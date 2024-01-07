Зелёный дракон несёт небесную, космическую энергию, даёт в социум импульс тектонических сдвигов из Космоса. То, что веками было потаённым, начинает открываться человечеству. А «Голубой огонёк» показал нам «лучших» людей страны. В основной массе это артисты, телеведущие, слегка разбавленные героями СВО. Моё терпение кончилось Басковым и Газмановым. Созидатели?

Рассердился так, что и спать не хочется. Хотя бы что-то почитать для души! На глаза попался январский 2009 года выпуск газеты «Волжская мера». Это было наше, народное СМИ, выпускалось на наши кровные деньги. Писали от души и для души. Передовая статья «Дверь в потаённое» подписана Почётным гражданином Костромы. Актуально сейчас, как никогда. «В Человеке нравственность и вечность связаны. Что не связано, то не вечно, то распадается. Тут вся поэзия, вся литература, да, собственно, и вся культура. «В любви, в мыслях, в успехах, в достижениях, в глубочайших переживаниях и подъемах личности - всегда, когда начинает подходить разум - чувствуешь мгновенность и недостаточность пережитого по сравнению с внутренней сущностью! То же - величайшее музыкальное произведение, художественное творение, картина природы. Это все только отдаленное эхо того, чего хочешь. И чувствуешь и в нем то же самое всегда неполное и мгновенное отражение чего-то того, к чему стремишься».

Это запись в “Дневнике” В.И. Вернадского 22 июня 1923 года. Пишет великий ученый, открывший всему человечеству ноосферу. В принципе открывший смысл существования на нашей планете живого вещества.

Сейчас море информации, но не утонуть в нем помогает сердце. Оно дает Различение. И не надо говорить, будто не чувствуется: «это», «не это». ЛЮБО ИЛИ НЕ ЛЮБО. Полагаю, что уже всем известно: мы видим не всю материю, что есть несколько пространств с разными свойствами. Есть Единая Матричная Частота, кратная для всех материальных пространств Вселенной, потому являющаяся одной из Главных Констант единства материи всех пространств. СЕРДЦЕ, как биологическая материя физического тела человека, настроено по частотному резонансу именно на эту Единую Матричную Частоту, и это для нас – ВОЛНОВАЯ ЧАСТОТА ИЗЛУЧЕНИЙ ПОЛЯ ЖИЗНИ. Еще раз подчеркиваю, не я это открыл, это открывается сегодня как бы напрямую многим.

Сегодня появилось много академий, школ, разрабатывающих проблему Человека и Космоса. И не все в многочисленных альтернативных академиях «ненаучно». Образ совершенствования души, связи с Духом, понятный всем, знакомым с основами электротехники, к примеру, дан академией Небополитики. Суть такова. Единое раздваивается на материальное и нематериальное в трех состояниях и четырех формах взаимодействия. В трех частях: материи тела, душе и духе человек троичен. Если Дух Истины уподобить информационно-энергетическому потоку, где Истина есть всенаправленный излучатель «сигналов правды», а Дух есть поток этих сигналов, то Душа будет «антенно-фидерным устройством» настройки на информационно-энергетический поток Духа. (Что такое антенно-фидерное устройство, в деталях знают специалисты, но в данном контексте достаточно бытового понимания обычного приемника. Либо вы настроили его на классическую музыку, либо на попсу, либо вообще у вас только хрип, шум и больше ничего).

Тело же с его органами чувств будет локализованным приемником информационно-энергетического потока (Духа Истины). Поскольку тело локализовано индивидом (генетикой крови), а душа ограничена архетипом сознания (родовой памятью), то из информационно-энергетического потока (Духа Истины) чувствительностью тела и избирательностью души вылавливается лишь «Своя Правда».

Подключение к Истине ключами кодов языка называется мышлением. Прямое подключение души к Духу Истины можно сравнить с «коротким замыканием», когда «Божественное откровение» выжигает любой мусор, любые схемы логики слов и чисел.

Если «рамка души» повернута к информационно-энергетическому потоку Духа Истины, а не к инстинктам и рефлексам тела, то «Дух снисходит на чело». А будучи «в Духе», можно и «горы своротить». Неверное же (плохое) расположение Духа определяется тем, что называется «кривить душой». Чтобы повернуться душой к восприятию Духа Истины, нужно выстроить адекватный архетипу сознания визуальный, звуковой, вкусовой, обонятельный и тактильный ряд чувственных образов и символов. Тогда подключение тела к небесному (трансцендентному) будет происходить, минуя логику слов, не попадая в концептуальные ловушки знаков языковой формы.

