Главная » История, Литература, Мировоззрение, Творчество

Жертвоприношение Тарковского

50 4

В издательстве «Вече» вышел сборник статей «Тарковский. “Боже!.. Чувствую руку Твою на затылке моём”».Так бывает, что работа над книгой не всегда тотчас завершается её выходом. И в нашем случае сборник, составленный народным артистом России Николаем Бурляевым, пролежал более десяти лет…

Тогда, в начале 2012 года кинематографический мир готовился отметить в апреле 80-летие Андрея Тарковского (1932-1986). Я сотрудничала с пресс-центром Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» и его бессменный руководитель, кинорежиссёр Николай Петрович Бурляев предложил мне помочь ему со сбором материалов для книги об Андрее Арсеньевиче Тарковском.

Для меня это была огромная ответственность, но и радость, благодарность за оказанное доверие. Ничего себе – между великим режиссёром и мною – одно рукопожатие…

На несколько месяцев была отложена тогда моя работа над сборником статей и писем выдающегося педагога С.А. Рачинского, учителя моих прадедов (сборник вышел в 2013 году). И, приступая к работе над сборником о Тарковском, я первым делом пришла к своему учителю в литературе Анатолию Парпаре, поскольку его советы неизменно мне помогали. Он, помнится, тогда сказал: «Да, Андрей Тарковский – это космос. Найди сначала все книги о нём и изучи их, только потом берись за такую работу». И сейчас на моей книжной полке семь разных книг о Тарковском, включая ЖЗЛовскую и несколько сборников со статьями о нём. Но всего важнее были встречи и беседы с живыми мэтрами – искусствоведом Паолой Волковой, оператором Вадимом Юсовым, работавшим с Тарковским, игуменом Андроником (Трубачёвым)… А с владыкой Черногорским и Приморским Амфилохием и вовсе связывала нас духовная нить благодаря слависту Илье Числову, который, к слову сказать, внёс, как переводчик, немалый вклад в работу кинофестиваля «Золотой Витязь». Увы, но все они перешли уже в мир иной… Хорошо, что чьи-то имена остались в этой книге.

Задумка о книге и стержневая её основа принадлежат Николаю Бурляеву, и его воспоминания о работе с Тарковским, его видение характера этого человека и значимости его для отечественной и мировой культуры составляют треть сборника.

«Через все свои произведения Андрей Тарковский пронёс идею ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. Все фильмы Тарковского – одна единая пеня его души, переливающаяся из фильма в фильм, – пишет Николай Бурляев. – В каждом фильме Тарковского прослеживается один и тот же Евангельский сюжет – жертва во имя спасения других. Все его творения – поистине христианские. Всё его творчество – постижение Бога в себе и в окружающем мире».

Напомним, что Николая Бурляева летом 1961 года пригласили на Мосфильм для пробы на главную роль юного разведчика Ивана в фильме «Иваново детство», а далее была его работа в фильме «Андрей Рублёв» (1965). «Последняя новелла “Колокол” ошеломила простотой и мощью финального аккорда, гимном непобедимой духовной мощи России. Образ литейщика колоколов Бориски всколыхнул мою душу, вышел для меня на первый план, затмив всё остальное», – вспоминает Николай Петрович о времени своего знакомства со сценарием фильма «Андрей Рублёв». Пройдёт много лет и кинофестиваль «Золотой Витязь» зазвучит по России таким же набатным колоколом, собирая творцов кино и зрителей, которые сделали для себя выбор: «За нравственные идеалы. За возвышение души человека».

«Устремлённость к Создателю, поиски Бога и форм проявления Божественной Истины в искусстве, эсхатологический взгляд на бытие мира определяют смысловой и эстетический контекст всех фильмов “Андрея Первозванного в мировом кинематографе”, как определяет Андрея Тарковского его верный ученик и последователь Николай Бурляев. Именно сакральное “третье измерение” расширяет подтекстовые смыслы киноязыка Тарковского вплоть до метафизики философии истории и библейских аллюзий», – написал в своём предисловии к книге киновед Александр Семенюк.

А как важно сегодня дать зрителю то, о чём писал Тарковский полвека назад: «Все мои фильмы – так или иначе, говорили о том, что люди не одиноки и не заброшены в пустом мироздании, – что они связаны бесчисленными нитями с прошлым и будущим, что каждый человек своею судьбой осуществляет связь с миром и всечеловеческим путём…».

Тарковский обложка.jpg

Немало подобных цитат Андрея Тарковского Николай Бурляев поместил в свои размышления о великом мастере. Снабжена книга и достаточным количеством фотографий, составляющих вкладки на мелованной бумаге. Кадры времён работы над разными фильмами, снимки самого режиссёра с любимыми актёрами в процессе работы, в творческом поиске, в переживаниях. Уникальный материал.

Удивительное ощущение от времени работы над книгой. Всего несколько месяцев прошло, а мне казалось, что все вокруг заняты размышлениями о Тарковском. Мой хороший товарищ художник Филипп Москвитин, как оказалось, тоже работал тогда над портретом Тарковского.

