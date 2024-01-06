Байкальский заповедник (1978)
Фильм рассказывает о Байкальском государственном заповеднике, расположенном в южном Прибайкалье на хребте Хамар-Дабан, его уникальной природе. О территории и природе заповедника рассказывают заместитель директора Байкальского государственного заповедника Александр Субботин и директор Байкальского государственного заповедника Альберт Воробьев.
Иркутсктелефильм 1978
Автор сценария – В. Жемчужников
Режиссер – Диана Степанова
Оператор – Ю. Костомаров
#ДокументальныйФильм #БайкальскийЗаповедник
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