, Литвинова Наталья, Горюнова Анна

Год производства: 1986 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HbiPr32GnLs
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