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Композитор Свиридов. Документальный фильм (1973)

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Народный артист ССС Георгий Свиридов считал, что “русское искусство – это искусство от сердца к сердцу, глубоко выстраданное стремление к правде”.
Фильм о пианисте и композиторе Георгии Свиридове, чье творчество неразрывно связано с русской культурой второй половины ХХ века.

Потрясающая работа в этом фильме кинооператора Игоря Мордмилловича, который удивительно поэтично снял русскую природу и город на Неве – Ленинград.

ТО Экран 1973
Автор сценария – Андрей Золотов
Режиссер – Юрий Белянкин
Оператор – Игорь Мордмиллович

#КомпозиторГеоргийСвиридов #ДокументальныйФильм

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W6wVnWEK2i8
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