Родители назвали дочь Виолетой. Хуже имя придумать не смогли, рассерженно заявила бабушка по отцу Пелагея Ивановна, и стала звать внучку Ветой. Все остальные Веткой. У этой бабушки Ветка была гостьей. А жила она с родителями мамы, их она любила, с ними прошло её раннее детство.

У Ветки был самый лучший дед в деревне, потому что он её любил больше других внуков, а их у него было пятеро. Были они с дедом на одно лицо, как говорили в деревне. Дед был из иноверцев, таковыми считали людей, у которых родители были разной национальности. У деда мать была русской, отец алтаец. За алтайца выдали русскую Веткину бабушку, что бы её мужа не забрали в царскую армию, где нужно было служить 25 лет.

Дед с молодых лет владел разными ремёслами. Стал лучшим кузнецом в округе. Шил отличные хромовые сапоги, мог сварганить гармонь и балалайку и играл на них так, что ноги сами пускались в пляс. Ветка часто плясала и пела под дедову музыку. Пела про Гитлера «чтоб он сдох» (помогло), и частушки с перцем, над чем дед хохотал до слёз. «Ну давай, любимая морденция, вдарь им» говаривал дед, беря инструмент. Четырехлетняя Ветка старательно выполняла дедов наказ.

Отцов своих ребятишки не помнили, их забрали на фронт, когда они были карапузами. Ветке было два года, когда отец ушёл на фронт добровольцем. Она помнила только руки отца и плывущую красную мыльницу, которую он заставлял её ловить в воде.

Любила Ветка и дедовы руки. Они были шершавыми и чёрными от копоти. Она их гладила и говорила: «Деда у тебя руки цепкие, потому что они как тёрка. Дед смеялся, трогал рукой лоб внуков, не горячий ли? Они ещё должны были показывать животы - хорошо ли набиты едой. Ветку дед часто заставлял садиться доедать, от того та была, как пышка.

Шла война, многие голодали, особенно от голода страдали дети, но дед своих кормил «от пуза». В огромном огороде садили и сеяли, держали скот и птицу, было два улья, мёда хватало до весны.

Бабушка по праздникам намешивала воду с мёдом, крошила туда кукурузные лепёшки, забеливала молоком и перекрестя давала детям. За работу деду приносили еду, так что внуки не голодали.

Игрушки дед не делал, но смастерил внукам, маленькие ведёрки, чтоб носили бабушке воду. Копарульки - копать картошку, станочки - носить кизяки - топливо на зиму. Двоюродный Веткин брат Серёга с шести лет ездил с бабушкой на корове, рубить чашу для топлива. Он уже считался сиротой, его отец в 42 году погиб на войне. Бабушка говорила, что её зять Роман был самым здоровым и сильным из всех. И как его могли убить, этого Ветка не понимала. А дед сердился на слово сирота.

- Не будет у нас сирот пока я жив – говорил дед. Но дети сиротели. В 44 году погиб на фронте отец Ветки.

Накануне получения похоронки дед встал позже обычного и объявил: «Погиб наш Николай». «Ты что сдурел старик» - возмутилась бабушка, ведь он недавно прислал письмо, его демобилизовали, и он скоро будет дома.

- На небе он, вот где теперь его дом, Видел я во сне, как он плывёт в лике луны и машет мне рукой - ответил дед.

Вечером принесли похоронку. Дед ненадолго пережил зятя. Разбился при ремонте крыши на кузнеце. Дети впервые узнали, что такое смерть. Они были напуганы и не понимали, как они могут жить без деда. Больше всех по деду тосковала Ветка Садилась вечерами на крыльцо и ждала, когда вернётся дед. И дождалась. Дед вышел из палисадника, где росла его любимая черёмуха, и заговорил с внучкой.

- Ждешь меня, любимая Морденция? Ветка вскочила, обрадовано ответила: «Жду, деда, мне плохо без тебя». Дед взял её за руку и повёл в глубь палисадника

- С кем ты это, внученька, разговариваешь? - окликнула её бабушка.

- Дед пришёл ко мне, бабушка.

- Бог с тобой, доченька, - шептала бабушка, и громко скомандовала: «Сгинь, сгинь нечистая сила. Увела внучку в дом, неделю поила и брызгала Ветку святой водой.

Ветка не помнила отца, он должен был быть, но какой и где она не знала. А дед был рядом, сильный, весёлый, любящий её. Поэтому всю жизнь она помнила своего любимого деда.

На заставке автор Светлана Табакаева