Радиотехника дает подсказки и тому, как улучшить проводимость фидера: нарастить силу Духа. Во-первых, сила Духа требует достаточного сечения «проводника». В отношении Человека Разумного в этом смысле применим термин «радиус личности». Если ты «тварь дрожащая», «маленький винтик», «скромный обыватель», то проводимость Духа Истины в «портах» духовного восприятия приближается к нулю. Если же ты равняешь себя с «героями», «титанами мысли», «обитателями Космоса», то активное сопротивление души и тела уменьшается, а проводимость Духа Истины резко увеличивается. Во-вторых, сила Духа зависит от хорошего расположения «портов» по отношению к информационно-энергетическому потоку (силовым линиям правды). Если ты уверен, что участвуешь в «правом деле» на «общее благо», то реактивное сопротивление (емкость и индуктивность животных инстинктов и рефлексов тела) падает, а проводимость Духа растет. В-третьих, сила Духа зависит от матрицы социальных ценностей, установок и мотивов поведения. Наилучшую проводимость тока дают золотые контакты. В святоотеческой практике «снятие окислов» и «золочение контактов» называется кресением души. Для тех, кто не знает, напомним: кресение означает науку возрождения или второго рождения. Согласно словарю В.И. Даля, “Кресить кого”, означает - “воскрешать, оживлять”. Слова “кресение”, “кресить”, “воскресение” этимологически связаны со старым русским словом “Крес”, означающим огонь, живой очистительный огонь.

Сердце в том смысле, о котором мы говорили, как приемник и генератор энергии всех пространств есть среди видимых существ только у человека. И о свободе выбора, нравственном совершенствовании как цели жизни можно говорить только применительно к человеку. Но энергетика пространства меняется, у людей появилось выражение, отражающее общее состояние многих - «колбасит». Это факт, который в общественном сознании по-настоящему еще не осмыслен. Но в ближайшее время будет известно всем, что здоровье человека определяется его нравственностью.

…В России возможен такой Рассвет, какой ни в сказке сказать, ни пером описать. Есть у нас все предпосылки для великого и счастливого будущего. Но сначала Образ Будущего должен быть создан в нашем сердце».

Кто ещё не убедился, что жизнь человека – это развитие его способности противостоять разрушительному внешнему воздействию? Предатели Родины, захватившие власть в 1993 году вооружённым переворотом, переворотили за 30 лет души миллионов людей. Что это за души, которые так легко продались, у которых деньги стали целью жизни?

Есть понятие коэффициент полезного действия (КПД). Есть активная составляющая и реактивная. Применительно к техническим установкам есть фаза, а угол характеризует потери энергии впустую при совершении определённого действия. Если о человеке, то на его развитие влияют страхи, стрессы, привязанности. На поведение, на его характер и на судьбу. Вот вам и «угол потерь»: ложные цели, пустая деятельность, бессмысленная жизнь, которая по факту и не Жизнь, а медленная смерть. Известно выражение «Все там будем». Для многих финал действительно только могила, наезженная колея их бытия отличается от этой могилы только глубиной.

И есть другая глубина – глубина Жизни вечной. Рост Духовности Человека начинается с открытия его Сердца. Самое мощное оружие и технологии могут быть проданы, а люди и их идеалы – преданы. Это и случилось в РФ. Но есть технологии, которые принадлежат людям же, однако не могут быть у них украдены. Эти технологии не позволяют продавать и предавать, а наоборот, позволяют укреплять идеалы и организуют деятельность людей на реализацию этих идеалов. Позволяют создавать такую идеологию, с помощью которой каждый человек видит цель, и такую политику с помощью которой каждый человек может достичь поставленную перед собой и Родиной задачи. Это технологии высшего порядка, единство технического, социального, Духовного. Примеры подавай? Пожалуйста, у нас их много. Назову Побиска Гергиевича Кузнецова. Математик, философ, физик, химик, экономист, медик. Разработчик систем жизнеобеспечения космических кораблей и кинематической системы физических величин. Автор концепции системы мировой экономики, основанной не на финансах, а на энергии. В жизни Побиска Кузнецова, словно в фокусе видны все линии миновавшей великой эпохи. Война, ранение, донос за организацию студенческого научного общества для обсуждения смысла жизни. Предки тех, кто сегодня старательно обгаживает эпоху Сталина в то время тщательно отслеживали таланты в русской среде. В ГУЛАГ! Отсидка, знакомство на зоне с великими учёными. Работал Побиск и трактористом. Но всегда и везде он был генератором идей Жизни.

