80% разводов в России из за этого… Влюбленность и любовь – в чем отличие. А.Болотов
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Раньше семьи создавались с целью рождения и воспитания детей. Родители тщательно подбирали друг другу супругов.
2. Любовь воспитывается и крепнет со временем, она не возникает сразу. Влюбленность – это лишь временный гормональный выброс.
3. Главной причиной разводов сегодня является непонимание супругами своих ролей и обязанностей в семье после появления детей.
4. Для счастья и стабильности семьи важны взаимопонимание, терпение, прощение недостатков друг друга.
5. Счастливая семья с многими детьми – залог здоровья и благополучия супругов.
Вывод:
Лектор призывает вернуться к традиционным семейным ценностям – крепкие браки создаются не страстью, а осознанным выбором и терпеливой работой над отношениями. Дети должны быть главной целью супружества. Взаимопонимание и терпимость – залог семейного счастья.