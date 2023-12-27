Пара уточнений по поводу удара по БДК «Новочеркасск» в Крыму.
Анализируя реакцию на событие, редакция Военной хроники пришла к выводу, что история с ударом по Феодосии не до конца верно оценивается частью наблюдателей. Практически сразу после подтверждения удара по большому десантному кораблю развернулась дискуссия и начался поиск виноватых, хотя начинать, на наш взгляд, нужно совершенно с другого.
Во-первых, после начала поставок военной техники и вооружений странами Запада на Украину было понятно, что слова о противостоянии (пусть и непрямом) с блоком НАТО являются реальностью, а не инструментом нагнетания обстановки. В этой реальности «мясные штурмы» ВСУ и работинская мясорубка соседствуют с применением HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow / SCALP — вооружений штучных и сложных, но тем не менее опасных. Можно эту реальность отрицать, а можно её принять и анализировать все события согласно боевой обстановке.
Во-вторых, боевые действия высокой интенсивности — это игра не в одни ворота. Одни наносят удары, другие пытаются отвечать — и так до момента, пока более слабый противник не отступает или не погибает. И ВСУ, и ВС РФ быстро учатся на своих и чужих ошибках, меняется тактика, меняются приоритеты целей. В таких условиях потери личного состава и техники неизбежны, поэтому удар по БДК «Новочеркасск», безусловно, явление неприятное, но в то же время не смертельное ни для Черноморского флота, ни для ВМФ России вообще.
В-третьих, крымская группировка ПВО, которую начали критиковать после удара по БДК «Новочеркасск», хоть и несёт боевое дежурство в режиме 24/7, но имеет физические ограничения на работу, как и любая другая система ПВО в мире — хоть в Киеве, хоть в Вашингтоне, хоть в Москве.
В-четвёртых, необходимо держать в уме (см. п. 1), что западные страны предоставляют ВСУ разведывательную информацию практически в реальном времени. Над Крымом регулярно пролетают спутники ДЗЗ/РЭР, а в международном воздушном пространстве дежурят самолёты радиоэлектронной разведки НАТО/США. Уничтожение этих бортов якобы быстро лишит Украину и Запад преимущества. Однако согласно международному праву уничтожение корабля или спутника на орбите будет воспринято как акт агрессии и приведёт к ответному удару и, возможно, к началу полномасштабной войны, которой все участники конфликта на Украине стараются избегать.
Что касается самого корабля. Его состояние, как и причина, по которой он был оставлен у причальной стенки, не было известно до момента удара. Если БДК был непригоден для эксплуатации, то удар по нему носил исключительно демонстративный характер и ничего общего с ведением боевых действий не имел.
Применительно к самому факту удара по БДК «Новочеркасск» самым разумным будет задать вопрос: и что дальше? Применение крылатых ракет Storm Shadow не помогло ВСУ в наступлении на Запорожье, не нарушило логистику ВС РФ и фактически никак не повлияло на ход боевых действий. Единственной причиной применять Storm Shadow / SCALP (или любые другие КР) именно так, как это произошло, можно считать желание переключить фокус внимания с Марьинки, из которой ВСУ отступили с большими потерями. Фактически тот же самый приём можно было наблюдать после провала контрнаступления, когда удар был нанесён по штабу Черноморского флота в Севастополе. Неприятны ли эти события? Да, безусловно. Влияют ли они на что-либо в контексте огромного фронта и динамики СВО? Нет.
Таким образом, эти атаки имеют не военный, а медийный и психологический характер; их цель — отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.
Военная хроника
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. С начала поставок западного вооружения Украине стало ясно, что Россия вступила в непрямое противостояние с НАТО.
2. В условиях интенсивных боевых действий потери с обеих сторон неизбежны. Удар по БДК "Новочеркасск" – неприятное, но не фатальное событие.
3. Возможности крымской ПВО не безграничны, как и любой другой системы ПВО.
4. Запад предоставляет Украине разведданные в реальном времени, что дает им преимущество.
5. Уничтожение спутников и самолетов НАТО приведет к эскалации конфликта.
6. Удар по неисправному БДК носил демонстративный характер и не повлиял на ход боевых действий.
7. Подобные удары преследуют медийные и психологические цели, отвлекая внимание от неудач ВСУ.
