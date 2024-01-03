Первый канал начнёт новый 2024 год с аморальной комедии «Свингеры», которая запланирована к показу на 1 января. Но так как суть картины сквозит уже в названии, то в сетке передач телеканала она переименована в «Новогоднее приключение».

То есть, телевизионщики понимают, что эта грязь недопустима в эфире главного телеканала страны, но оставляют её, просто прикрыв «фиговым листком» с нейтральным названием, – авось прокатит…

Пару слов о самом фильме. Комедия «Свингеры» рассказывает о двух разных парах, которые решили «разнообразить свою сексуальную жизнь», обменяться партнёрами. Посыл фильма очевиден уже по двухминутному трейлеру, в котором слово «секс» звучит около 10 раз, и вся тематика вращается только вокруг смены половых партнёров ради острых ощущений.

Это точно подходящий фильм для Первого канала?

Если называть вещи своими именами, то Первый канал планирует запустить в трансляцию в первый день Нового года фильм с пропагандой пошлости, пьянства и извращений.

Кто-то скажет, что это просто юмор. Но ведь и ЛГБТ* на первом этапе через юмор внедряли. Вспомните «Нашу Рашу» с Дулиным, «Камеди Клабы» и так далее. А здесь по той же технологии нормализуют свингерство. Нормальное отношение к извращениям как к уродству постепенно подменяют положительными эмоциями, связанными с юмором. А дальше процесс идёт уже как по накатанной, и в ход идут следующие этапы Окна Овертона.

Похоже российских телевизионщиков история с Ивлеевой ничему не научила, и Константин Эрнст ждёт аналогичной реакции в отношении себя лично. В конце концов засилье всевозможных Ивлеевых и Киркоровых в массовой культуре России, также как и Познеров с Ургантами в СМИ – это во многом именно его заслуга.

2024 год объявлен Президентом страны «Годом семьи», но Первый канал показательно плюёт на интересы народа и государства и продолжает гнуть свою антисемейную повестку. Видимо, нам ещё долго придётся выкорчёвывать всю эту гниль с наших телеэкранов.

*Организация, признанная в России экстремистской.

Дмитрий раевский

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Комментарий редакции

Основные выводы:

1. Первый канал показал 1 января 2024 года фильм "Свингеры", который пропагандирует аморальные ценности – пошлость, пьянство и извращения.

2. Название фильма было изменено на более нейтральное "Новогоднее приключение", чтобы завуалировать его суть. Это свидетельствует о том, что создатели понимают аморальность картины, но все равно идут на ее показ.

3. Такими действиями Первый канал идет вразрез с объявленным президентом Годом семьи в 2024 году. Канал продолжает продвигать антисемейную повестку.

4. Показ подобных фильмов – это постепенная нормализация извращенных ценностей через юмор. Такая тактика уже применялась ранее для пропаганды ЛГБТ.

5. Руководство Первого канала проигнорировало уроки скандала вокруг "голой вечеринки" Ивлеевой и продолжает движение в том же направлении.

6. Необходимо продолжать борьбу за оздоровление информационного пространства и искоренение пропаганды аморальности на центральных телеканалах.