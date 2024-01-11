США намерены активизировать работу с россиянами
США намерены активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена для вмешательства в президентские выборы в России.
Собрали главные заявления главы СВР Нарышкина:
— по подсчётам Госдепа, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ превышает 80 тыс.;
— в Вашингтоне считают, что при «должной обработке» они способны заменить бежавшую на Запад несистемную оппозицию;
— основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства страны в соцсетях;
— сотрудники американских спецслужб намерены провести в Риге 16—18 февраля тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России;
— роли наставников будут играть сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием.
Комментарий редакции
Россияне, проходившие обучение и стажировки в США и других странах Запада, на данный момент представляют группу риска, так как могли быть завербованы противником. Несмотря на то, что многие из них не проявляют какой-либо антироссийской активности в настоящее время, существует опасность того, что в нужный момент эти "спящие" агенты могут быть активированы Западом для дестабилизации ситуации в России. Необходимо уделять пристальное внимание этой категории граждан и принимать меры для недопущения использования их потенциала против интересов нашей страны.