Вывод: Удар по БДК "Новочеркасск" носил демонстративный характер и не повлиял на общий ход спецоперации. Необходимо адекватно оценивать такие инциденты, не поддаваясь на провокации и медийные уловки противника.
Пара уточнений к статье “Пара уточнений…”.
“…Если БДК был непригоден для эксплуатации, то удар по нему носил исключительно демонстративный характер и ничего общего с ведением боевых действий не имел…”. А другой болтун написал, что “можно восстановить”. Нет:
1. Нельзя восстановить – разнесло в клочья.
2. Это был не самый старый БДК по сравнению с тем, что есть. И не был ушатан “Сирийским экспрессом”.
Ребята, хватит врать. Ложь стала одной из причин развала СССР – это когда “наверху” врут, а “внизу” (в Феодосии, например) видят совсем другое. В “Слове пацана”, кстати, это хорошо показано.
В чём недостаток российской ПВО.
Слишком увлеклись комплексами большой дальности, с дорогими и громоздкими ракетами (С-400). Сейчас нужен С-350, с 12-ю более компактными ракетами на одной машине. Нужен улучшенный “Панцирь” дальнобойностью 40км, в варианте ЗРПК с 12-ю ракетами и в варианте ЗРК с 24-мя ракетами на машине. Это против “Шторм Шэдоу”. Против БПЛА нужны малокалиберные зенитки. И возможность установки 4-х малых ракет на место стандартного контейнера в “Панцире”. Тогда украинские БПЛА в большом количестве не смогут перегрузить комплексы ПВО.
Часто чей-то подвиг, или гибель, является ошибкой, недоработкой или разгильдяйством ответственных товарищей. Пусть “героически” гибнет противник. Нужно ему в этом всячески помогать. А своих моряков, и свои корабли нужно беречь.
П.С. …и поменьше “сбивать” украинских Су-24 в утешительно-бравых отчётах. А то они потом “воскресают”.
С. он бы не разлетелся без б.к. Во первых зачем там был б.к. там что плавучий склад? И склад со спутника не видно, стуканули значит. А главное, десантные корабли надо было использовать сразу, а не имитировать поход на Киев. Теперь закономерно остались без Ч.Ф. как в крымской войне, флот затоплен у пирсов, там адмиралами, тут ракетами противника, у которого даже флота своего нет. С этим надо смирится. Вот я не умею нырять, и бесполезно биться с вышки, и нашим дмиралам флотоводить бог не дал. В этой связи и хваленые АПЛ, а не проще фуры с ракетами построить чем АПЛ на мелководье с дмиралами? Нет если как бы есть то пусть и рулят, но чето их не слышно ни в красном ни в черном ни индийском море. Типа они подо льдами. Вот вчера США без апл пририсовали себе кусок арктики авторучкой. Где АПЛ? У пирса?
На днях в “Военном обозрении” была статья про трагедию теплохода “Армения” 7 ноября 1941-го года. Время прошло, поэтому честно написали про тех “флотоводцев” и все ошибки. Но очень злободневно, ведь многое не изменилось с тех пор.
То мирный был корабель авиации не было ж. п. была, сейчас все есть кули. Вчера евреи устаканили м.о. ирана в сирии, а наши пишут если иран дернется то мы боимся наплыва бежунцев. Типа пусть пин. иран бьют мы не при делах, иран не член одкб, как армения. Короче цирк продолжается.
Стоимость БДК , и где-то проскочило, что был загружен БПЛА под завязку. Поэтому была длительная детонация.
Ну а про информполе вранья и говорить нечего.
И что интересно,ведь это не мелочь какая-то,должно же быть понимание,что ложь вскроется,причём весьма быстро и всё равно врут…..Патология или идиоты?
Нет. Технология, чтобы стадо оставалось в мороке. Это его состояние периодически проверяют.
Про Киркорова и Ивлеву больше инфы чем про «Новочеркасск»,надо же как совпало.Власть расставила приоритеты.
У руля кошерные,ложь в крови.
nils 27 декабря 2023, 09:41
О ракетном ударе по БДК «Новочеркасск» от аналитиков из стран НАТО и мобилизации
1. Это первая значительная успешная атака крылатыми ракетами за четыре месяца.
2. Два носителя Су-24 с крылатыми ракетами были сбиты российскими ПВО в 125 км к северо-востоку от Николаева.
