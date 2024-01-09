О политтехнологиях



Писал в новогодие несколько текстов, но все они так и остались в черновиках. Буду теперь их выкладывать уже в будни, по мере допиливания.

Сейчас же, под конец длинных выходных, выложу один — о политтехнологиях.

Меня часто представляют «политтехнологом», и да, я работал на этом поприще многие годы. Но я хорошо помню свою первую реакцию на сам факт существования такой профессии — а я про это узнал только в 97-м, ровно тогда, когда Павловский с Гельманом пришли в Белый Дом контрактоваться к Немцову. И очень ясно помню тогдашнее своё возмущение — как, оказывается, есть какие-то люди, которые занимаются политикой не по убеждениям, а за деньги! Кто платит — на того и работают! Мне это показалось тогда откровенно и вызывающе безнравственным. И эта эмоция даже усилилась несколькими днями спустя, когда Марина Литвинович (она тогда работала у Павловского) изложила мне этот же подход уже в форме своеобразного манифеста: мы ни за кого, мы — за эффективность (Фонд, напомню, Эффективной Политики).

А потом я подумал: ты сам на себя-то посмотри. После октября 93-го, не прошло и четырёх лет, пошёл к Немцову работать — что, из-за вдруг появившихся либерально-демократических убеждений? Нет, исключительно для того, чтобы воспользоваться шансом получить опыт работы во власти, внутри госмашины. Да ты такой же, как они: разница только в том, что они из-за денег, а ты из любопытства.

И с того момента начала думаться у меня одна очень длинная мысль, которую думаю уже больше четверти века. Нельзя сказать, что додумал её даже и сейчас, но вот как она выглядит на нынешнем этапе проработки.

Всякая технология — это технэ (искусство) и логия (инструкция к применению). Без «логии» это просто индивидуальное мастерство, которое можно осваивать только по модели мастер-ученик, долго и сложно. Когда есть «логия» — это как кулинарный рецепт: взял ингредиенты, смешал их в нужной пропорции, приготовил по инструкции — получил гарантированный стандартный результат.

Всякая демократия и конкурентные выборы — это когда каждый субъект, каждый решает, все участники процесса равны. Сколько за тобой людей — столько у тебя голосов. В теории. На практике — если у тебя есть ресурсы другого рода, ты будешь искать способ обнулить это равенство.

«Политтехнологии», в пределе, и есть этот способ. С помощью которого капитализм может победить демократию. Если технологии совершенны и безошибочны, то выигрывает всегда не тот, у кого больше людей, а тот, у кого больше денег. Это если мы говорим о рыночной модели. В административной ещё проще: поднимаешь трубку в нужном кабинете, отдаёшь команды — и все технологии вместе с их носителями у тебя на службе, руки по швам — делать нужный результат.

В этом смысле политтехнолог никогда не может быть субъектом, даже если очень хочет. Он всегда агент — той силы, которая его наняла за деньги или по звонку. И те, кто на ресурсах, обязательно будут следить, чтобы он (и лично, и как сословие-цех) никогда не нагулял столько «жирку», чтобы мочь нанять самого себя — иначе он превратится в смертельную угрозу. А вот где ещё взять ресурсов, помимо обычного круга «заказчиков» — этого ни один технолог никогда не умеет.

И на моих глазах несколько технологов, пытавшихся перепрыгнуть эту роль обслуги и стать субъектом, игроком, сворачивали себе на этом шею. Самый яркий и заметный (но далеко не единственный) пример — это, конечно, Сурков.

А выход всё тот же — открытый код…

(с) Чадаев

https://t.me/chadayevru/2320 – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Политтехнологи – это люди, которые занимаются политикой не по убеждениям, а за деньги. Они работают на того, кто платит.

2. Политтехнологии позволяют капитализму побеждать демократию. Если технологии совершенны, то выигрывает не тот, у кого больше людей, а тот, у кого больше денег.

3. Политтехнолог всегда является агентом той силы, которая его наняла. Он никогда не может быть субъектом, даже если очень хочет.

4. Те политтехнологи, которые пытались стать самостоятельными игроками, а не просто обслугой, как правило, терпели неудачу.

5. Выход – создание открытых политических технологий, доступных всем, а не только богатым и властным.

Вывод: автор критически относится к политтехнологам как к наемным специалистам, работающим в интересах заказчика. Политтехнологии искажают принципы демократии. Необходимы открытые политические технологии.