Главная » Видео, Мировоззрение, Психология, Творчество

80% разводов в России из за этого… Влюбленность и любовь – в чем отличие. А.Болотов

54 0

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Раньше семьи создавались с целью рождения и воспитания детей. Родители тщательно подбирали друг другу супругов.

2. Любовь воспитывается и крепнет со временем, она не возникает сразу. Влюбленность – это лишь временный гормональный выброс.

3. Главной причиной разводов сегодня является непонимание супругами своих ролей и обязанностей в семье после появления детей.

4. Для счастья и стабильности семьи важны взаимопонимание, терпение, прощение недостатков друг друга.

5. Счастливая семья с многими детьми – залог здоровья и благополучия супругов.

Вывод:

Лектор призывает вернуться к традиционным семейным ценностям – крепкие браки создаются не страстью, а осознанным выбором и терпеливой работой над отношениями. Дети должны быть главной целью супружества. Взаимопонимание и терпимость – залог семейного счастья.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J5G-7EZxkQ0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Божественные Близнецы. Юность
О Человеческих отношениях
Современная свадьба - демонический обряд чёрной магии
Страна любви называлась СССР
Европа грязная ч.2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru