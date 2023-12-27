Анализируя реакцию на событие, редакция Военной хроники пришла к выводу, что история с ударом по Феодосии не до конца верно оценивается частью наблюдателей. Практически сразу после подтверждения удара по большому десантному кораблю развернулась дискуссия и начался поиск виноватых, хотя начинать, на наш взгляд, нужно совершенно с другого.

Во-первых, после начала поставок военной техники и вооружений странами Запада на Украину было понятно, что слова о противостоянии (пусть и непрямом) с блоком НАТО являются реальностью, а не инструментом нагнетания обстановки. В этой реальности «мясные штурмы» ВСУ и работинская мясорубка соседствуют с применением HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow / SCALP — вооружений штучных и сложных, но тем не менее опасных. Можно эту реальность отрицать, а можно её принять и анализировать все события согласно боевой обстановке.

Во-вторых, боевые действия высокой интенсивности — это игра не в одни ворота. Одни наносят удары, другие пытаются отвечать — и так до момента, пока более слабый противник не отступает или не погибает. И ВСУ, и ВС РФ быстро учатся на своих и чужих ошибках, меняется тактика, меняются приоритеты целей. В таких условиях потери личного состава и техники неизбежны, поэтому удар по БДК «Новочеркасск», безусловно, явление неприятное, но в то же время не смертельное ни для Черноморского флота, ни для ВМФ России вообще.

В-третьих, крымская группировка ПВО, которую начали критиковать после удара по БДК «Новочеркасск», хоть и несёт боевое дежурство в режиме 24/7, но имеет физические ограничения на работу, как и любая другая система ПВО в мире — хоть в Киеве, хоть в Вашингтоне, хоть в Москве.

В-четвёртых, необходимо держать в уме (см. п. 1), что западные страны предоставляют ВСУ разведывательную информацию практически в реальном времени. Над Крымом регулярно пролетают спутники ДЗЗ/РЭР, а в международном воздушном пространстве дежурят самолёты радиоэлектронной разведки НАТО/США. Уничтожение этих бортов якобы быстро лишит Украину и Запад преимущества. Однако согласно международному праву уничтожение корабля или спутника на орбите будет воспринято как акт агрессии и приведёт к ответному удару и, возможно, к началу полномасштабной войны, которой все участники конфликта на Украине стараются избегать.

Что касается самого корабля. Его состояние, как и причина, по которой он был оставлен у причальной стенки, не было известно до момента удара. Если БДК был непригоден для эксплуатации, то удар по нему носил исключительно демонстративный характер и ничего общего с ведением боевых действий не имел.

Применительно к самому факту удара по БДК «Новочеркасск» самым разумным будет задать вопрос: и что дальше? Применение крылатых ракет Storm Shadow не помогло ВСУ в наступлении на Запорожье, не нарушило логистику ВС РФ и фактически никак не повлияло на ход боевых действий. Единственной причиной применять Storm Shadow / SCALP (или любые другие КР) именно так, как это произошло, можно считать желание переключить фокус внимания с Марьинки, из которой ВСУ отступили с большими потерями. Фактически тот же самый приём можно было наблюдать после провала контрнаступления, когда удар был нанесён по штабу Черноморского флота в Севастополе. Неприятны ли эти события? Да, безусловно. Влияют ли они на что-либо в контексте огромного фронта и динамики СВО? Нет.

Таким образом, эти атаки имеют не военный, а медийный и психологический характер; их цель — отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.

Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. С начала поставок западного вооружения Украине стало ясно, что Россия вступила в непрямое противостояние с НАТО.

2. В условиях интенсивных боевых действий потери с обеих сторон неизбежны. Удар по БДК "Новочеркасск" – неприятное, но не фатальное событие.

3. Возможности крымской ПВО не безграничны, как и любой другой системы ПВО.

4. Запад предоставляет Украине разведданные в реальном времени, что дает им преимущество.

5. Уничтожение спутников и самолетов НАТО приведет к эскалации конфликта.

6. Удар по неисправному БДК носил демонстративный характер и не повлиял на ход боевых действий.

7. Подобные удары преследуют медийные и психологические цели, отвлекая внимание от неудач ВСУ.

Вывод: Удар по БДК "Новочеркасск" носил демонстративный характер и не повлиял на общий ход спецоперации. Необходимо адекватно оценивать такие инциденты, не поддаваясь на провокации и медийные уловки противника.