…В 80-е годы Побиск Георгиевич стал Генеральным конструктором большой информационной системы «СПУТНИК-СКАЛАР». Все технические возможности и жизненный комфорт космонавтов зависят не от денег, а только от энерговооруженности корабля. Из этих разработок, видимо, и оформилась окончательно его давняя мысль, обсуждаемая в ряде работ: систему жизнеобеспечения людей на планете Земля необходимо планировать, исходя не из бюджетов, а из киловатт-часов, вырабатываемых человечеством. В отличие от печатного станка, производящего купюры в любом количестве, такая система была бы объективной – распределить больше энергии, чем ее производят, невозможно. С переходом на энергетические единицы измерения можно было бы говорить и о введении межнациональных валют. Идеи об энергетических эквивалентах денег Побиск Георгиевич предложил к обсуждению еще полвека назад. Не в стол же писал он и его коллеги, а в правительство! И что?

Об этом гении мы мало знаем не только потому, что Побиск Георгиевич был «закрытым» учёным, поскольку работал в секретном институте в Дубне, обеспечивавшем конструкторскую работу СССР, включая военно-промышленный комплекс. Творцы-созидатели в паразитической системе власти не должны быть героями, примером для молодёжи.

Даже после смерти учёного его завещание, зачитанное в Государственной Думе, от нас скрыли. Вот строки из завещания Кузнецова: «… У меня есть еще несколько месяцев (а может быть и дней), чтобы высказать то, что не нашло отражения в книгах обо мне. Я прожил свою жизнь в поисках смысла нашего человеческого существования. Мне помог в этой работе наш Патриарх Алексий II, утверждая, что человечество создано Творцом для превращения Космоса в сад Эдема. И если это верно, то все порядочные ученые обязаны связать свою научную работу с "борьбой против роста энтропии, против второго начала термодинамики". Именно в этом и состоит истинная задача человечества как целого. Конечно, не я и не Патриарх являемся авторами такой постановки вопроса "о смысле жизни человечества". Особенность этой постановки вопроса состоит в том, что он связывает теоретическую физику (в форме борьбы с возрастанием энтропии) с самой общей постановкой вопроса о нравственности…

…Можно сказать, что существует широкая область физических явлений, в которой второй закон термодинамики не имеет силы. И именно эта область физических явлений носит название ЖИЗНЬ. Само собою разумеется, что обратное положение имеет название СМЕРТЬ.

…Необратимых процессов в природе не существует. Доказательством последнего и является следующий ниже текст…»

И далее текст, содержащий строгий научный анализ существа вопроса, с большим количеством формул. Приведём только ошеломляющий ортодоксов вывод:

«Мы не останавливаемся на возможных увеличениях продолжительности человеческой жизни. Наша минимальная оценка — это продолжительность жизни до 700—1000 лет. Но каждый шаг в этом направлении требует труда и еще раз труда. Но в этой работе мы можем рассчитывать на помощь Творца, так как мы реализуем его замысел, совершая первые шаги к бессмертию, к превращению Космоса в сад Эдема».

Завещание слушали все депутаты, доведено оно до правительства, спецслужб. Глухо! 300 напечатанных экземпляров изъяты. В интернет оно проникло через годы благодаря одному полковнику ФСБ.

«Только в общении с Побиском Кузнецовым будущее прорывалось и присутствовало почти всегда. Он был как бы инициатором этого прорыва. И этим он был действительно уникален.– Смотреть назад – это смотреть в грязь! – говорил он. – Вперед смотри – там подлинный облик человечества». Это написал сокамерник Кузнецова Борис Витман в своей книге «Шпион, которому изменила Родина». Побиск Георгиевич, как бы ни замалчивали его взгляды паразиты-энтропийщики, стоит в одном ряду с Вернадским, Циолковским, Менделеевым и другими гениями Русской Цивилизации.

«Меня не смущает, – говорил Вернадский в одной из своих лекций, – что сейчас те люди, которые сокровенно совершают невидную пока работу, как будто не участвуют в жизни. На виду большей частью не они, а другие люди, действия которых не обузданы духовной работой. Но все это исчезнет, когда вскроется тот невидимый во внешних проявлениях процесс, который является духовным результатом мирового человеческого сознания. Он зреет, время его придет, и последнее властное слово скажет он; а темные силы, всплывшие сейчас на поверхность, опять упадут на дно».

И время это уже на пороге, оно пришло. Скоро, как на грязь, оглянемся на тех, кто упорно стрит нам цифровой концлагерь, вышибает из людей остатки души, загоняя её в холодный металл.

Фашизм, сатанизм и другие античеловеческие «измы» уже не маскируются. Это агония. Но судороги прекратятся не завтра. Нам надо иметь выдержку и терпение. Время объективно работает на созидателей. На Россию, у которой Творцом в судьбе прописаны Справедливость и Всемирность. Есть у народа Образ Победы, который умещается в одно слово, приводящее паразитов в ужас – Сталин!

Он своей жизнью показал торжество глубинной этики Русского Мира: Служение выше владения. Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Власть выше собственности. Противники такой этики сами приготовили себе дно. Все они сегодня на виду как никогда!

Эдуард Наипов,

Кострома