3. Удары крылатыми ракетами были нанесены с расстояния 370 км. Также выяснилось, что запасы крылатых ракет Storm Shadow и SCALP дальностью 300 км исчерпаны, и теперь они полностью перешли на ракеты дальностью 550 км, которые Великобритания и Франция зарезервировали для своих военных запасов.
4. Ракеты с дальностью действия 550 км, имеют меньшую радиолокационную эффективность, большую скорость и маневренность.
Самолеты можно обезопасить, совершая пуски над Румынией.
5. Поскольку Storm Shadows имеют дальность действия 550 км, самолеты можно быстро транспортировать по земле на транспортных средствах, используя относительно безопасные авиабазы и автомагистрали дальше на запад Украины. Это касается и истребителей F-16.
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6. Фактически, эта новая удаленная атака стала новым испытанием для действий ракетами «воздух-воздух» на больших расстояниях и стратегических атак, в которых будут использоваться F-16.
7. Также было проведено новое испытание для ударных самолетов через Румынию и Польшу.
8. Через юг Украины НАТО начало пробовать все козыри для сенсационных пропагандистских успехов, необходимых для продолжения войны.
9. Атаки взрывающихся катеров, совместные атаки БПЛА и крылатых ракет, а также новые попытки высадки спецназа будут использоваться для поднятия боевого духа Украины и Запада, и опасность эскалации возрастает.
п.с. еще пишут что было на корабле 56 служащих и 16 с земли для разгрузки..
Аэростаты, аэростаты, не для нашего климата. А а вышки на растяжках, дешево, винтовые сваи под опоры, на них можно устанавливать радары, в теории?
В Крыму есть горы – выше самых высоких вышек)) Но альтернативы самолётам ДРЛО нет. Пор найти замену старичку А-50.
Все черное дрло не закроют, они и дрло будут бить в первую голову прямо с беспилотников, которые нам бить нельзя. На осознание этого факта тоже восемь лет надо, время есть.
Считать нужно, экономическое обоснование, конечно в Крыму гор в 11000 метров нет, но держать в воздухе самолеты тоже денег стоит. Мобильность, и стационарное может быть мобильным, в некоторой степени.
А где искать то?
ИГОРЕША -вражина подпольная ты был и остался ,что там Виктор в тебе подметил,не пойму и не предоставил факты;
1,Израиль тремя ракетами убил посла /советника Ирана в пригороде Дамаска генерала Мусави ,ранее связанного с Сулеймани..И кто должен наконец-то ответить ?7-старая цивилизация шумеров клянется и не делает в 101раз.-это их проблема..они не хотят пока большой войны ,может не готовы ,как того хотят Ж/САКСЫ
2,Одновременно у нас топят десантный корабль ,ну не Х/ЛЫ же ,а давно мечтающие ,уже несколько веков БРИТЫ цуки. И что??испортили Н.Г. ВВП и Шойгу с Марьяновкой?? НЕТ и НЕТ -они показали кто Хозяин на УКРАИНЕ и ЧЕго хотят в Черном МОРЕ и ОДЕССЕ в частности -того же ,что пару веков назад..Какого же ты копаешь и какаешь на Россию??
А ВЫ враги здешние орали и требовали еще в 2014 биться за Донбасс и взять Львов с либерманом?..А была ли готова Россия -не рассматривали ,притворялись тупыми ,как жорики с КТ сегодня и тогда
:«Американцы(Британия) явно сменили тактику своих действий на Украине. Как только стало понятно, что выиграть войну у России Киев не сможет, Штаты, пользуясь своими ракетами, ПВО, спутниками и высотными разведчиками, начали наносить урон нашей авиации и флоту.
Атакованные в Севастополе, Керчи и Феодосии корабли, воздушные засады над Черным морем, Херсонской и Брянской областями, удар по вертолётам в Бердянске. В логике натовских генералов причинение нам существенного материального ущерба, видимо, должно побудить руководство России отступить от своих планов. Я же думаю, все будет ровно наоборот».
«Это второй случай за неделю, когда оружие стран НАТО наносит сильный удар по нашей армии. До этого американский ЗРК «Патриот» сбил наши Су-34. Отработали из засады, т.е. наведение осуществлял самолет ДРЛО НАТО, передав координаты на пульт управления. Таким образом, комплекс стоял в засаде в пассивном режиме, невидимый для средств радиоразведки.
