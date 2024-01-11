Главная » Мировоззрение, Образование, Политика

США намерены активизировать работу с россиянами

19 0

США намерены активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена для вмешательства в президентские выборы в России.

Собрали главные заявления главы СВР Нарышкина:

— по подсчётам Госдепа, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ превышает 80 тыс.;

— в Вашингтоне считают, что при «должной обработке» они способны заменить бежавшую на Запад несистемную оппозицию;

— основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства страны в соцсетях;

— сотрудники американских спецслужб намерены провести в Риге 16—18 февраля тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России;

— роли наставников будут играть сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием.

Комментарий редакции

Россияне, проходившие обучение и стажировки в США и других странах Запада, на данный момент представляют группу риска, так как могли быть завербованы противником. Несмотря на то, что многие из них не проявляют какой-либо антироссийской активности в настоящее время, существует опасность того, что в нужный момент эти "спящие" агенты могут быть активированы Западом для дестабилизации ситуации в России. Необходимо уделять пристальное внимание этой категории граждан и принимать меры для недопущения использования их потенциала против интересов нашей страны.

Источник: https://t.me/rt_russian/185944
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 6 февраля 2015
Последние новости Украины и Новороссии сегодня 30 апреля 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 октября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 января 2016
Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru