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Поступаться своими контрактами в интересах Киева готовы совсем не все

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Активизировавшиеся ракетные и авиационные удары по территории Украины вновь заставили НАТО говорить о передаче Киеву дополнительных систем ПВО. Не буду говорить, что это невозможно – возможно все, вопрос, как всегда, в ценах, сроках и объемах. Передать еще одну такую же пачку систем ПВО, как уже передана, Штаты и их союзники по НАТО могут только раздевая собственную территорию, при том, что и в США, и в ЕС тренд сейчас – пытаться усилить собственные системы ПВО «на всякий пожарный».

Наиболее интересным вопросом в этой связи является производство ракет. По планам еще прошлого десятилетия, к 2026 году США должны были выйти на изготовление 600+ ракет для ЗРК Patriot PAC-3 MSE в год. Сейчас, по доступным данным, эта цифра составляет около 500 ракет ежегодно.

Много это или мало? В ПВО Киева, насколько можно судить, сейчас до пяти батарей «Патриота», то есть до сорока пусковых установок. 40 пусковых установок, если все они относятся к модификации PAC-3, могут вмещать до 640 ракет (до 16 ракет на установку в четырех контейнерах по четыре). На самом деле их меньше, как минимум часть батарей более старой модификации PAC-2, ракеты для которой уже не производятся. Для них проводятся работы по поддержанию имеющегося боезапаса в готовности. Но в любом случае, мы видим, что названные цифры годового производства – это величина одного полного залпа максимум. Это не так мало, если принять срок службы ракет (гарантийный и два продленных) за 30 лет, то за это время можно накопить такими темпами полтора десятка тысяч ЗУР. Но это для мирного времени хорошо, а в условиях, когда один более-менее крупный налет может потребовать расход Patriot от сотни ракет и выше, не считая остальных средств, 500-600 в год становятся явно недостаточной величиной. Особенно учитывая, что пользователей – отнюдь не только Украина, и поступаться своими контрактами в интересах Киева готовы совсем не все.

Что в итоге? Риторику НАТО про поставки ПВО мы услышали. Как быстро она будет претворена в реальность, подозреваю, не знают ни в Пентагоне, ни в Брюсселе. Наверняка знают в Бетесде, штат Мэриленд (головной офис «Локхид-Мартин»), но вряд ли кому скажут

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. НАТО заявляет о возможности передачи Украине дополнительных систем ПВО, но это сопряжено с трудностями.

2. США и НАТО могут передать лишь ограниченное количество систем ПВО, не ухудшая собственную оборону.

3. Производство ракет для ПВО США ограничено – около 500 в год, что позволяет накопить запас, но недостаточно в условиях активных боевых действий.

4. Поставки Украине будут ограничены, так как есть и другие пользователи систем ПВО.

5. Таким образом, заявления НАТО о возможных поставках ПВО Украине пока не подкреплены реальными возможностями их осуществить в нужных объемах.

Вывод:

В последние десятилетия военная промышленность США была нацелена на участие в локальных конфликтах с менее технологически развитыми странами. В связи с этим возможности производства передовых систем вооружений, таких как ПВО, оказались ограниченны. Это проявилось сейчас, когда США и НАТО столкнулись с необходимостью масштабных поставок вооружения, в частности ПВО, Украине. Заявления о готовности к таким поставкам пока не подкреплены реальными производственными мощностями.

Источник: https://t.me/vysokygovorit/14060
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