Очевидно, что НАТО перешло к новой тактике выбивания нашей самой дорогой материальной части, возмещать которую нужно в течении многих лет (а может и десятилетий). Эта тактика возможна только при наличии в небе самолетов наведения. А эти самолёты очень часто наводятся из нейтральных вод Чёрного моря».
“Это были либо британские Storm Shadow, либо их французский аналог SCALP. И то, и другое у Украины в наличии, переделывают под них как раз “сушки”. Ракеты для нашего ПВО проблемные – мощные и малозаметные”, – пишет военный обозреватель Сергей Колясников в своем телеграм-канале “ZERGULIO”.
Российскому флоту нужно срочно думать насчет модернизации боевого состава, настаивает военный эксперт Виктор Орлов:
“Стрела-2, которая в качестве средства ПВО стояла на БДК “Новочеркасск”, имела мало шансов перехватить современные крылатые ракеты, которые запад отсыпает киевским бандеровцам…
За два дня до этого ПУТИН сказал,что строится два корабля десантных в Калиниграде и 7шт.ожидают к 2027году
п.с. в одном согласна с вами ,если вы так думаете ,что ,если с каждой бл/ди по городам РФ взять по млрд руб-а их под сотню тысяч найдется этих блогерш балинских и собчачек ,а так же по 1мдрд с жителей Рублевок и др.злачных мест ,не говоря о владельцах яхт и вилл -то всё пойдет гораздо быстрее.
У русской нации есть одна черта, которая одновременно и хорошая и плохая. Это – наше желание быть №1 или по крайней мере быть в топ-5 по всем мыслимым и немыслимым параметрам и достижениям.
При этом даже для государств масштаба Российской империи или СССР относительно современного им мира это было весьма тяжело, а уж про РФ с ее менее 2% мирового населения это нереально и подавно – и тем не менее.
Почему эта черта хорошая? – здоровая амбициозность толкает нацию вперед.
Почему эта черта плохая? – потому что систематические провалы в важной (по мнению широких масс и в т.ч. руководства) метрике вгоняют в уныние и приводят к излишнему самобичеванию.
Давайте разберем на примерах.
Территория и всякое такое? – ну тут мы №1
Космос? – из топа явно не выпадаем и безусловный пионер и №1 на советском пике
Авиация? – в наличии. Мировой топ по вертолетам, по военным самолетам. По гражданской похуже по цифрам, но все равно мировой топ – мы строим свои средне- и широко- фюзеляжные самолеты, а Япония или даже Китай не могут.
Ядерные технологии? – тысячи ракет и носителей, в топ-2, по мирному атому в мировых лидерах по масштабу и технологиям
Армия? – побеждали кого угодно, 1812 / 1945, столетиями водились Суворовы и Рокоссовские, да и сейчас все всё понимают, что ВС РФ – это топовая мировая армия безотносительно ЯО.
Спорт в широком смысле? – опять же, десятилетия доминации в олимпийских и куче командных видов. Да и РФ до всей этой клоунады с высаживанием за допинг и СВО прекрасно была в мировом топе по широкому спектру дисциплин. По инфраструктуре тоже полный порядок, в 21 веке подтянули.
Литература? – величайшая мировая, у нас тактический ядерный Толстоевский
Театр, балет и прочая классическая музыка? – аналогично мировой топ.
и т.д.
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И при этом есть три сферы, в которые мы очень хотим, но не можем – это футбол, автомобилестроение и флот. И это причиняет много горя и уныния нации.
Давайте по порядку – футбол.
Мировой спорт №1, у нас таже №1 по популярности. Но мы даже близко не стоим и не стояли в одному ряду с топами – Бразилией, Аргентиной, Германией, Италией, Францией… наши достижения более чем локальны.
СССР выигрывал Евро-60? – Евро выигрывали Греция, Дания, Чехословакия.
СССР был 1 раз в 1\2 финала ЧМ? – Вот именно что 1 раз за два десятка турниров и кто там только ни был до и после – США, Турция, Корея, Польша, Марокко, Бельгия…
Лев Яшин? – 1 игрок из топ-100 лучших в истории, о да.
Какие-то там Кубки кубков “Динамо _вставить нужное_” ? – при этом 0 титулов Кубка чемпионов (а они есть у команд из Румынии, Шотландии и Югославии)
То есть мы объективно второсортная или даже третьесортная (с учетом советских лучших достижений) футбольная нация и никогда выше не были, в лучшие свои периоды заскакивая на ступеньку к футбольным державам второй категории, вроде Нидерландов и Португалии, а стабильно прозябая ниже.
