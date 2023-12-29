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Фотографии Сергея Владимировича Николаева. Часть 2

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Фотографии Сергея Владимировича Николаева. Часть 1

01. Без названия. 1981
01. Без названия. 1981

02. Без названия. 1982.jpg
02. Без названия. 1982

03. Без названия. 1982.jpg

04. Без названия. 1982.jpg

05. Без названия. 1982.jpg

06. Без названия. 1982.jpg

07. Без названия. 1982.jpg

08. Без названия. 1982.jpg

09. Без названия. 1982.jpg

10. Без названия. 1982.jpg

11. Из серии «Крым». 1982.jpg
11. Из серии «Крым». 1982

12. Крым, Гурзуф. 1982.jpg
2. Крым, Гурзуф. 1982

13. На выставке собак, №2. 1982.jpg
13. На выставке собак, №2. 1982

14. Испанский мотив. 1982.jpg
14. Испанский мотив. 1982

15. Из серии «Фотографии на память», №1. 1982.jpg
15. Из серии «Фотографии на память», №1. 1982

16. Из серии «Фотографии на память», №2. 1982.jpg
16. Из серии «Фотографии на память», №2. 1982

17. Из серии «Фотографии на память», №3. 1982.jpg
17. Из серии «Фотографии на память», №3. 1982

18. Запорожье, №1. 1983.jpg
18. Запорожье, №1. 1983

19. Запорожье, №2. 1983.jpg
19. Запорожье, №2. 1983

20. 9 мая 1983. Запорожье, №1. 1983.jpg
20. 9 мая 1983. Запорожье, №1. 1983.

21. 9 мая 1983. Запорожье, №2. 1983.jpg
21. 9 мая 1983. Запорожье, №2. 1983
Источник: https://humus.livejournal.com/9444375.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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