Писатель Дмитрий Шеваров, к которому я обращалась – вдруг он тоже что-то писал, сообщил мне, что много лет назад они публиковали анкету Тарковского в газете «Первое сентября», и в ответ на эту публикацию долго потом приходили тёплые письма читателей. Мне отсняли в редакции старые номера газеты, Митя прислал ещё письма читателей. Этот материал, как и многое другое, осталось за бортом вышедшей ныне книги. А так и должно быть, для книги важна собранность, подтянутость, выверенная тональность.

В тот год, в день Всех Святых в земле Российской просиявших, мне посчастливилось быть на литургии в Сретенском монастыре. И вдруг в проповеди иеромонах Симеон (Томачинский) заговорил о том, что спасение каждого из нас состоит и в нашем попечении о земном Отечестве, в том, насколько мы потрудились на благо Родины. И тогда, с амвона, иеромонах Симеон процитировал строки письма А.С. Пушкина к П.Я. Чаадаеву, которые звучат в фильме А. Тарковского «Зеркало»: «…Как литератора меня раздражает, как человек с предрассудками я оскорблён, но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог её дал».

К отцу Симеону я подошла после службы. Батюшка оказался кандидатом филологических наук, литературоведом и, в том числе, знатоком творчества Андрея Тарковского, он с радостью согласился записать беседу, которую читатель найдёт в этой книге.

А как дорого нам сегодня слово всенародно почитаемого в Сербии и Черногории, современного проповедника, отошедшего ко Господу в 2020 году, митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия (Радовича), который любезно согласился тогда написать для книги Николая Бурляева. И вот основная мысль, которую владыка проводил в своих размышлениях о Тарковском: «Великий русский писатель и славянский пророк, всем нам известный Фёдор Достоевский, высказал святую и великую мысль, которая гласит: “Мир спасёт красота”. А наш великий современник, русский режиссёр Андрей Тарковский, осознав глубину перемен, произошедших в мире и людских душах за тот период, что отделяет нас от времён Достоевского, высказал другую мысль, не менее глубокую и значительную, – одной красоты недостаточно для спасения мира. Эта идея будто открыла иное измерение подлинной красоты, приниженной и забытой, без которой прочая красота бессильна. «Стыд – вот что спасёт человечество», – сказал Тарковский. Переводчица с сербского Елена Потехина отметила, что это слова героя фильма Тарковского «Солярис» Криса Кельвина.

А сколько домашнего тепла и сестринской нежности в вошедших в книгу воспоминаниях Марины Арсеньевны Тарковской о своём брате: «Консерватория! Просторный вестибюль, яркий свет, широкие белые лестницы с коврами. И вот он – Большой зал. <…> Искоса взглядываю на маму и на Андрея. Они поглощены музыкой, у Андрея брови нахмурены, правая рука отбивает на коленке такт. Я встряхиваюсь и снова стараюсь слушать. Знакомая тема немного оживляет меня. <…> Но хоть и считали меня дома вовсе лишённой музыкального слуха, я довольно скоро научилась слушать музыку и уже не могла обходиться без неё. <…> С Андреем с самого начала всё было иначе. У него был абсолютный слух. Когда его до войны принимали в музыкальную школу, сбежались все преподаватели. <…> Но инструмента мама купить не могла, занимался он у соседей и к урокам почти не готовился».

Часто вспоминаю узнаваемые по фильму «Зеркало» заснеженные волжские берега в Кинешме и нашу поездку с Мариной Арсеньевной в Юрьевец 1 апреля, накануне дня рождения Андрея Арсеньевича. В маленькой комнате Дома-музея Андрея Тарковского была размещена выставка писем Арсения Тарковского с фронта – детям и писем детей – на фронт. «Милый папа!.. я выучил 11 номеров Ганона, играю Баха. …Папа, когда будешь в Москве, пришли нам книжки…», – писал Андрей отцу на фронт.

В тот день служилась панихида в Богоявленской церкви XVII века, где почивают святые мощи Симона Блаженного. Как знать, возможно, из всех празднеств, проходивших по случаю юбилея режиссера, самое важное для него было – молитва о нём в огромном ледяном храме с потемневшими иконами, молитва самых близких людей.

«Что-то он такое сделал для прославления русских святых…, – отслужив панихиду, задумчиво говорил об Андрее Тарковском отец Леонид. – Андрей Рублёв точно стал молитвенником за него».

В этой небольшой по объёму, но весьма ёмкой, книге читатель услышит голоса и зарубежных деятелей культуры, восхищённых гением Андрея Тарковского. В книгу вошли статьи польского сценариста и режиссёра Кшиштофа Занусси, венгерского философа Михая Фрешли, итальянского биографа Андрея Тарковского Рафаэля Льяно, итальянского историка кино Симонетты Сальвестрони.

Сколько ни открываешь для себя Тарковского, это – космос, космос, как верно подметил Анатолий Парпара. И вечное удивление. Как Тарковский всё заграничное, всю итальянскую красоту – музыку, живопись, которые так любил, переплавлял в русское. И делал это интуитивно. Да разве только это удивляет в Тарковском.