Вторая наша беда – автомобили.
Автомобили у нас любят и это объективно важный сектор промышленности… Но Совок на своей пике не входил даже в топ-10 мировых авто производителей, уступая по количеству таким гигантам, как Мексика или Испания. Главное достижение советского автопрома – локализация средней паршивости итальянских моделей на Волге с такими себе объемами. По автомобилизации на 1985 год РСФСР была и вовсе ниже Ботсваны. А качество советского/российского автопрома – вечная тема сатиры.
Путинская РФ в лучшие свои годы смогла только в удалую отвертку западных авто, но мы конкурировали по цифрам с такими державами как Словакия. Безусловно, после провального ада совка РФ подтянулась на отвертке, импорте и каких-никаких жигулях до достойных цифр по автомобилизации на 1000 жителей – но это достижение экономики и роста уровня жизни, а не нашей автомобильной промышленности.
Если в футболе у нас хоть есть пара эпичный достижений, то в автомобилях нет и этого. Нива? Знаковая машина, популярная в своей узком сегменте даже на Западе, но сколько сотен таких нишевых моделей? КАМАЗы на Дакаре? – это про спорт, а не качество грузовиков.
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Наконец, флот.
Русская нация – речная и началась с консолидации племен вокруг речных торговых маршрутов. По рекам и вдоль берегом мы дошли в итоге не то что до Персии – а до Аляски. Но в равной же степени русские – народ драматически континентальный. Открытое море стихия не наша и до мировых лидеров нашему флоту нам всегда было далеко.
Лазарев и Антарктида? – круто, но это история про Беринга и Дежнева – да, мы мировой топ по освоению и исследованию планеты и шире вселенной, Гагарин не даст соврать. Но это не про военный флот.
Петр Первый и Гангут? Ушаков? Синоп? – это все очень локальные истории в противостоянии с второсортными самими по себе Швецией и Турцией.
А выйти достойно из зоны этой возни никогда не получалось.
Наше самое известное морское сражение – катастрофа Цусимы.
Главное морское событие в народом фольклоре – наш гордый Варяг, нами же и затопленный.
Наш главный памятник флоту – затопленным кораблям в Севастополе, когда приплыли реально “футбольные бразильцы” и мы просто испугались сопротивляться на море.
Ушаков, может, и наш “флотский Яшин” – но он такой один против десятков мировых флотоводцев, равно и против десятков величайших наших сухопутных полководцев.
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Это не значит, что не нужно играть в футбол, строить автомобили и иметь военно-морской флот. Просто нужно осознавать, что это наши слабые стороны. Радоваться редким удачам и воспринимать как обыденность многочисленные фейлы, не впадая в уныние.
Русские – в числе величайших наций мира, так было есть и будет. Но и мы не всемогущи.
П.С. ЕЩЕ проще -БРИТАНИЯ И САКАЫ наци расположенные на острове,а вокруг вода и они ,чтобы выжить сразу строили и развивали флотдля захвата,грабежа и войн..Но даже у них теперь он изношен ,потому ,как сегодня получили власть и возможность делать ДЕНЬГИ И ЗАХВАТ государств БАНКСТЕРЫ ,ФИНАНСОВЫЕ БИРЖИ…
Именно Банкстеры цуки показали ПУТИНУ -чей город ОДЕССА и каковы их виды на Черное море ,раз уж КРЫМ пока ???!! упустили..Не стоит пока ВВП с ШОЙГУ устраивать Победные Марши по Красной Площади..пока там ПЕСКОВ с НАВКОЙ и Филькой на коньках катаются и делают ДЕНЬГи.
Потери:
МРК «Великий Устюг» 7 марта 2022.
БДК «Саратов» 24 марта 2022.
РК «Москва»14 апреля 2022.
СК «Адмирал Макаров»29 октября 2022.
БДК «Оленегорский горняк»» 4 августа 2023.
Дизель-электрическая подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск» 13 сентября 2023.
МРК «Самум» 14 сентября 2023.
МРК «Аскольд» 4 ноября 2023.
ДКА «Акула» и ДКА «Серна» были потоплены 10 ноября 2023.
БДК «Новочеркасск» 26 декабря 2023.
Это не считая катеров и вспомогательных судов.
Мелочи?