Много в год работы над книгой пришлось перечитать написанного о Тарковском. В одной книге автор смаковала, описывая непристойности, которые были или не были в жизни такого многогранного человека, это ещё большой вопрос. Но поразительно, что кто-то издаёт книги, в которых нет благодарности никому, нет восхищения ни перед чем, нет даже интереса к герою повествования. Мы договорились тогда с Паолой Волковой написать критику этой книги. А потом успокоились. Как хорошо, что «он больше не принадлежит ни какой стране, ни какой религии, он сын неба», – сказал об Андрее Тарковском мудрейший человек – узбекский писатель, художник, режиссёр и актёр Шавкат Абдусаламов, чьи воспоминания также вошли в книгу.

Мне ли оценивать, как Андрей Тарковский славил Бога, безошибочно ли он прожил свою жизнь. Я просто редактор, человек с карандашом и блокнотом, у которого одна задача – запечатлеть своё или чьё-то переживание, передать образ времени. Но как несказанно важен для меня непрестанный – до смерти – поиск и самоотверженность в этом поиске героя этой книги, его попытка понять, для чего живёт человек.

«Если художник внутренне свободен, у него есть тысяча способов видеть, слышать и чувствовать мир», – хочется вновь процитировать Шавката Абдусаламова.

На наших глазах создаётся тарковсковедение, точнее входит в некую новую фазу. По количеству изданных книг можно сказать, что интерес к Тарковскому не меньше, чем к Пушкину или Есенину. Так что, по аналогии с пушкинианой, смело можно сказать, что создаётся тарковскониана.

Нам ещё долго предстоит осмысливать, что было дано Богом нашему великому соотечественнику, и что он выстрадал своей жизнью. «И знаем, что в оценке поздней // Оправдан будет каждый час», – звучит ахматовская строка. Известный драматург, соавтор сценария фильма Андрея Тарковского «Зеркало» Александр Мишарин, чьи воспоминания также вошли в эту книгу, писал: «Я знал трёх гениев XX века: Ахматову, Шостаковича и Тарковского».

Специально для «Столетия»

Ирина Ушакова

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Книга «Тарковский. “Боже!.. Чувствую руку Твою на затылке моём”» – сборник статей о выдающемся режиссере Андрее Тарковском. Составитель книги – актер Николай Бурляев.

2. Андрей Тарковский в своих фильмах пронёс идею жертвоприношения. Все его фильмы пронизаны евангельскими мотивами жертвы ради спасения других.

3. Николай Бурляев лично работал с Тарковским и поделился в книге своими воспоминаниями о нём как о человеке и режиссёре.

4. В книге также приведены воспоминания сестры Тарковского Марины, деятелей культуры из других стран, отмечавших гениальность Тарковского.

5. Автор статьи о книге Ирина Ушакова рассказывает о своей работе над этим изданием, встречах с людьми, знавшими Тарковского.

6. Подчёркивается, что интерес к Тарковскому не угасает, а только растёт, создаётся «тарковсковедение».

Вывод: Статья посвящена презентации книги о выдающемся кинорежиссёре Андрее Тарковском, в которой собраны различные материалы, раскрывающие его жизнь и творчество. Автор акцентирует внимание на духовных исканиях Тарковского, его стремлении к христианским идеалам в искусстве.

Источник: https://www.stoletie.ru/vzglyad/zhertvoprinoshenije_tarkovskogo_617.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 18164 16964
    KT два часа назад

      Ещё одна величайшая”жертва”Кровавого совка”.Так оно и было.)))))

    • 26516 24662
      жора шапов час назад

        Идею жертвоприношения ? Рассмотрим этот мотивчик.
        Ник марина так и не удосужилась просто ясно и понятно разъяснить, что такое “православие”.
        Попробую я так, как его понял.
        Православие – т.е “правильно славить”, присутствует в христианской церкви восточного обряда. РПЦ, УПЦ и пр.
        Кого “правильно славить”? А Святую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Святага Духа ( Бога Сына И.Христа).
        У католиков (и не только), – не так .
        Если принять, что качества : “Всевышний, Всесущий, Всезнающий , Всевидящий, Бессмертный,..” касаются Бога, то нет разницы – у Бога Отца или Бога Сына они, эти качества, есть.

        Тогда в чём жертва смерти на кресте бессмертного и всемогущего существа, – Бога Сына И.Христа ?

        И где “однобожие”, если их – два.

        А если он неразделимы, то тогда что ?

        В чём смысл жертвоприношения с воскрешением ?

        Поправьте кто нибудь меня. Без истерик.

        1
        1
        • 23837 18797
          Sergeevжора шапов час назад

            Смысл в том что у Иисуса был выбор и он выбрал путь жертвы.

          • 2022 1624
            Vovжора шапов только что

              Правильно славить?! Сам придумал? А “славить правь” раньше никогда не слышал? Это сайт ЯП. Спроси хоть у Брахмана. Про троицу слышал, а про триединство нет?
              З.Ы. тролль Марину, сдались тебе эта теология со схоластикой.

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru